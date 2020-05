Von Martina Birkelbach

Eberbach. Ab Montag, 18. Mai, dürfen Speisegaststätten wieder öffnen. Doch in Eberbach machen längst nicht alle mit, denn so wie vor Corona wird es auch beim Essengehen nicht sein. Es gibt viele Auflagen. Durch Aushang sind laut Landesverordnung die Vorgaben, die die Gäste betreffen – vor allem Abstandsregelungen, Hygieneregeln und Tischreservierung – "prägnant und übersichtlich darzustellen".

Die Gäste sollen zur Kontaktnachverfolgung ihre Daten angeben. Tische sind im Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander anzuordnen. Gästen muss ein Sitzplatz zugewiesen werden; Kontakt und Kommunikation der Beschäftigten mit den Gästen sei "auf ein notwendiges Mindestmaß" zu beschränken. Soweit räumlich möglich, soll ein Servierwagen benutzt werden und die Bezahlung soll "nach Möglichkeit" ohne Bargeld erfolgen.

Bei den Verbandsvertretungen können sich die Gastronomen genauer informieren. Auf Nachfrage gibt das Ordnungsamt Infos zu den jeweiligen Auflagen. "Jeder, der anruft, bekommt eine Antwort", sagt Ordnungsamtschef Rainer Menges und weist daraufhin, dass in der kommenden Woche kontrolliert wird.

Rudi Zemrock vom Gasthaus „Zum Adler“: Vorerst bleibt es beim Abholgeschäft.

Rudi Zemrock wird sein Gasthaus "Zum Adler" in der Hauptstraße vorerst nicht öffnen. "Wir könnten nur drei Tische besetzen, das rentiert sich nicht", sagt er. Zudem hätten viele Gäste auch gar keine Lust, wegen der Abstandsregeln und Auflagen überhaupt Essen zu gehen. Sein "Abholgeschäft" laufe gut, er wird so weiter machen. Nach Pfingsten will er eine erneute Entscheidung zur Öffnung des Lokals treffen. Zemrock war im März im Urlaub, als er am 20. zurückkam, waren schon alle Gaststätten geschlossen. Seither sind bei ihm die Pforten geschlossen.

Ähnlich ist die Situation für Ewald Böhle, Inhaber des Gasthauses "Zum Krabbenstein" in der Oberen Badstraße. Auch er hatte im März Urlaub. Als er wieder öffnen wollte, war es schon nicht mehr erlaubt. "In einem kleinen Lokal bleiben wegen der Abstandsregeln kaum mehr Tische übrig", sagt er. Sein Abholservice funktioniere inzwischen sehr gut: "Die Eberbacher unterstützen uns – Muttertag und Ostern war richtig viel Betrieb". Mit einer Öffnung des Krabbensteins will er es eventuell nach Pfingsten versuchen.

"Es sind zu viele Auflagen, fünf Tische lohnen sich nicht", sagt Mariano Torregrossa vom Restaurant "Little Italy" in der Hauptstraße. Für ihn macht es auch "keinen Spaß", wenn er einem Stammkunden mit Schnupfen sagen soll, dass er draußen bleiben muss. "Ich will doch da nicht diskutieren: Du kommst rein, du nicht. Es ist mir auch zu privat, wenn ich Telefonnummern und Adressen der Gäste abfragen muss." Er freut sich, dass seine Stammkunden ihn derzeit unterstützen und seinen Abholservice nutzen: "Es läuft nicht schlecht". Über eine Öffnung des Lokals will er neu nachdenken, wenn weitere Lockerungen kommen – wenn die richtigen Lockerungen kommen".

Babis Fotion, Inhaber des Restaurants "Hermes" mit griechischen Spezialitäten am Alten Markt wird vorerst auch nur weiter seinen Lieferservice anbieten. Ihm ist das Risiko zu hoch: "Sollte ein Gast infiziert sein, wäre durch die Kontaktnachverfolgung die Folge, dass wir wieder komplett schließen müssen", sagt er. Mit seinem Lieferservice erlebt er derzeit "gute und schlechte Tage".

Cengiz Bani (l.) und Schwiegersohn Kadir Engi vom Oliva Garten in der Odenwaldstraße.

