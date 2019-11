Von Martina Birkelbach

Eberbach. Im Rahmen der Woche der Gemeinschaftsschulen (GMS) besuchte am MIttwochvormittag der Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein die Eberbacher GMS. Selbstverständlich war der Abgeordnete der Grünen-Fraktion mit dem Radel angereist, „also von Neckargemünd mit der S-Bahn nach Eberbach – dann mit dem Fahrrad weiter“, erklärt er lachend. Katzenstein informierte sich über die GMS, bekam einen Einblick in den Unterricht in verschiedenen Klassenzimmern und informierte zum Abschluss die zwei Klassen mit Neuntklässlern über seine Arbeit als Landtagsabgeordneter.

Der Politiker bestaunt die Kunstwerke der Schüler.

Die Eberbacher GMS ist ins zweite Jahr gestartet. Laut Rektor Udo Geilsdörfer und Konrektor Jan Coßmann haben sich die Schülerzahlen seither „nach oben“ entwickelt und das Interesse der Eltern hat zugenommen. Zudem ist das Einzugsgebiet von zweieinhalb auf sieben Grundschulen „wesentlich gewachsen“. „Wir haben kurze Wege, stehen in ständiger Verbindung und sind glücklich über die Entwicklung in unserer Schullandschaft“, erläutert Bürgermeister Peter Reichert.

Gesprächsrunde in der Gemeinschaftsschule: MdL Hermino Katzenstein, Fraktion Grüne im Landtag von BW (4.v.l.) und Nora Schönberger (Büroleitung Wahlkreisbüro, 5.v.l.) mit (v.l.) Elternbeiratsvorsitzendem Sebastian Schönig, Konrektor Jan Coßmann, Bürgermeister Peter Reichert, Robin Uhrig (städtischer Sachbearbeiter Schulen), Rektor Udo Geilsdörfer, Lehrerinnen Silke Krämer und Hasret Tunca sowie Schülersprecher Kaan Cevaher und Botan Cevik. Fotos: Martina Birkelbach

Er berichtete Katzenstein auch von der neunten Ausbildungsplatzmesse, die kürzlich an der GMS stattfand und seiner Meinung nach „die Beste überhaupt“ war. Der Politiker interessierte sich auch für die Erfahrungswerte der Schüler Ausbildungen betreffend. Geilsdörfer: „Alle würden einen Ausbildungsplatz bekommen, aber die Tendenz ist, weiterführende Schulen zu besuchen. Trotz vieler Infos und Programme käme man da meist nicht gegen die Eltern an, die ihre Kinder lieber weiter auf Schulen schicken.

Hermino Katzenstein beim Kunstunterricht der Klasse 5 b

Coßmann erläuterte noch das neu eingeführte „Coaching“, bei dem jeder Schüler einen Ansprechpartner für alle Probleme hat. Für Robin Uhrig (städtischer Sachbearbeiter im Bereich Schulen) zeigt dieses „Coaching“ auch, wie sich die Lehrer auf die neue Situation in der GMS einstellen.

Die Schule ist laut Geilsdörfer „hervorragend ausgestattet“, sowohl mit Möbeln als auch multimedial. „Gemeinderat und Stadt unterstützen uns sehr. Das funktioniert richtig, richtig gut.“ Sein Wunsch an die Landesregierung: mehr Lehrerstellen.

Konrektor Jan Coßmann (r.) zeigt Hermino Katzenstein den 3-D-Drucker der Gemeinschaftsschule.

Denn auch wenn kein Lehrermangel herrscht (derzeit kommen auf die rund 215 Schüler 36 Lehrer), so ist es bei Krankheitswellen oft nicht leicht, das hohe Niveau aufrechtzuerhalten. Laut Katzenstein sind etwa 1000 neue Stellen im Kulturbereich vorgesehen; „wir können aber auch nicht über das Ziel hinausschießen“. Er freute sich, dass die Schulleiter ansonsten so zufrieden sind, „das ist selten“. Der Politiker überzeugte sich von dem breiten Angebot der Schule und besichtigte neben einzelnen Klassenzimmern auch den Computerraum mit 3-D-Drucker, den Ruheraum und den Fitnessbereich sowie das Lernatelier. Besonders freute er sich, dass Schüler einer fünften und einer sechsten Klasse mit Lehrer Ekki Bock noch ein eigens für ihn getextetes Lied vortrugen.

Schüler einer fünften und einer sechsten Klasse singen ein eigens für Hermino Katzenstein getextetes Lied.

Zwischenzeitlich während des über dreistündigen Besuchs zog sich Katzenstein noch mit dem Elternbeiratsvorsitzenden Sebastian Schönig sowie den Schülersprechen Kaan Cevaher und Botan Cevik zurück, um deren Meinung zur Schule „unter acht Augen“ zu hören. Negatives scheinen sie nicht berichtet zu haben: „Sie sind von den Whiteboards begeistert“, so Katzenstein anschließend lachend.