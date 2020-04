Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Seit die Coronakrise alles Leben aus dem öffentlichen Raum verbannt hat, geraten vielerorts die Stadttauben in Not. Den pflanzenfressenden Vögeln, die sich in Ermangelung artgerechten Körnerfutters fast ausschließlich von Essensresten ernähren und deswegen als "Ratten der Lüfte" behandelt werden, droht in vielen unserer Städte der Hungertod, solange sich Menschen auf Straßen und Plätzen den Verzehr von Fastfood, Brotzeit und süßen Häppchen verkneifen müssen.

In Eberbach arbeitet der Tierschutzverein (TSV) in enger Abstimmung mit der Stadt bekanntlich an einem Projekt, das die hier lebenden Tauben nach Möglichkeit an einen festen Standort mit fester Fütterung binden soll. Aber das braucht Zeit. Und bis dato ist Taubenfüttern auch in Eberbach grundsätzlich verboten. Kann es sein, dass Tauben in der Neckarstadt jetzt einfach ihrem Schicksal überlassen werden, oder tut die Verwaltung was für die ungeliebten Vögel? Wir haben im Ordnungsamt und beim TSV nachgefragt.

Eine Lockerung des allgemeinen Fütterungsverbots aufgrund der derzeitigen Situation gibt es definitiv nicht, betont Rainer Menges. Und die Stadt habe auch jetzt ein Auge darauf, dass dieses Verbot keinesfalls unterlaufen wird.

Die Strenge des Ordnungshüters richtet sich dabei im Moment aber auf das Wohl der Vögel und nicht gegen sie. Denn der Tierschutzverein wurde im Zuge des laufenden Taubenhaus-Projekts mit einer Sondergenehmigung ausgestattet: Er darf zur Erfassung des vorhandenen Bestands die Tauben am Neckarlauer gezielt füttern, so der Ordnungsamtschef. Diese Absprache mit der Stadt wurde schon Ende März getroffen und gilt voraussichtlich bis Ende Mai, ohne dass Menges sich da auf einen festen Zeitrahmen festlegen möchte.

"Wir begrüßen und unterstützen diese Zählung", so der Rathausmann, Stadt und TSV strebten in der Taubenfrage eine gemeinsame Entscheidung an. Und deshalb habe der Verein um Vorsitzende Claudia Henn freie Hand bei der für die Zählung notwendigen — "verantwortungsbewussten" — Fütterung.

Später Vormittag auf dem Lauer. Ein Dutzend Tauben pickt gurrend offensichtlich nicht vorhandene Körner aus den Ritzen des Kopfsteinpflasters. Aber die Anwesenheit Jutta Beisels, die sich schon mal auf einem Steinblock im Schatten niedergelassen hat, ist den intelligenten Tieren anscheinend Verheißung genug, diesen Ort heute nicht mit leerem Magen verlassen zu müssen. Als Susanne Noll mit ihrem mit Körnervielfalt randvollen Eimerchen eintrifft, schweben von werweißwoher noch mehr TSV-Kostgänger ein. "Oft sitzen sie auf der "Krone-Post" und beobachten den Lauer", zeigt Susanne Noll auf das schräg gegenüberliegende Haus.

Im Schnitt kommen zwischen zwanzig und dreißig Tiere zurzeit zu jeder der wöchentlichen Fütterungen, schätzt Noll.

Vor Corona waren es mehr, doch die Futternot und das schöne Wetter habe wohl etliche von ihnen aus der Stadt hinaus auf die Felder getrieben, wo sie sich vermutlich an Sämereien sattfressen. Zwei Kilo Futter passen in Nolls herzförmigen Eimer, "bemessen an der Taubenzahl". Einmal die Woche dürfen sie und ihre Mitstreiterinnen offiziell füttern, "die Menge pro Taube ist auf täglich 40 Gramm rationiert". Eine Vorgabe, die sie aber der nur einmal wöchentlichen Futtergabe wegen schon auch mal etwas großzügiger auslege, gesteht die Tierschützerin.

Zum unverzichtbaren Utensil bei der regelmäßigen Fütterung gehört für Susanne Noll auch der Kescher. Kranke, humpelnde, flugunfähige Tiere werden damit aus dem Schwarm direkt rausgefischt und bekommen eine Sonderbehandlung — Noll und Beisel kennen ihre Sorgenkinder. Aber sie kennen auch die gesunden und munteren im Bestand. Sobald Vögel mit dieser oder jener auffallenden Färbung oder Gefiederzeichnung am Futterplatz landen, werden sie von den Frauen wie alte Bekannte mit Hallo begrüßt.

Als das Menschengrüppchen am Lauer, das da in aller Öffentlichkeit Tauben füttert, in dieser Krisenzeit prompt eine Polizeistreife auf sich aufmerksam macht, spricht ebenso wie die harschen Kommentare von Passanten, die sich die Tierschützerinnen beim Füttern immer wieder anhören müssen dafür, dass diese Kooperation zwischen Stadt und Verein noch weithin unbekannt ist.

Dabei wäre es für die Lösung der Taubenproblematik in Eberbach sehr wichtig, wenn mehr Menschen Bescheid wüssten und sich an den Taubenzählungen beteiligen. Wer also an seinem oder dem Nachbargebäude Tauben beobachtet, die sich da zum Schlafen und Nisten aufhalten, wird um Mithilfe gebeten.

Info: Beobachtungen an den Tierschutzverein, Tel. 0175/747-6007.