Von Uta Förster

Eberbach. Unter dem Motto "Mächtig unfair" hat am Samstag der bundesweite Weltladen-Tag stattgefunden. Auch der Eberbacher Weltladen beteiligte sich an der Kampagne.

Anliegen dieses Tages war, noch einmal deutlich aufzuzeigen, wie unfair die Macht der Großkonzerne und Handelsunternehmen gegenüber den Erzeugern ist. Oft werden die Preise so gedrückt, dass die Produzenten keine Chance haben, ihre Kosten zu decken, im Gegenteil: sie zahlen teilweise sogar noch drauf.

"Die Bundesregierung sollte schnellstmöglich ein Verbot von Preisen unterhalb der Produktionskosten in Deutschland einführen und sich für eine gerechtere Verteilung der Wertschöpfung entlang der Lieferkette einsetzen", fordert Anna Hirt als politische Referentin beim Weltladen-Dachverband in Mainz. Der faire Handel sichert den Erzeugern die Kostendeckung ihres Einsatzes zu.

Seit gut 25 Jahren ist der Weltladen ein Teil von Eberbachs Einkaufsmeile. Bereits mehrmals umgezogen befindet er sich seit 2002 in der Hauptstraße, ganz in der Nähe der Michaelskirche. Das regelmäßig neu gestaltete Schaufenster lädt dazu ein, sich Gedanken zum fairen Handel zu machen. Heidrun Lenz, die sich seit 2005 als eine von zur Zeit 14 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Weltladen engagiert, berichtet: "Die Stammkunden sind gut darüber informiert, wie die Ausbeute der Armen in den Drittländern abläuft. Sie kaufen bewusst hier im Laden ein, um etwas dagegen zu tun."

Etwas stiller fügt sie hinzu: "Im Allgemeinen ist es weniger im Bewusstsein der Menschen, warum dieses Thema so wichtig ist." Sie berichtet am Beispiel von Bananen, dass gute, gesunde Qualität ihren Preis hat: die Bananen werden von kleinen Erzeugern, mit denen die Weltladenorganisation zusammenarbeitet, handgeerntet. So musste der Kilopreis für Bananen zuletzt von 2,89 Euro auf 3,49 Euro angehoben werden. Dafür wisse man aber, was man bekomme.

Lenz sieht andererseits jedoch auch, dass durch die allgemeinen Preissteigerungen, die derzeit überall zu spüren sind, die Lage auch hierzulande nicht einfacher werde.

Trotz allem konnte der Eberbacher Weltladen in den letzten Jahren stetig einen Umsatzzuwachs verzeichnen. Besonders Kaffee aus Südamerika oder Afrika werde gern gekauft, dicht gefolgt von fair gehandelter Schokolade. Neben den essbaren Produkten werden auch handgemachte Artikel angeboten. Hier profitiert der Weltladen vom Tagestourismus, denn viele Dinge eigneten sich als Mitbringsel für die Liebsten. "Im Kunstbereich sind besonders die Filzerzeugnisse aus Nepal beliebt." Auch Taschen und Silberschmuck finde der Besucher hier. Um immer wieder das Thema vom fairen Handel am Leben zu erhalten, bietet der Eberbacher Weltladen mehrmals im Jahr besondere Aktionen zu speziellen Produkten an, zum Beispiel zu Mangos.

Diese gibt es dann frisch, getrocknet, als Püree oder in Konserven. Es darf sogar probiert werden. Mit dem Erlös dieser Aktionen werden Straßenkinder in Drittländern unterstützt. Alle paar Jahre finden im Weltladen vor Ort Vorträge von den Produzenten aus den jeweiligen Lieferländern statt. Über die Presse und die ausführliche Homepage www.weltladen-eberbach.de wird dafür geworben. Hier gibt es zudem Hintergrundinformationen zum Lieferkettengesetz und zum Anliegen des Weltladen-Tages.

Im Weltladen gib es keine besonderen Stoßzeiten. Bei besonderen Veranstaltungen in der Stadt wie zum Beispiel dem Eberbacher Frühling sei deutlich mehr Betrieb als an gewöhnlichen Tagen. Hin und wieder besuchen Schulklassen und Kindergärten den Weltladen. "Vielleicht können wir unser Anliegen an die junge Generation weitergeben." hofft Heidrun Lenz. Wie ihre Kolleg(inn)en würde sie sich darüber freuen, wenn dieses Thema noch mehr in Eberbach Beachtung finde.