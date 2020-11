Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Um Kondition aufzubauen, ist der Fußweg aus der Stadt hinauf in die Adolf-Eiermann-Straße ideal. Mehrmals täglich rauf und runter dürfte langen, um sich fit zu halten. Wer sich wie die bald 81-jährige Helga Keller allerdings nur mühsam mit zwei Stöcken voranhangeln kann, für den sind die zwischen ihrem Wohnhaus mit Aussicht und den Dingen des täglichen Bedarfs liegenden Steilstellen eine Herausforderung wie die Besteigung des Zugspitzplatts. Da hilft auch jahrzehntelange OWK-Praxis nichts.

Im Oktober hat die langjährige Pressereferentin erst für den Gesamt-Odenwaldklub, dann für den Bezirk Neckartal endgültig Schluss gemacht auch mit diesem Teil ihrer "OWK-Karriere". Leicht gefallen ist ihr das nicht, denn die Arbeit hat ihr viel Freude gemacht, und sie hat der inzwischen stark gehandikapten und unter Corona-Bedingungen zusätzlich vom sozialen Leben abgeschnittenen Frau auch Halt gegeben.

Wie sie das jetzt hinkriegt mit dem, was hinter und dem, was vor ihr liegt, erzählt Helga Keller in ihrem Wohnzimmer mit Blick auf die Neckarstadt bei einer Kanne Tee und einem Krug Leitungswasser, in dem Pfefferminzblättern gegen den Chlorgeschmack schwimmen. "Ich säge mir gerade den Ast ab, auf dem ich sitze", erklärt Keller und ist um größtmögliche Heiterkeit bemüht.

Die in ihrer aktiven Zeit leidenschaftliche Wanderin kennt wahrscheinlich jedes Wanderziel innerhalb des von Frankfurt/Main über Gernsheim bis Bruchsal, Bad Wimpfen und Wertheim reichenden Odenwaldklubs aus dem Effeff. Und sie dürfte dieses Territorium damals noch an der Seite ihres Ehemanns, des Eberbacher OWK-Vorsitzenden Helmut Keller, auch zigfach durchmessen haben. Verbürgt ist das zwar nicht, aber anders kaum vorstellbar bei diesem Bewegungsdrang, dieser Energie, dieser Zähigkeit und dem Kampfgeist, der Keller auch im sozialen Miteinander Auseinandersetzungen nie hat scheuen lassen.

Trotz allem standhaft: OWK-Frau Helga Keller. Foto: jbd

Die Achtzigjährige ist jetzt schon seit Jahren verwitwet, musste sich in den letzten 18 Monaten sechsmal operieren lassen — "im Januar hat man mir einen Gartenzaun in den Bauch eingebaut" — und verlässt das Haus seither nur noch auf Stöcke gestützt. Ihre Amtszeit als Pressereferentin im Bezirk Neckartal endet offiziell im März 2021. Und Helga Keller wäre nicht sie selbst, würde sie sich nicht auch für danach noch ein kleines Türchen offenhalten. Dass sie inzwischen auch für die "Freunde Thonons" tätig ist, ist allerdings kein Ersatz, da läuft coronabedingt jetzt auch nichts.

Seit Helga Keller Ende 1999 aus dem Springer-Verlag Heidelberg ausschied und mit 60 Jahren in Rente ging, hat sie Pressearbeit für ihren Gebietswanderverein auch im größeren Rahmen geleistet. Seit 1987 gehörte sie der Ortsgruppe Eberbach an, Anfang 2000 wählte sie der Gesamt-OWK mit Sitz in Bensheim-Auerbach zu seiner Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, kurz darauf übernahm sie auch die redaktionelle Betreuung der Vereinszeitschrift "Die Dorflinde". Wanderlustigen aus der Region Neckar-Odenwald in deren weiterem Wohnumfeld die Touren der einzelnen Ortsgruppen zusammenzustellen, übernahm sie ebenfalls. Und sie rief die Aktion "Leser wandern mit ihrer Zeitung" ins Leben, organisierte zwischen 2008 und 2012 jedes Jahr sechs Familienwanderungen fürs RNZett-Magazin. Ein Erfolgskapitel, das zu Kellers Lieblingserinnerungen zählt. Im OWK Eberbach läuft dagegen schon seit zwei Jahren nichts mehr, mit dessen Vorstand hat sie sich überworfen.

Jetzt also Ende Gelände. "Ich bin arbeitslos", stellt Helga Keller fest und kriegt wie immer gleich wieder die Kurve zum Komischen: "Ich kann doch nicht schon wieder Zwiebelkuchen backen! Ich hab’ schon 15 Kilo Zwiebeln verarbeitet!" Jetzt muss sie "gucken", dass sie den Tag mit Leben füllt. Kleine Einkäufe im einen Kilometer entfernten Reformhaus oder im Supermarkt macht sie selber, "Rucksack satteln", 15 Minuten hin, 20 retour. Schwere Sachen aus Gärtnerei und Bioladen lässt sie sich bringen. Täglich steht sie am Herd und kocht sich eine Mahlzeit. So beweglich und unabhängig wie möglich zu bleiben, ist ihr gerade jetzt extrem wichtig, Gymnastik mit Anleitung aus dem Fernsehen gehört zum festen Programm. Fürs Gemüt gönnt sich die 80-Jährige dann mittags eine Daily Soap: "Sturm der Liebe". Fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, die ja in Coronazeiten reichlich angeboten wird, ist nicht ihr Ding. Zu ihrem Glück gibt es aber viele Menschen im persönlichen Umfeld, die für sie da sind und auf die sie zählen kann. Und weil Helga Keller für alles und jedes einen vorzugsweise resoluten Spruch parat hat, fällt ihr auch für ihre gegenwärtige Lage einer ein: "Hinfallen ist nicht schlimm, aber liegen bleiben".