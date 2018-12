Eberbach. (fhs) "Was passiert, wenn nächstes Jahr für ein Dreivierteljahr die Tiefgarage am Leopoldsplatz gesperrt ist, wissen wir noch nicht. Das wird mit Sicherheit Spuren hinterlassen,." erklärt Dietrich Müller, Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG). Zusammen mit seinem Stellvertreter Sven Bauer äußert sich Müller zu aktuellen Themen der Eberbacher Einzelhändler, Geschäftsleute, Handwerker und Dienstleister.

Gut eineinhalb Jahre Zeit nehmen will sich der bis 2020 gewählte Vorstand des Eberbacher Handels und Gewerbes, um die EWG fit für die Zukunft zu machen. Dazu gehört, dass sich ein Nachfolgeteam zusammen findet und aufeinander einstellt und dass die derzeit 72 Mitglieder abstimmen, "was sie heute von der EWG erwarten, was diese Organisation anbieten soll und kann, und was von den bisherigen Angeboten noch zeitgemäß ist."

Nach der jüngsten Mitgliederversammlung ist klar, dass die bisherigen Schwerpunkte beibehalten werden sollen: Frühlingsfest zum Ostermarkt, das EWG-Sommerfest, der Apfeltag und "Feuer und Flamme". Müller: "Das brauchen wir weiterhin. Eine Herausforderung ist das Thema Digitalisierung."

Dies lösten aber die Mitgliedsbetriebe ganz unterschiedlich, weil es eben eine Rolle spiele, ob es sich um Handwerker, Dienstleistungsanbieter oder den klassischen Innenstadteinzelhändler handelt. Und während etwas das Reformhaus von Christina Wolff über ihren Verband im Onlinehandel aktiv ist und Susanne Reinig im Verbund von Elektroplus, ist ein Onlineshop für Dietrich Müllers Modehaus kein Thema: "In diesem Segment ist das nicht darstellbar. Wir müssten da Dinge leisten, die wir gar nicht können."

Die Kundenerwartung, dass Ware quasi im Handumdrehen bestellt und ausgeliefert wird, lässt sich nur mit entsprechender Lagerhaltung und Logistik betreiben. Bei den wechselnden Bekleidungstrends und verschiedenen Größen ist selbst die Teilnehme eines Untershops etwa bei Zalando oder Amazon in dieser Größenordnung wirtschaftlich nicht darstellbar.

Müller: "Für uns ist ganz wichtig, dass wir die Kunden nach Eberbach bringen. Und deswegen ist wichtig, dass wir eine Vielfalt hier in der Stadt selbst haben." Vor diesem Hintergrund erweise sich die Geschäftsaufgabe des Geschenkehauses von EWG-Vorstandsmitglied Renate Lang-Wurm als Nachteil, die Ansiedlung des Spielwarenhändlers TA Toys gerade gegenüber hingegen als positiv.

Reize des Stationären Handels

Müller: "Der stationäre Handel hat seine Reize und Besonderheiten. Die müssen wir herausstellen - die Fachberatung, das individuelle Eingehen auf den Kunden, der direkte Kontakt und der Service vor Ort." Eberbachs Geschäftsleute seien stolz auf ihre Kundenbindung. "und die haben wir, weil die Leute mit Angebot und Leistung zufrieden sind. Unser Problem ist die Laufkundschaft." Die Abnahme der Passantenfrequenz in den Innenstädten ist kein spezielles Eberbacher Problem. Die Stadt erlebt das, was andernorts auch gilt: die Leute wollen rund um die Uhr bequem von zu Hause aus Waren ordern oder fahren zum Shoppen in die großen Zentren.

Von Vorteil sei die Entwicklung des Wandertourismus über den Neckarsteig, der Leute in die Stadt bringe. "Im Bereich des Radtourismus könnte Eberbach aber noch mehr machen", so Müller. "Und wir spüren den Schiffstourismus. Immer wenn ein Schiff angelegt hat und die Leute in die Stadt strömen merkt man, es ist Leben da. Und dieses Leben brauchen wir."

Der Einzelhandel könne sich da über die bestehenden Events hinaus nur noch begrenzt engagieren: Neben Pauschalarrangements wie etwa des Teams aus Café Viktoria, Personenschifffahrt Kappes, Restaurant am Leopoldsplatz und Stadtverwaltung gebe es die Publikumsmagnet-Veranstaltungen wie den Apfeltag, der Menschenmassen anziehe und Schaufensterfunktion für Eberbach habe. Beim Ostermarkt 2019 soll zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag neben der Zwei-Tages-Events des Lionsclubs in der Stadthalle ein Street-Foot-Festival von Freitag bis Sonntag auch am Samstag noch mehr Belebung g in die Stadt bringen - die Vorarbeiten dazu laufen.

Als weiteres Projekt beteiligt sich die EWG an der lokalen Marketinginitiative "PinVisit", bei der mit einem Spiel-, Info- und Marketing-Programm für Smartphones Eberbachs Handel und die Dienstleister Präsenz zeigen. "PinVisit" solle Mitte nächsten Jahres starten.

Weniger von Interesse schien eine Beteiligung am Projekt "Intelligenter Marktplatz Schönbrunn/Kleiner Odenwald" zu sein - eine entsprechende Umfrage unter den EWG-Mitgliedsbetrieben signalisierte weitgehendes Desinteresse daran.

Aufmerksam verfolgt die EWG den angedachten Ausbau der Elektrotankstellen in der Stadt, und mit Sorge bemüht sich der EWG-Vorstand in Gesprächen mit der Stadt,noch Ersatzlösungen für die ab Februar 2019 wegen der Tiefgaragensanierung am Leopoldsplatz wegfallenden Parkplätze zu besorgen.

Diese Aktivitäten sind in der Öffentlichkeit in der Regel ebenso wenig wahrzunehmen wie die anderen internen Treffen und Arbeitssitzungen. Weil Dietrich Müller wie auch andere Vorstandsmitglieder mittelfristig ihre Ämter abgeben wollen, fand bei der jüngsten Zusammenkunft darüber ein Meinungsaustausch statt. Vizevorsitzender Sven Bauer als designierter Müller-Nachfolger kommt eher aus dem Dienstleistungs-/ Handwerkerbereich. Die heutigen Aufgabenfülle ist zudem für einen allein fast nicht zu stemmen.

Deswegen begannen Überlegungen, wer bereit wäre, im EWG-Vorsitz eine auf mehrere Schultern verteilte Arbeit mit zu übernehmen. Müller: "Es gibt Leute, die dazu Bereitschaft signalisiert haben. Wichtig ist, dass die EWG eine Zukunft hat. Es ist ja nicht so, dass der Einzelhandel in Eberbach ein Auslaufmodell ist. Wir brauchen Leute, die auch noch in den nächsten 10, 15 Jahren ihr Geschäft führen wollen."