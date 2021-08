Die stellvertretenden Vorsitzende des Hospizvereins Ursula Clifford (r.) und Koordinatorin (Leitung des Hospizdienstes) Ulrike Göhrig in den renovierten neuen Räumen in der Bahnhofstraße. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach/Schönbrunn. Der Hospizverein Eberbach-Schönbrunn und sein Hospizdienst blickt in diesem Jahr auf 25-jähriges Bestehen zurück. 25 Jahre, in denen schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige begleitet wurden und Trauernde Hilfe gefunden haben. Viele Menschen wurden zu ehrenamtlichen Hospizmitarbeitenden ausgebildet und der Hospizverein veranstaltete immer wieder Info-Abende zu wichtigen Fragen rund um die Themen Sterben, Tod und Trauer sowie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Was noch alles getan wurde und wie die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum begangen werden, darüber haben wir mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Hospizvereins Ursula Clifford und Koordinatorin (Leitung des Hospizdienstes) Ulrike Göhrig gesprochen.

Frau Clifford, Frau Göhrig, seit wann sind Sie in der Hospizarbeit engagiert?

Clifford: Ich bin seit zwölf Jahren dabei. Ich habe als Hospizbegleiterin begonnen und 2010 mit zwei Kolleginnen die Leitung des Hospizdienstes übernommen. Im Jahr 2011 wurde der Dienst in den Verein integriert, seither bin ich stellvertretende Vorsitzende. Aufgrund einer Erkrankung konnte unsere langjährige Koordinatorin, Birgitt Bechthold-Stillner, die Aufgabe nicht mehr ausführen. Nach zwei Jahren Interimsleitung waren wir froh, in Frau Göhrig eine qualifizierte und engagierte Nachfolgerin gefunden zu haben.

Göhrig: Ich bin seit fünf Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin. Seit Januar 2021 Koordinatorin.

Was hat Sie persönlich dazu bewegt, sich ehrenamtlich für die Hospizarbeit zu engagieren?

Clifford: Ich habe durch private Erfahrungen den Zugang zur Hospizarbeit gefunden und bin mit dem Dienst in Eberbach gewachsen.

Göhrig: Durch eigene Erfahrungen im persönlichen Umfeld wollte ich eine sinnstiftende ehrenamtliche Tätigkeit ausführen.

Beide: Es macht viel Freunde andere Menschen unterstützen und begleiten zu können. Es ist ein Geben und ein Nehmen, die Arbeit ist eine persönliche Bereicherung.

Wie viele Mitglieder hat der Hospizverein Eberbach-Schönbrunn derzeit?

Wir haben 85 Vereinsmitglieder. Durch deren Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert sich der Verein.

Wie vielen schwerkranken Menschen und deren Angehörigen hat der Verein in schweren Stunden geholfen?

In den 25 Jahren waren es rund 500 beendete Begleitungen.

Auf welche Veranstaltungen blicken Sie zurück?

Das letzte ganz große Event war das Jubiläum zum 20. Bestehen im Jahr 2016. Es gab eine ganze Feierwoche mit einem ökumenischen Gottesdienst, einer Zwei-Tage-Messe, mit einer Lesung, einem musikalischen Jubiläumsabend in der Stadthalle, Vorträgen und einem Theaterstück zum Thema Demenz.

Hintergrund 1996: Erste Planungen für einen Hospizdienst in Eberbach durch die evangelische und katholischen Kirchen, Vortragsabend werden durchgeführt. Initiatoren: Pfarrvikar Dr. J. Augenstein, Seelsorger Andreas Bohnert, Pflegedienstleitungen der Pflegeheime und ambulanten Dienste sowie Vertreter der vier Kirchengemeinden Eberbach und Schönbrunn. Leitung des Dienstes hat Kirchenvertreterin Renate Ritter. 1997: Erster Ausbildungsabschluss für Hospizbegleiterinnen mit 18 Teilnehmern. Erste Einsatzleiterinnen: Ilse Stark und Karin Wiegel. 2001: Einführung Trauertreffs für Angehörige durch das katholische Bildungswerk. Leiterin: Pfarrerin Renate Ritter. 2006: Gründung des Hospizvereins mit dem Ziel, den Dienst zu unterstützen und eine stationäre Einrichtung – Wohnhospiz – zu erstellen. Vorstand: Vorsitzende Susanne Weber, Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal, Pastoralreferent Andreas Bohnert. 2010: Übernahme der Leitung des Hospizdienstes durch drei ehrenamtliche Begleiterinnen. 2011: Integration des Hospizdienstes in den Hospizverein. Aktuelle Leitung des Vereins: Vorstand: Vorsitzende Susanne Weber, zweite Vorsitzende Ursula Clifford, Kassenwart Claudia Henrich, ev. Kirche Diakon Hans-Jürgen Habel, kath. Kirche Diakon Joachim Szendzielorz. Beisitzer: Pfarrer Reinhold Hoffmann, Ilse Stark, Karin Wiegel, Markus Wäsch. Koordinatorin Hospizdienst: Ulrike Göhrig. Leitung Trauertreff: Monika Müller-Drischberger und Kerstin Arlt.

