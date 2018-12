Bis einschließlich 2. Januar tut es zum Parken in Eberbach die Parkscheibe. Foto: jbd

Eberbach. (jbd) Wer in diesen Tagen noch Einkäufe und Besorgungen im Stadtzentrum zu erledigen hat, bekommt von der Stadt dazu auch was geschenkt: die Parkgebühr fürs Auto. Was sich nach weihnachtlicher Generosität anhört, ist allerdings nur einer praktischen Notwendigkeit geschuldet.

Denn alle Jahre wieder müssen in der Innenstadt die Parkscheinautomaten, auch zum Schutz vor Vandalismusschäden, gewartet und instandgesetzt werden. Und fallen deshalb zwei Wochen lang komplett aus. Den Autofahrern kann’s recht sein - dass dies ausgerechnet in der Weihnachts- und Neujahrszeit geschieht, ist für sie ein durchaus glücklicher Umstand.

So darf nun seit 19. Dezember bis einschließlich 2. Januar auf sämtlichen bewirtschafteten Parkplätzen im Zentrum einschließlich Leopoldsplatz- und Rosenturmgarage kostenlos geparkt werden. Es genügt das Auslegen der Parkscheibe. Doch Achtung: Die Scheibe ist auf jeden Fall Pflicht - und es gilt das an den Automaten ausgewiesene Parkzeitlimit von zumeist zwei, in der Tiefgarage drei Stunden.

Als die Parkscheinautomaten gestern von städtischen Mitarbeitern sukzessive aus dem Verkehr gezogen wurden, hatten viele Autofahrer vorher noch brav ein Ticket gelöst und hinter die Windschutzscheibe gelegt. Und sie taten auch gut daran, wie Ordnungsamtschef Rainer Menges erläutert. Denn das "Kaltstellen" dauere zwei Tage, und da, wo die Automaten jetzt noch in Betrieb sind, ist der Parkgroschen auch noch fällig.