Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine wollen sich viele Menschen nicht von ihren geliebten Haustieren trennen und bringen sie mit zu uns. Aber die Einreise mit Hunden und Katzen aus einem nicht gelisteten Drittland, also einem Land außerhalb der EU, wo es die hier gültigen strengen Tollwut-Schutzbestimmungen nicht gibt, war bis vor Kurzem gar nicht so ohne Weiteres möglich. Jetzt wurden die Einreisebedingungen in der EU und auch hierzulande aber gelockert. Der Rhein-Neckar-Kreis (RNK) informierte darüber zunächst Veterinärmediziner wie den Eberbacher Tierarzt Bernd Podesta, dann seit gestern auch die Bevölkerung insgesamt. Podesta hatte es zu diesem Zeitpunkt schon unvorbereitet mit ukrainischen Tieren zu tun — einer Katze und zwei Hunden, übermittelt von Tierschutzorganisationen. Und so war ihm klar: In der Frage, wie damit umzugehen ist, gibt es in alle Richtungen noch einigen Klärungsbedarf.

Erleichterte Einreisebedingungen für Tierhalter: Das heißt für Menschen aus der Ukraine, dass sie für ihre Haustiere wie Hunde, Katzen und Frettchen keine Genehmigung und keinen Nachweis der üblicherweise gegen Tollwut vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen vorlegen müssen. Und dass außerdem "vorübergehend kulante Regelungen in Bezug auf die Quarantäne der Tiere" gelten, wie der RNK informiert. Wobei in Bezug auf die Verfahrensweise aber unterschieden wird zwischen Tieren, die nachweislich gegen die auch für Menschen gefährliche Seuche geimpft sind, und Tieren ohne Impfung.

Für Bernd Podesta fangen die Schwierigkeiten da schon an. Denn aus den womöglich in kyrillischen Lettern in der Landessprache verfassten Dokumenten bzw. den englischen Übersetzungen lasse sich das nur schwer erschließen.

Auf jeden Fall müssen Tiere aber zuerst von einem Tierarzt klinisch untersucht und erfasst werden, um ihren Gesundheitsstatus im Hinblick auf Tollwut festzustellen, "das ist der erste Schritt", betont auch Podesta. Zum Glück für deren Halter, hatten sich bei den in seiner Praxis angelandeten Vierbeinern organisierte Tierschützer eingeschaltet, die sich auch mit den veterinärrechtlichen Regularien auskennen. Was vermutlich aber nicht auf alle Kontaktpersonen ukrainischer Flüchtlinge mit Haustieren zutrifft.

Eine Blutprobe des Tieres muss der Tierarzt zur Untersuchung auf Tollwutimpfantikörper an ein Labor schicken. "Bis ein positiver Nachweis von Antikörpern vorliegt, wird für das Tier eine Heimquarantäne angeordnet", lautet die vom RNK dargelegte Bestimmung. Profi Podesta sieht auch hier eine Grauzone. Denn "wer übernimmt die Kosten für die veterinärmedizinischen Maßnahmen und fürs Labor?" Kosten von an die 50 Euro, wie der Tierarzt vorrechnet. Dass dafür durchweg Tierschutzvereine oder Angehörige der Flüchtlinge geradestehen, ist längst nicht ausgemacht. Und den Betrag aus eigener Tasche zu bezahlen, in der nicht in Euro tauschbaren Währung ihres Heimatlands, dürfte für die Flüchtlinge wohl ausscheiden.

Alles andere als praxistauglich ist aus Bernd Podestas Sicht auch die Anordnung von "Heimquarantäne für die Dauer von drei Monaten" für Tiere, die erst noch geimpft werden müssen. Laut RNK ist dabei zu beachten, "dass das Tier während dieses Zeitraums nur Kontakt zu seinen eigenen Besitzern haben darf". Wie soll das funktionieren, fragt sich der Tierarzt? Und vor allem: Wer soll das überwachen?

Info: Die komplette Neuregelung auf www.rhein-neckar-kreis.de