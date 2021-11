Die Lenz Tankstelle in der Friedrichsdorfer-Landstraße am Donnerstag. Tanken ist an allen Zapfsäulen möglich. Dr. Nicki Helfrich von der Geschäftsleitung der Lenz Energie AG geht nicht davon aus, dass es zu einem Versorgungsengpass kommen wird. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Kein Benzin, kein Diesel: An einigen Tankstellen in Süddeutschland ging diese Woche der Sprit aus. Autofahrer mussten sich auf die Suche machen. Doch auch wenn es im Südwesten teilweise zu Lieferengpässen kam, Eberbacher müssen bislang nicht befürchten, dass sie demnächst vor abgedrehten Zapfhähnen an allen drei Tankstellen stehen.

"Wir gehen nicht davon aus, dass es einen Versorgungsengpass geben wird", sagt Dr. Nicki Helfrich von der Geschäftsleitung der Lenz Energie AG am Mittwoch. Und auch am gestrigen Donnerstag floss der Sprit an allen Zapfsäulen. Das Lenz-Tankstellen-Netz umfasst sechs verschiedene Standorte im Rhein-Neckar-Odenwald-Kreis. Neben Eberbach (in der Friedrichsdorfer-Landstraße) gibt es Tankstellen in Waibstadt, Leingarten, Weiterstadt, Hardheim und Lobbach-Waldwimmersbach. Helfrich: "Was an anderen Stellen passiert, darüber können wir nur spekulieren. Gründe gibt es viele. Doch die Lenz Tankstellen werden alle versorgt, die Logistik steht."

"Bei uns ist keine Leerstandsmeldung für die Shell Station in der Friedrich-Ebert-Straße in Eberbach eingegangen", teilt die Shell-Pressestelle ebenfalls am Mittwoch mit. Grundsätzlich sei es derzeit so, dass niedrige Wasserstände und zeitweilige Unpassierbarkeit – "beziehungsweise eingeschränkte Passierbarkeit von Abschnitten des Rheins" – sowie Herausforderungen in der Schienenlogistik momentan eine Herausforderung für die Versorgung mit Ölprodukten darstellen. Shell teilt weiter mit, dass man "wie in anderen Fällen schwieriger Rahmenbedingungen", die Entwicklungen fortlaufend beobachte und alle Anstrengungen unternehme, um die Versorgung der Kunden bestmöglich zu gewährleisten.

Die Hamburger Pressestelle der Jet-Tankstellen bestätigt, dass es im Südwesten Deutschlands in dieser Woche vereinzelt zu Versorgungsengpässen von Jet Tankstellen gekommen ist. "Hierfür gibt es keine einzelne, isolierte Ursache, vielmehr sind die vorübergehenden Leerstände eine Folge verschiedener Umstände." Dazu zählen laut Pressereferent Niels Wick "eine Rheinsperrung bei Karlsruhe aufgrund einer Schiffshavarie und von Baggerarbeiten". Dadurch habe es eine Störung der Raffinerieversorgung gegeben.

Außerdem verantwortlich sei das Niedrigwasser im Rhein, was zu einem verminderten Ladevolumen im Tankerverkehr führe. Zudem gab es noch eine technische Störung bei der Verladung von Kraftstoffen an einem Raffineriestandort und dadurch bedingte lange Wartezeiten.

Pressereferent Wick: "Wir nutzen grundsätzlich alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, besondere Situationen wie diese durch die Anfahrt von alternativen Lieferstellen auszugleichen, dies war jedoch im aktuellen Fall nicht immer möglich." Auch für die kommenden Tage kann Jet deshalb Probleme in der Tankstellenversorgung nicht ausschließen.