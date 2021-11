Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Im Aufzugschacht stieben die Funken, es bohrt, hämmert, schraubt. Der Lift ist schon weg, so viel ist zwischen den Sperrholzverschlägen zu erkennen, die die Türen oben am Steg und unten am Bahnsteig einhausen. Der Pannen-Aufzug, der den Bahnsteig von Gleis 2 und 3 mit dem über die gesamte Gleisanlage gespannten Steg verbindet, wird abgebaut (siehe Hintergrund).

Barrierefreiheit auf Eberbachs Bahnhof ist damit jetzt vier Monate lang ausgesetzt: Ein Unding nicht nur aus Sicht der dagegen protestierenden Bürgermeister und Kommunalpolitiker aller Couleur (wir berichteten mehrfach). Doch was von dieser Seite als politisches, seitens der Bahn als technisches Problem beschrieben wird, betrifft Menschen, die mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Gehhilfe unterwegs sind, in ihrem praktischen Alltag und macht ihn beschwerlicher. Auch den Alltag von Volker Hempel.

Über Neckarelz nach Heidelberg: Der Umweg beginnt auf Gleis 1. Ein Glück nur, dass Touristen sich im Winter rar machen. Foto: jbd

Volker Hempel ist 63 und sitzt seit seinem 47. Lebensjahr im Rollstuhl. Der ehemalige Friseurmeister lebt schon seit Jahren im "Lebensrad" und nutzt seither jede sich bietende Gelegenheit, sich für ein barrierefreies Eberbach zu engagieren. Mehrmals die Woche fährt er mit der Bahn nach Mannheim. Den Aufzugtausch sieht Hempel realistisch – "Baustelle muss sein!" –, aber was die Situation in Eberbach jetzt auf lange Sicht für gehandicapte Fahrgäste wie ihn bedeutet, bezeichnet der 63-Jährige als Quälerei, "gerade für Ältere".

Was in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte Menschen jetzt erwartet? Jede S-Bahnfahrt Richtung Heidelberg/Mannheim beginnt für sie jetzt auf Gleis 1 mit einer aufwendigen Zusatz-Tour ins knapp 30 Kilometer entfernte Mosbach-Neckarelz. 20 Minuten dauert die einfache, 40 Minuten die Hin- und Rückfahrt. Umsteigedauer (Aufzug hoch, Aufzug wieder runter) bzw. Wartezeit bis zum nächsten Anschluss eingerechnet, vergehen 60 Minuten, bis jemand mit Kinderwagen oder als Rollstuhlfahrer wieder am Ausgangspunkt Eberbach ist. Wer von da aus nun ins regulär nur sechs Minuten entfernte Nachbarstädtchen Hirschhorn möchte, hat dafür also satte 66 Minuten einzuplanen. Für die Fahrt nach Neckargemünd 82, nach Heidelberg 90 Minuten; Mannheim ist für diese Fahrgäste jetzt annähernd zwei Stunden entfernt.

Hintergrund Seit Anfang November tauscht die Deutsche Bahn zunächst den für seine Pannenanfälligkeit berüchtigten mittleren Aufzug zwischen dem Bahnsteig der Gleise 2/3 und dem Steg aus. Definiertes Ziel ist ein Plus an Komfort und ein verlässlicherer Betrieb der Anlagen. Bauzeit: bis Ende Februar. Eine barrierefreie Zugverbindung neckarabwärts von Eberbach aus [+] Lesen Sie mehr Seit Anfang November tauscht die Deutsche Bahn zunächst den für seine Pannenanfälligkeit berüchtigten mittleren Aufzug zwischen dem Bahnsteig der Gleise 2/3 und dem Steg aus. Definiertes Ziel ist ein Plus an Komfort und ein verlässlicherer Betrieb der Anlagen. Bauzeit: bis Ende Februar. Eine barrierefreie Zugverbindung neckarabwärts von Eberbach aus gibt es in dieser Zeit nicht. Denn der Bahnsteig ist nur über die Treppen der Unterführung zu erreichen. Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen Richtung Heidelberg/Mannheim wird empfohlen, zunächst ab Gleis 1 in die Gegenrichtung nach Mosbach-Neckarelz zu fahren und dort barrierefrei umzusteigen. Zeitlicher Mehraufwand: mindestens 60 Minuten. (jbd)

Was all das für einen Menschen bedeutet, der sich nur mühsam und vielleicht nur mit fremder Hilfe fortbewegen kann, "das kann nur nachfühlen, wer selber im Rollstuhl sitzt", ist Volker Hempel überzeugt. Er selbst habe zwar kein Problem damit, jüngere Leute um Hilfe zu bitten, wenn es beim Ein- oder Ausfahren in den Zug oder beim Betätigen des Türknopfs nicht recht klappt. "Aber viele Ältere mit Handicap schämen sich deswegen und quälen sich rum".

Nach Volker Hempels Erfahrung macht gerade Menschen mit Beeinträchtigung auch die oft unverhältnismäßig lange Fahrzeit unter der Corona-Schutzmaske zu schaffen. Ganz zu schweigen davon, dass Abstände in den Bahnen nicht immer sauber einzuhalten seien. Und wenn in den Abendstunden nur noch stündlich eine S-Bahn verkehrt, kann es passieren, dass ein Fahrgast langfristig irgendwo festsitzt. Die Konsequenz für auf den ÖPNV angewiesene Menschen dieser Klientel: Es wird ihnen nach der gerade überstandenen vierteljährlichen Streckensperrung im Neckartal mit teils problematischem Schienenersatzverkehr jetzt eine zusätzliche Benachteiligung zugemutet. Vier Monate lang.

Bewegungseingeschränkten Fahrgästen auch bei einer Aufzug-Baustelle größtmögliche Barrierefreiheit zu ermöglichen, dafür betreibt die Deutsche Bahn eine Mobilitätsservice-Zentrale (MSZ). Das Angebot umfasst sämtliche Hilfestellungen vom Fahrkartenkauf bis zur Unterstützung beim Ein- und Ausstieg. Der Haken: Spontan geht hier aufgrund der Vorlaufzeit von mindestens einem Tag gar nichts. Denn ausgerichtet sei dieser Service in erster Linie auf größere Reisen, weniger auf Kurzstrecke oder Regionalverkehr, wie ein Bahnsprecher auf Nachfrage erläutert.

Zweiter Haken: Aktuell erhöhter Informationsbedarf kann bei Anruf zu längeren Wartezeiten führen. Trotzdem: Wer sich bei der MSZ telefonisch nach Unterstützung beim Umweg über Neckarelz erkundigt, geht danach wenigstens nicht von falschen Voraussetzungen aus. Keine Selbstverständlichkeit bei der DB, die mit verlässlichen Informationen auf dem neuesten Stand mitunter geizt. Bahnhofspersonal, das Fahrgästen bei Bedarf Beistand leisten könnte, gibt es in Neckarelz nicht, teilt die MSZ mit. Aber es gibt Aufzüge. Und es gibt die Möglichkeit, den Zugbegleiter auf den Bedarf einer Ein- und Ausfahrt-Rampe vorzubereiten.

Volker Hempel ist die Existenz dieser DB-Mobilitätszentrale neu. Ob er sie nutzt, ist fraglich. Denn weit wichtiger als Anlaufstelle wäre ihm ein richtiges stationäres Service-Center im Bahnhof.

Der Kritik am monatelangen Ausfall des Fahrstuhls (AGL-Sprecher Peter Stumpf: "Skandalös!") begegnet der Stuttgarter Bahnsprecher mit dem Hinweis auf technische Notwendigkeiten. Der Austausch des Aufzugs sei ein komplexer, nicht zu beschleunigender Prozess mit kleinteiligen Arbeitsschritten beim Ab- und Wiederaufbau sowohl des Lifts wie des gesamten Schachtgerüsts.

Info: MSZ, Telefon 030/652-12888, Mail msz@deutschebahn.com