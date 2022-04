Die GRN-Kilinik in Eberbach. Archiv-Foto: zg

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. (emb) Wenn das Knie nicht mehr reibungslos funktioniert (und das durchaus auch im Wortsinn), haben wir mehr als nur ein Problem. Schmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität, eingeschränkte Beweglichkeit oder gar ihr Verlust hat aber entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit, erklärt Dr. Martin Stark, Chefarzt der Orthopädie am GRN Eberbach. Das gelte ganz besonders für ältere Menschen.

Im Zentrum eines Vortrags der VHS-Online-Reihe "Wissen live" standen Informationen zum künstlichen Kniegelenk. Es ist oft die einzige verbleibende Möglichkeit, wieder ein fast normales und schmerzfreies Leben zu führen, wenn Arthrose die Knorpelschicht im Gelenk zerstört. Auslöser können Verletzungen oder Krankheiten sein, bakterielle Infektionen, die Überbelastung eines Gelenks durch Sport oder Arbeit oder auch Übergewicht und genetische Faktoren können eine Rolle spielen. In den meisten Fällen aber weiß man nicht, was letztlich zum Krankheitsbild geführt hat.

Arthrose ist nicht heilbar, aber frühzeitig erkannt, kann man einiges versuchen, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen: Gewichtsreduktion, Krankengymnastik, Wirkstoffe, die direkt ins Gelenk gespritzt werden.

Wenn alle Möglichkeiten ausgereizt sind, die Schmerzen stärker und häufiger werden und buchstäblich immer weniger geht, wenn die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt ist, kann ein Gelenkersatz Abhilfe schaffen. Ist nicht der ganze Knorpel betroffen, reicht meist eine Teilprothese ("Schlittenprothese"), eine "relativ kleine Geschichte", sagt Dr. Stark, bei der Kniescheibe und Bänder nicht mit einbezogen werden müssen. Der entscheidende Vorteil: das operierte Knie fühlt sich an wie das eigene gesunde.

Bei einer Vollprothese ist die Sache komplizierter. Zwar wird sie millimetergenau genau für jeden Patienten konzipiert und angepasst, aber die Bewegungsabläufe beim Knie sind – anders als bei der Hüfte – hochkomplex. Zu den Roll-Gleit-Bewegung beim Beugen und Strecken werden Drehbewegungen ausgeführt. Kunstgelenke sind grundsätzlich Scharniere, damit kann man das Bein vor- und zurückbeugen, nicht aber die vielen unterschiedlichen Bewegungsabläufe eines echten Gelenks übernehmen. Das fühlt sich für die Betroffenen zunächst ziemlich fremd an, das Gehirn muss sozusagen umlernen: alte Bewegungsmuster löschen und neue erlernen. Das kann dauern und ist wohl der häufigste Grund, weshalb Patienten mit dem Operationserfolg nicht ganz glücklich sind. Ihr Anteil sei mit 15 bis 20 Prozent relativ hoch, sagt Dr. Stark, der sei überall in Deutschland ziemlich gleich.

Die Abteilung für Endoprothetik in Eberbach ist seit 2015 ein "zertifiziertes Zentrum" und hat damit das höchste Qualitäts-Siegel, das einheitliche Standards erfordert und nur nach strenger externer Kontrolle für jeweils ein Jahr vergeben wird.

Jeder Eingriff wird penibel individuell geplant, vorbereitet und dokumentiert. Schon vor der Operation werden auch die Patienten mit einbezogen. Die am meisten gefürchtete Komplikation – eine bakterielle Infektion – ist Untersuchungen zufolge nicht auf die häufig diskutierten Krankenhaus-Keime zurückzuführen, sondern auf Keime, die vom Patienten selbst stammen; ein Desinfektionstäschchen für die tägliche Dusche plus Nasensalbe eine Woche vor dem OP-Termin konnte die an sich schon niedrige Rate um die Hälfte verringern.

Jeder Fall wird im Team besprochen, die Prothesenmodelle computergestützt passgenau geplant. Es operieren ausschließlich der Chef und zwei Oberärzte. Vom ersten Tag an werden Belastung und Bewegung geübt, die Entlassung erfolgt nach durchschnittlich sechs Tagen in eine mobile oder stationäre Reha.

Ansprechpartner für eine individuelle Beratung ist das Sekretariat von Dr. Stark, Telefon 06271/837213, E-Mail: unfallchirurgie-eberbach@grn.de. Der Vortrag ist noch einige Wochen über die Homepage der Volkshochschule verfügbar (vhs-eb-ng.de).