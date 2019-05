Nach 25 Jahren wieder zurück an seiner früheren Schule spricht der preisgekrönte Journalist Florian Bauer am HSG über Pressefreiheit und investigative Recherchen. Foto: Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Florian Bauer ist der Mann, den Reinhard Grindel vor laufender Kamera sitzen ließ, weil er dem Ex-DFB-Präsidenten unangenehmen Fragen gestellt hatte. Bauer hat Korruption im Sport und Doping-Betrugsfälle aufgedeckt, wurde bei Recherchen zur Ausbeutung von Gastarbeitern für die Fußball-WM 2022 in Katar festgenommen und hat aus Ländern mit stark eingeschränkter Pressefreiheit wie Russland und China berichtet. Zum Tag der Pressefreiheit kehrte der 40-Jährige dorthin zurück, wo er von der fünften bis zur neunten Klasse zur Schule gegangen ist: ans Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium. Mit 80 Elftklässlern sprach der Moderator des Fernsehsenders Phoenix amDonnerstag zwei Schulstunden über investigative Recherchen, warum es Presse braucht, Pressefreiheit in autoritären Ländern und was man mitbringen sollte, um Journalist zu werden.

"Hätte mich jemand gefragt, ob ich Journalist werden will, hätte ich gesagt: eher nicht", sagt Bauer im Rückblick auf seine Schulzeit. Deutsch war sein schlechtestes Fach. "Ihre Aufsätze zu lesen, ist ein Graus", habe ihm ein Lehrer gesagt. Heute, rund 20 Jahre später, ist er politischer Moderator auf Phoenix, sportpolitischer Experte der ARD, hat den Grimme-Preis, den Axel-Springer-Preis und den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.

Nach dem Abi Australien und dann irgendwas mit Medien? Bei den Elftklässlern am HSG ist das nicht mehr in: Eine will Maschinenbauingenieurin werden, ein anderer Sportwissenschaftler. Berufswunsch Journalist? Keiner. Aber Bauer hat es so gemacht und den halben Globus bereist: nach Eberbach in Heidelberg Abi gemacht, 1999 in der Sportredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung ein Praktikum absolviert, in Münster Kommunikationswissenschaft, Politik und Wirtschaftswissenschaft studiert, während der Semesterferien neun Praktika abgelegt, beim ZDF, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Entwicklungshilfe auf Madagaskar, dann im Auslandsstudium in Australien Fotografie, Regie und Schauspiel draufgesattelt. Trotzdem ist er bei der ersten Bewerbung um ein Volontariat abgeblitzt.

Was ihn antreibt: "Journalismus hat eine extrem wichtige Rolle, ohne die unsere Gesellschaft anders aussehen würde", sagt Bauer. Journalismus habe eine wichtige Kontrollfunktion, um Missstände aufzudecken - so lange er unabhängig sei, so lange es genug Geld gebe, so lange er es sich leisten könne zu recherchieren. Deutschland ist dabei international kein Spitzenreiter. In der aktuellen Rangliste von Reporter ohne Grenzen zur Pressefreiheit weltweit ist die Bundesrepublik von Rang 16 auf 13 vorgerückt. Das liege aber nicht daran, so Bauer, dass es in Deutschland um die Freiheit der Presse besser bestellt sei, sondern daran, dass einige Länder abgerutscht seien.

Auf den letzten Plätzen liegen Turkmenistan und Nordkorea, viertletzter ist China. In der Türkei gebe es inzwischen ein Klima der Angst - und das wirke sich auch bis nach Europa aus. Ohne kritischen Journalismus kein kritisches Denken: "Eine Sache ist mir nicht egal", sagt Bauer, "wenn junge Menschen aufhören, kritisch-analytisch zu denken, dann geht unser Land hinüber. Das Land hat nur eine Sache, die es am Leben halten wird - und das sind Ihre Köpfe." Wenn junge Leute aufhörten, sich kritisch zu informieren, habe Deutschland außer Landschaft nicht viel zu bieten.

Nur ist kritischer Journalismus nicht immer erwünscht: Viele würde sich zur Pressefreiheit bekennen, doch wenn sie selbst betroffen seien, sei es damit schnell vorbei. In Ländern wie Weißrussland musste Bauer Interviews mit einem Oppositionspolitiker im Beisein eines KGB-Agenten führen. Drehmaterial musste er auch schon in der Unterhose außer Landes schmuggeln. In Deutschland recherchiert Bauer teils auch hart an der Grenze des Erlaubten: So ließ er sich aus China als Glukose und unter Wert deklarierte Dopingmittel am Zoll vorbei an seine Adresse schicken, um herauszufinden, wie das Geschäft funktioniert.

Was es braucht, um Journalist zu werden: Reisen, um den Horizont zu erweitern, Bereitschaft über den Tellerrand hinauszuschauen, wach sein, viele Praktika, sich für viele Dinge interessieren, aber Spaß daran, sie zu hinterfragen. Grundinteresse an allem, sagt Bauer.

Bauer zeigt Filmschnipsel, hüpft mit den Schülern von Thema zu Thema: vom Rechtsruck in Österreich über den Film "Die Verlegerin" und globale Wirtschaftszusammenhänge wie Rüstungsdeals mit Saudi-Arabien und US-Schulden bei China zu den Gründen, warum Deutschland Einwanderung braucht: "Wir brauchen mehr Menschen, weil sonst in Eberbach irgendwann kein Bus mehr fährt."

Das Grindel-Interview war der Auftakt vom Ende des DFB-Präsidenten. "Herr Bauer, komm, wir lassen es", sagte Grindel am Ende. Nun ist er weg. Bauer will nächstes Jahr wieder nach Eberbach kommen.