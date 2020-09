Eberbach. (fhs) Kreativ Ersatz für den abgesagten Apfeltag bieten, dem Einzelhandel und den Vereinen in der Stadt unter die Arme greifen und ein Gemeinschaftsbewusstsein schaffen – das sollen die "Apfeltage" der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG). Diese Aktion läuft vom 1. bis 24. Oktober. Die Plakate und Gutscheine dafür kommen jetzt in die 21 teilnehmenden EWG-Mitgliedsunternehmen.

"Dieses Projekt starten wir erstmalig – und ich hoffe auch, dass es in dieser Form nur einmalig bleibt. Es ist eine aus der Not heraus geborene Lösung" erläutert EWG-Vorsitzender Dietrich Müller, warum 2020 in Eberbach das Herbst-Event "Apfeltag" trotz allem möglich wird: es sei unverantwortlich, bei dem Zusammentreffen tausender Innenstadtbesucher wie beim Apfeltag Corona-Ansteckungen Vorschub zu leisten.

Müller hofft, dass dieser Eberbacher "Nationalfeiertag" 2021 wieder wie gewohnt stattfinden kann. EWG-Vorstandsmitglieder Susanne Reinig und Sven Bauer haben für dieses Jahr stattdessen das Konzept der fast drei Wochen andauernden "Apfeltage" entwickelt.

Bei jedem Einkauf über 50 Euro in einem der mitmachenden EWG-Fachgeschäfte oder Gewerbeunternehmen erhält der Kunde vier Euro Rabatt. Gleichzeitig bekommt einer von fünf auf dem "4+1" Gutschein aufgelisteten Vereinen von dem EWG-Unternehmen einen Euro. 10.000 Gutscheine wurden aufgelegt.

Das Ziel ist, so viele Gutscheine wie möglich einzulösen, damit die Vereine eine möglichst hohe Spendensumme erhalten. Da nicht alle EWG-Mitgliedsunternehmen an der Aktion teilnehmen, haben manche bereits Spenden an die Vereine Fanfarenzug Eberbach, Club Eulenspiegel, Eberbacher Sport Club, Riverside Gospel Singers und Reservistenkameradschaft angekündigt. Welcher Verein bedacht werden soll, kann man auf dem Gutschein ankreuzen.

"Diese Vereine haben uns in den Vorjahren immer beim Apfeltag unterstützt" begründet Müller die Auswahl gerade dieser Fünf unter den vielen Vereinen, "die es in unserer Stadt glücklicherweise aktiv gibt". Die Rabattaktion ist etwa wegen der Buchpreisbindung im Buchhandel oder bei Dienstleistungen von Versicherungsbüros nicht möglich, erläutert Müller, warum nur 21 der über 60 EWG-Mitglieder die "Apfeltage" anbieten. Kunden erkennen das an den Plakaten am Geschäftseingang und an den ausliegenden Gutscheinen.

Ziel der Aktion ist, bei den Kunden dafür zu werben, vor Ort einzukaufen und dabei gleichzeitig auch die örtlichen Vereine zu unterstützen. Deren Einnahmen sind coronabedingt ebenso weggebrochen wie etwa Umsätze im Einzelhandel. Müller: "Gerade in Corona-Zeiten läuft ein erbitterter Wettbewerb mit den Onlineshops. Das Geschäft, das die Endverbraucher über Onlinekanäle tätigen, verliert der stationäre Einzelhandel."

Um bis zu 40 Prozent seien die Onlineumsätze seither angestiegen. Weil man gemeinschaftlich auf seine Stärken vertrauen könne und sich gegenseitig in Eberbach unterstützen wolle, habe man diese Apfeltage-Rabattaktion zugunsten der fünf Vereine ins Leben gerufen, betont EWG-Vizechef Sven Bauer: "Gemeinsam stark für Eberbach – egal, ob das Vereine oder Unternehmen sind – es geht darum, den Standort zu erhalten."

"Das ist ganz toll, dass Sie auch an uns gedacht haben", freut sich Barbara Kimpel, die zweite Vorsitzende der Riverside Gospel Singers.

Der Eberbacher Sport Club 2019 (ESC) war einer der ersten Vereine mit einem Corona-Trainingskonzept, der bereits im Mai den Trainingsbetrieb wieder aufnahm. Daran erinnert ESC-Vorsitzender Ralf Bettinghausen.

Die Coronaeinschränkungen wirkten sich auf die Finanzen des jungen Vereins aus: der Würstchenverkauf aus dem Kiosk heraus ersetze nicht die weggefallenen Einnahmen, und auch der Gewinn aus dem Apfeltageinsatz fehle dieses Jahr.

Bettinghausen sagte der EWG die Hilfe der Vereinsmitglieder bei den "Apfeltagen" zu: "Wir unterstützen die Eberbacher Firmen, weil sie uns auch unterstützen." Ähnlich bekräftigten dies Antje Walldorf, Vorsitzende der Riverside-Gospel-Singers, der Vizepräsident des Clubs Eulenspiegel Rolf Dietz sowie Manuel Dietz vom Fanfarenzug Eberbach.