Eberbach. (by) Die "Brücke 14" über der Itter ist Geschichte. Am Mittwoch um die Mittagszeit haben Mitarbeiter der Firma Michael Gärtner die beiden Widerlager mit Hilfe eines Krans entfernt. Sie mussten zuvor – wie auch schon die vier 14 Meter langen und 20 Tonnen schweren Brückenteile – mit einer Betonsäge in kleinere Stücke zersägt werden, ehe sie herausgehoben und noch an Ort und Stelle zerkleinert wurden. Am 7. Juni wurde mit den Arbeiten an "Brücke 14" zwischen Wilhelm-Blos- und Unterer Talstraße begonnen, so ein Mitarbeiter von Michael Gärtner.

Bereits im November 2017 hatte der Gemeinderat beschlossen, die aus den 1960er Jahren stammende Fußgänger- und Radwegbrücke zwischen dem Ampelübergang der L 2311 vor der Tankstelle und dem (Wohn-)gebiet am Neuen Weg Nord/Lindenweg und Unterer Talstraße zu ersetzen. Anstelle der Betonkonstruktion soll eine Aluminiumbrücke als Ersatz errichtet werden. Sie soll dann nach einem Beschluss des Gemeinderats Margareta-Steinmetz-Brücke heißen, benannt nach der SPD-Altstadträtin. Bis es soweit ist, wird es aber noch einige Wochen dauern. So müssen unter anderem Wassersteine zum Schutz vor Hochwasser gesetzt, die neuen Widerlager gebaut und eingeschalt werden, ehe die Aluminiumbrücke draufgesetzt wird. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 300.000 Euro brutto.