Im "Oliva Garten" in der Odenwaldstraße laufen die Überlegungen, ob überhaupt, und wenn ja wie ab Montag wieder geöffnet wird. "Es sind sehr viele Auflagen", sagt Cengiz Bani. Auch dort wird der Abhol- und Lieferservice bislang sehr gut angenommen.

Auf genaue Regeln für den Außenbereich wartet auch Sebastiano Dell’Acqua für seine beiden Eisdielen. Gespräche mit dem Ordnungsamt stünden noch an. "Man ist mit den ganzen Regeln ja Polizist und Hygienebeauftragter – und wann soll ich meine Arbeit machen?", fragt er sich. Jede Woche kämen neue Änderungen. In Hessen etwa könne ein Eis wohl nur im Becher herausgegeben werden, bei ihm ist es auch in der Waffel möglich. "Möglich wir machen am Montag auf, und dann wird alles wieder zurückgedreht und wir müssen wieder schließen." Dell’Acqua weiß noch nicht, was er am Montag machen wird. Bis dahin gilt: auf den Linien anstellen und Eis oder Kaffee abholen.

Im "Anatolia" in der Friedrichstraße plant Besitzer Mehmet Ata Dogan am Montag wieder einige Tische und Stühle für seine Gäste bereit zustellen. Unter den erforderlichen Auflagen können die türkischen Spezialitäten voraussichtlich dann wieder vor Ort verzehrt werden.

Auch Hamini Rahim will sein Restaurant "Ankerseele" am Campingpark in der Alten Pleutersbacher Straße am Montag wieder öffnen. "Auf unserer Terrasse ist sehr viel Platz", sagt er. In den vergangenen Wochen hat auch er nur einen Abhol- und Lieferservice angeboten.

Ebenso ab Montag wieder öffnen will der "Snackpoint im Bahnhof", wo es türkische Spezialitäten und italienische Pizza in den vergangenen Wochen nur auf Abholung oder per Lieferservice gab.

Der Anrufbeantworter des Restaurants "Karpfen" in der Kellereistraße teilt mit, dass ab Donnerstag, 21. Mai, wieder geöffnet ist. Ab kommendem Montag, 18. Mai, werden dort wieder Tischreservierungen entgegengenommen.

Im Gasthaus "Zur Linde" im Dr.-Mantel-Weg will die Familie Münch ab Montag, 18. Mai, wieder die Außenterrasse für die Bewirtung öffnen und ab 29. Mai dann den Innenbereich.

Voraussichtlich ab 1. Juni wird die "Ratsstube zur Traube" in der Friedrich-Ebert-Straße wieder ihre Pforten öffnen. Inhaberin Tatjana Juric will erstmal die vielen Auflagen umsetzen. Bis dahin "wird renoviert" und es gibt weiter den Abhol- und Lieferservice.

Yasar Yalcin öffnet am Montag seine Pizzeria "Milano" in der Hauptstraße sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Selbstverständlich werde er sich an alle Auflagen halten, sagt er. Ebenso sieht es in der "Snack Bar" in der Oberen Badstraße aus: Gerlinde Tulovic öffnet innen und außen ab Montag.

Das Restaurant "Altes Badhaus" am Lindenplatz von Gabriele Hartmann und Thomas Willimsky hatte seit 17. März komplett geschlossen. Am Montag geht es wieder los. Innen und außen wird laut Hartmann wieder serviert, täglich ab 15 Uhr (außer mittwochs) sowie sonntags von 11 bis 16 Uhr. Ab 1. Juni ist täglich, außer mittwochs, von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Petra Bingert von der "Imbissstube Eberbacher Hof" am Bahnhofsplatz hat bislang vor wieder zu öffnen, ist aber noch dabei, sich genau über die Auflagen speziell für Imbissstuben zu informieren. "Wir haben acht Sitzplätze und drei Stehtische", sagt sie. Noch ist ihr unklar, wie viele Menschen dann beispielsweise an einem Stehtisch stehen dürfen.

Thi Minh Thu Tran vom Asia-Haus am Neuen Markt ist noch am Überlegen, ob sie eventuell den Außenbereich ab Montag wieder öffnen wird.

"Wir dürfen wieder öffnen und freuen uns ab Dienstag, 19. Mai, wieder für Sie da zu sein", heißt es auf der Internetseite des "Restaurant am Leopoldsplatz" von Andrea Hertel und Michael Reinig.