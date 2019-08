Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Noch nicht entscheidend weitergekommen in Sachen Umbau des Schmeißer-Stifts ist der von der Mitgliederversammlung beauftragte Vorstand des Vereins Stiftung Altersheim. Rund 90 der insgesamt fast 380 Vereinsangehörigen hatten im März im vereinseigenen Pflegeheim "Lebensrad" überwältigend mehrheitlich beschlossen, dass die gerade um ein neues Mitglied ergänzte Vereinsführung zeitnah sowohl Finanzierungsverträge mit den Banken abschließen als auch Bauaufträge vergeben kann und soll. Diese Aktionen stehen noch aus.

Ausschlaggebend für die positive Grundstimmung und die Hoffnung im Frühjahr war, dass über 700.000 Euro an Spenden zur Schließung von Finanzierungslücken bereitstehen werden - unter anderem durch signalisierte Zusagen der Dietmar-Hopp-Stiftung, Bereitschaft des örtlichen Weltunternehmens Gelita sowie durch einen Eberbacher Unternehmer persönlich, eine größere Erbschaft und kleinere Zuwendungen. Der Betrag wurde als Voraussetzung für eine Wende in der jahrelangen Hängepartie um das einstige Vorzeigemuster eines Altersheimes errechnet. Das Heim in der Luisenstraße steht seit dem Umzug der früheren Bewohner in das neue "Lebensrad" im Jahre 2011 leer. Lediglich die alte Küche versorgt - noch - das nachgefolgte Heim am Schafwiesenweg.

Derzeit weisen weiterhin alle Entscheidungen in Richtung Umbau des Schmeißer-Stifts, eine Alternative ist nicht im Spiel. Verkauf oder gar Abriss des Gebäudes sind angesichts des Meinungsklimas in der Eberbacher Bevölkerung noch keine umsetzbaren Optionen. Die Mitglieder des Altersheim-Vereins spiegeln diese öffentliche Grundhaltung denn auch mehrheitlich wieder.

Eberbach und sein Altersheim waren stets eins, Verein, offizielle Stadt und Bevölkerung anfangs eng verbunden. Jung und Alt unterstützten das Vorhaben in einzigartigen Aktionen ab Gründung des Fördervereins 1962. Der jeweilige Eberbacher Bürgermeister war seit Hermann Schmeißer, also von Beginn an, kraft Vereinssatzung Vorsitzender des Vereins. Was inzwischen jedoch im Gemeinderat und danach in der Satzung geändert wurde - auch ein Signal der gewandelten Beziehungen. Blieb bis heute vornehmlich der Wille der vor allem älteren Eberbacher, die sich im immer noch für das Gebäude verantwortlichen Verein engagieren, seit dem Altersheim das Aus droht.

Richtfest im August 1971. Ganz Eberbach stand hinter dem Altersheim-Bau. Der Gemeinderat beklatscht einmütig das Vorhaben. Inzwischen hat sich die Stadt aus der Unterstützung zurückgezogen. Archivfoto: Rainer Hofmeyer

Die bürgerschaftliche Bewegung "BISS" (Bürgerinitiative Schmeißer-Stift) hat 2012 mit ihrem Auftritt sogar den Ausgang des letzten Bürgermeister-Wahlkampfes mitbeeinflusst. Der alte Bürgermeister Bernhard Martin wurde als Vereinschef für die offene Situation beim Stift verantwortlich gemacht. BISS hat sich nach dem Bürgermeister-Wechsel denn auch sang-und klanglos zurückgezogen. Der Verein Altersheim selbst erfuhr jedoch einen beträchtlichen Aufschwung bei den Mitgliederzahlen, teilweise bis über 450. BISS hatte zum Vereinseintritt aufgerufen. Personell spielt die Stadt nun nicht mehr mit. Martins Nachfolger im Amt Peter Reichert hat seinen privat-persönlichen Posten als Vereinsvorsitzender im November letzten Jahres niedergelegt, nachdem der Gemeinderat zuvor erneut auf Distanz zum Schmeißer-Stift gegangen war.

Wie ist die derzeitige Lage? Die Öffentlichkeit stellt Fragen. Der Vorstand des Altersheim-Vereins hält sich zum Stand der Dinge aktuell höchst bedeckt und verweist auf die geplante nächste ordentliche Mitgliederversammlung im Oktober. Fest steht hingegen: Finanzierungsverträge mit Banken sind noch nicht geschlossen, es gibt auch keinen Bauauftrag. Wie durchsickert, liegen die Probleme bereits in der Risikobewertung auf Bankenebene. Dass das Bauunternehmen sein bisheriges Angebot aufrecht hält, ist angesichts der derzeitigen Kostensteigerungen auch unsicher. Es gibt wohl bereits entsprechende Signale. Und mit jedem Tag wird Bauen teurer.

Es spielt auch negativ in die Verhandlungsposition des Vereins hinein, dass der Eberbacher Gemeinderat Ende 2018 eine teilweise Ausfallbürgschaft für das Schmeißer-Stift verweigert hat. Die Stadt hat sich damit formal aus der das Risiko der Banken minimierenden Mithaftung zurückgezogen. Und auch aus der ideellen Unterstützung des Schmeißer-Stifts.

Noch scheint der Vereinsvorstand nicht entmutigt. Sonst würde er nicht die Herbstversammlung der Mitglieder abwarten wollen. Das bedeutet für ihn Zeitgewinn für weitere Verhandlungen. Insofern wäre eine durchaus denkbare außerordentliche Vereinsversammlung, mit dem derzeitigen Sachstand zu einem früheren Termin, allenfalls ein unnötiger, beunruhigender Zwischenschritt.

Bleibt also zu hoffen, dass die in höchstem Maße interessierte Öffentlichkeit spätestens im Oktober per Mitgliederversammlung mehr über das weitere Schicksal des 1972 eröffneten und inzwischen seit fast neun Jahren in seinem Kern verfallenden Schmeißer-Stifts erfährt, und zwar im positiven Sinne.