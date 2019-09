Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Es ist erstaunlich, es läuft wirklich gut. Immer mehr Kunden kommen gezielt - weil sie etwas bewirken wollen, weil sie gegen Kinderarbeit sind und Wert auf fair gehandelte Produkte legen", sind sich Birgit Plagge, Hannelore Hock, Ruth Leifeld und Ute Krey einig. Alle vier arbeiten gemeinsam mit 16 anderen (darunter zwei Männer) ehrenamtlich im Weltladen. Neben dem Verkauf der Produkte stellen die Informations- und Bildungsarbeit sowie die politische Arbeit wesentliche Bestandteile des fairen Handels dar.

Der Eberbacher Weltladen feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Dazu gibt’s ein Rahmenprogramm mit vier Veranstaltungen und einem fünften "Highlight". "Im Jahr 1999 wurde der Trägerladen ,Fair und Mehr‘ gegründet, damals war das Geschäft in der Neckarstraße", erinnert sich Krey, die von Anfang an dabei ist. Seit 2002 ist das Geschäft in der Hauptstraße 19 untergebracht. "Ob Kaffee, Lebensmittel oder Kunsthandwerk, unsere Kunden können bei allem nachverfolgen, wo es herkommt. Die gesamte Produktion stammt zu 100 Prozent aus fairem Handel", so Krey. Übrigens sind neue Mitarbeiter im Weltladen immer gerne willkommen.

Wer sich weiter informieren möchte: Am heutigen Samstag, 7. September, stehen Mitarbeiter des Weltladens von 9 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt für Fragen und Infos bereit.

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe zum 20. Geburtstag gibt’s dann am Samstag, 14. September, um 11 Uhr eine Vernissage "Glänzende Aussichten" im Rathausfoyer. Bis 15. Oktober werden zu den Rathaus-Öffnungszeiten in Kooperation mit "Misereor" 99 Karikaturen zu "Klima, Konsum und anderen Katastrophen" gezeigt.

Weiter geht’s am Sonntag, 6. Oktober. Um 10 Uhr findet in der Michaelskirche ein Erntedankgottesdienst zum 20-jährigen Bestehen des Eberbacher Weltladens statt; in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde und unter Mitwirkung des Konfirmandenjahrgangs. Anschließend gibt’s einen Kirchenkaffee mit Verkauf von fair gehandelten Produkten aus dem Weltladen.

"Kaffeefahrt mal anders" lautet das Thema am Freitag, 18. Oktober. Auf dem Plan steht ein Besuch der Kaffeerösterei Hagen in Heilbronn. Treff ist um 13.40 Uhr am Bahnhof Neckarelz, Abfahrt ist um 13.50 Uhr. Die Rückkehr ist gegen 19 Uhr geplant; die Kosten betragen 10 Euro plus Zugfahrt. Anmeldungen sind über den Weltladen unter Telefon (0 62 71) 91 72 89 möglich.

Am Freitag, 25. Oktober, wird von 18 bis 21.30 Uhr in Kooperation mit der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd ein Kochkurs "Fair und regional" - mit Reis, Quinoa und regionalem Gemüse angeboten. Gekocht wird in der Küche der Gemeinschaftsschule (Seiteneingang Pestalozzistraße). Inklusive Lebensmittel kostet der Kurs 29 Euro; Anmeldungen nimmt die vhs unter Telefon (0 62 71) 94 62 22 entgegen.

Highlight ist am Sonntag, 10. November um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz ein Konzert mit "Café del Mundo" unter dem Titel "Beloved Europa". Jan Pascal und Alexander Kilian waren vier Jahre mit ihren Flamenco-Gitarren auf Konzertreisen in Europa unterwegs. Mit nach Hause gebracht haben sie wundersame Geschichten, Kleinode des Alltags, gefunden in Metropolen und Dörfern, bei Tag oder Nacht. Ob in Madrid oder im toskanischen Dörfchen Querceto oder am Fuße des Schweizer Mont-Vully: immer sind es feine, innige Begegnungen und Eindrücke, die sich zu einem hinreißenden, atmosphärischen Mosaik zusammenfügen. Karten gibt’s für 18 und 15 Euro ab Mitte Oktober im Vorverkauf im Buchhaus Eberbach und in der Buchhandlung Greif. Für die Mitarbeiter des Weltladens sind "Café del Mundo" "mit die besten Flamenco-Musiker weltweit".

Info: Telefon (0 62 71) 91 72 89; www.weltladen-eberbach.de