Was bietet der Hospizverein außerdem noch alles an?

Ansonsten bringen wir jedes Jahr seit 2006 den Adventskalender ’Hospizkalender’ raus, und jedes zweite Jahr gibt es ein zweitägiges Seminarwochenende für die ehrenamtlichen Begleiter – zur Team-und Weiterbildung. Seit 2019 bieten wir regelmäßig Letzte-Hilfe-Kurse für alle Bürger an, der nächste Kurs startet am Freitag, 1. Oktober. Es gibt schon viele Jahre regelmäßige Trauertreffs und immer wieder verschiedene Infoabende. Am 17. September wird zusätzlich eine offene Trauerwanderung angeboten.

Am Donnerstag, 2. September, eröffnen Sie die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum mit der Theateraufführung "Heute oder morgen – Wenn der Tod eine Frage der Entscheidung wird" des Theaters "das kleine ensemble" aus Bayern. Beginn der Vorstellung ist um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Worum geht es in dem Stück?

Mutter und Tochter führen seit Jahren erfolgreich ein gemeinsames Schneideratelier. Nach einem dramatischen Motorradunfall der Tochter Paula zerbricht für die ganze Familie eine heile Welt. Paula liegt im Wachkoma an Maschinen angeschlossen, ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich zunehmend. Ihre Mutter Anna hofft mit jedem Tag auf Besserung. Paulas Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht stürzt die Familie in einen schweren Konflikt. Darf man einem geliebten Menschen helfen, wenn er selbst nicht mehr in der Lage ist, den letzten Schritt zu tun? Der Zuschauer erlebt die beiden Protagonistinnen Anna und Paula auf ihrer Suche nach einer Antwort.

Am Montag, 27. September, werden ab 12 Uhr die neuen Vereinsräumlichkeiten in der Bahnhofstraße 3a der Öffentlichkeit vorgestellt. Wo waren Sie vorher und seit wann sind Sie umgezogen?

Wir waren bislang in der Schulstraße. Seit Juni haben wir die neuen Räume im ehemaligen Café Brockenhof gemietet. Die umfangreichen Renovierungsarbeiten sind fast abgeschlossen. Seit August ist das Büro eingerichtet und wir sind in den Räumen erreichbar.

Wie sind die Öffnungszeiten, kann man ohne Termin vorbeikommen und wen erreicht man dort?

Das Büro ist vorläufig immer Dienstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr mit der Koordinatorin besetzt; und natürlich nach Terminabsprache. Mehr Präsenz ist geplant.

Am 20. November werden die neuen ehrenamtlichen Hospizmitarbeitenden in einem Gottesdienst ausgesandt. Wie viele gibt es derzeit insgesamt und werden noch neue Ehrenamtliche gesucht?

Es gibt derzeit 32 ehrenamtliche Mitarbeiter; zehn sind momentan noch in der Ausbildung. Es werden immer weitere Ehrenamtliche gesucht für die regelmäßigen Ausbildungen.

Wie lange dauert die Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizmitarbeitenden und kann sich jeder dafür "bewerben"?

Die Ausbildung dauert etwa ein halbes Jahr. Die Kurse finden an fünf Wochenenden statt, dann folgt ein 40-Stunden-Praktikum. Ein Orientierungsseminar findet im Vorfeld für Interessierte statt.

Am 5. Dezember lädt der Hospizverein anlässlich des 25-jährigen Jubiläums zu einem ganz besonderen Konzertabend in die Stadthalle Eberbach ein. Was ist geplant?

Stefan Weiller wird mit seinem Projekt "Letzte Lieder - Sterbende erzählen von der Musik ihres Lebens" mit einem musikalischen Ensemble zu Gast sein- Einlass ist ab 17 Uhr, los geht es ab 18 Uhr.

Was ist für die Zukunft noch geplant, was würden Sie sich wünschen?

Die Trauerwanderung, die am 17. September startet, ist neu. Wir wünschen uns, dass der neue Raum, der in der Bahnhofstraße mitten im Leben ist, zum offenen Treffpunkt wird und als Raum regelmäßig für Veranstaltungen genutzt wird. Wir begleiten privat, in Seniorenheimen und im Krankenhaus. Wir wünschen uns, dass die Zusammenarbeit intensiviert wird und noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt.