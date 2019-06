Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Wo bitte ist der Neue Markt 9? Den Platz selbst kennt die von der Hitze gezeichnete Frau mit dem Adresszettel in der Hand schon besser, als ihr lieb sein kann. Haus für Haus hat sie abgeklappert, die drei Achter-Häuser an der Stirnseite, dazwischen ne Sechs, dahinter ne Zehn ohne Hausnummer; die alte "Rose" mit der Fünf, daneben die Vier, Drei und Zwei (ohne Hausnummer) usw. usf. Kennt sie inzwischen auswendig. Am Eingang zur Passage fragt sie in der Bäckerei nach der Neun. Null Ahnung.

Gibt’s doch gar nicht! Auch man selbst steht auf dem Schlauch, fragt im Modeladen an der Ecke (auch hier: Hausnummer fehlt, ist angeblich aber die Zwölf) und kriegt den freundlichen Tipp: "Fragen Sie doch mal bei der Zeitung nach, die wissen das bestimmt!"

Nein, tun sie nicht. Obwohl wir in der RNZ-Geschäftsstelle Hausnummer 8 immer wieder Anlaufstelle für Suchende sind, die nicht weiterwissen. Also die Elf, die ist da hinten im Hof, bringt uns und die Frau aber nicht weiter. Der Briefträger kommt leider erst anderntags. Wenigstens der weiß sowas. Da hinten das Gässel hoch, sagt er, rechts ist eine versteckte Treppe ...

Es ist im Grunde unglaublich. Auf einem zentralen Platz mitten in einer nicht allzu kleinen Stadt ist man auf der Suche nach einer bestimmten Adresse einfach aufgeschmissen! Dass für die hier hineinragende Neckarstraße seit Jahren das Straßenschild fehlt?

"Danke für diese Information!", sagt die Stadt auf unsere neuerliche Anfrage. Die extrem lückenhafte Kennzeichnung der Häuser mit Hausnummern? "Liegt doch in der Verantwortung der Einzelnen!" erfährt man aus der Bauverwaltung.

Nein, tut es nicht. Zu erfragen im Ordnungsamt, nachzulesen auf der städtischen Homepage unter Ortsrecht. "Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens am Tag des Einzugs mit der von der Gemeinde festgesetzten Hausnummer zu versehen". Und zwar so, dass diese "von der Straße, zu der das Haus zugeordnet ist, gut lesbar sind. Unleserliche Schilder sind unverzüglich zu erneuern" etc.pp.

Das steht da, total unmissverständlich. Und weil die klare Kennzeichnung der Häuser auch kein Larifari, sondern wirklich wichtig ist bei Notfällen, Polizeieinsätzen, für Lieferanten und Besucher, ja ganz allgemein zur Orientierung, können Nummern-Muffel auch zur Kasse gebeten werden.

Steht auch da drin. Und sollte von der Stadt - und in der Verwaltung - gelegentlich in Erinnerung gerufen werden. Schließlich ist es auch nicht jedem zumutbar, auf der Suche nach einer innerstädtischen Adresse an jede Tür zu klopfen.