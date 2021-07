In der Zeit der pandemiebedingten Einschränkungen und Verbote haben die aktiven Vereine und Institutionen Pleutersbachs Wege gefunden, das sonst rege Dorfleben behelfsweise aufrecht zu erhalten. Alle hoffen auf Rückkehr zum geselligen Miteinander. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Pleutersbach. Wie überall, so bedeutete die Corona-Pandemie auch in Pleutersbach eine Zäsur im normalerweise so aktiven Dorfleben: Heimat- und Verkehrsverein, Schützenverein, FSV Löwen, Reitverein, Feuerwehr, die Faschingsgruppe "Pleutersbach & Friends", der Angelsportverein "Blicker" – alle mussten auf ihre Aktivitäten verzichten. Ortsvorsteherin Elisa Rupp blickt zurück.

Es ist das "Herzliche, Offene und Freundschaftliche" im Miteinander der Menschen, das Elisa Rupp an Ihrem Heimatdorf besonders schätzt. Dazu kommen "unsere wunderschöne Landschaft und Natur – das ist hier wie im Urlaub, alle Tage".

Ortsvorsteherin Elisa Rupp bedauert die Corona-Beeinträchtigungen des Dorflebens. Foto: Nolten-Casado

Seit 2019 steht die Studentin fürs Grundschullehramt dem Ortschaftsrat von Pleutersbach vor. Mit ihren 22 Jahren sei sie – wie Freunde herausgefunden hätten, die jüngste Ortsvorsteherin Deutschlands, erzählt sie nicht ohne Stolz. Elisa Rupp widmet sich dieser kommunalpolitischen Aufgabe mit ganzem Herzen: "Ich bin durch und durch Pleutersbacherin, aus alteingesessener Familie, habe hier meine Kindheit verbracht und liebe den Ort so, wie er ist", lautet ihre Begründung. Hinzu kommt: "Der Ort ist sehr aktiv, es gibt sehr viele engagierte Leute, die sich einbringen mit dem, was sie können." Da sie sich immer schon für alles interessiert hat, was im 580-Seelen-Dorf vor sich geht und gern das Leben im Ort mitgestalten wollte, beschloss sie schließlich, für den Ortschaftsrat zu kandidieren.

Und nachdem Stimmen aus der Bevölkerung laut wurden, die meinten: "Die Jugend ist die Zukunft, deshalb sollen junge Leute die Zukunft gestalten", nahm sie auch die Herausforderung an, die der Vorsitz des Gremiums mit sich bringt.

Die nun schon über eineinhalb Jahre andauernde Pandemie beeinträchtigt massiv das aktive Dorfleben. Geliebte Feste wie die Kerwe, das Reiterfest, das Mostfest oder das Bolzplatzturnier konnten nicht stattfinden.

Auch das üblicherweise so vielfältige Angebot der evangelischen Kirchengemeinde musste entfallen. "Aber die Leute wollen sich engagieren und finden Wege, das auch in der besonderen Situation zu tun", hat Elisa Rupp festgestellt.

So trifft sich Pleutersbachs evangelische "Jungschar" seit Monaten eben digital. Statt Nikolausfeier fuhr der heilige Mann im letzten Dezember mit dem Bulldog durchs Dorf, um kleine Geschenke zu den Kindern zu bringen. "Und engagierte Pleutersbacher Bürger nutzten die von Corona erzwungene Ruhe im Dorfgemeinschaftshaus, um – ehrenamtlich, versteht sich – das komplette Obergeschoss zu renovieren", so Rupp.

Was den Zusammenhalt im Ort angeht, so konnte Corona laut Elisa Rupp "der Gemeinschaft im Dorf bislang nichts anhaben". Immerhin verfügt Pleutersbach noch über eine Bäckerei vor Ort. Für den übrigen Einkauf oder die Erledigung diverser Angelegenheiten werden ältere Leute oft von Nachbarn mit in die Stadt genommen, oder "man kauft füreinander ein – das wird privat organisiert.

Das war auch vor Corona schon so. Da hat sich nichts verändert", sagt Rupp. Inzwischen kehrt auch in Pleutersbach das Leben allmählich wieder in die Öffentlichkeit zurück.

"Wenn man sich auf der Straße begegnet, ist die Freude groß, weil man sich ja zum Teil lange nicht gesehen hat." Konkrete Pläne für das Leben nach Corona gibt es indes auch in Pleutersbach noch nicht. Doch sobald sich die Corona-Lage endgültig stabilisiert hat, "werden sich die Pleutersbacher mit Sicherheit gleich in die Planung stürzen, um Dinge auf die Beine zu bringen", ist Elisa Rupp überzeugt.

Worauf sich die Ortsvorsteherin dann am meisten freut? "Dass man sich wieder normal treffen kann im Dorf. Auf schöne Gespräche, das gesellige Miteinander, etwa beim ‚Open Schützenhaus‘, wo alle, die mögen, einmal im Monat zum Essen zusammenkommen. Darauf, Jubilaren wieder persönlich zu gratulieren. Mal wieder ’ne richtig normale Ortschaftsratssitzung abhalten zu können, ohne Abstand und Maske…"