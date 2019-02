Von Felix Hüll

Eberbach. "Es hat schon seinen Grund, warum wir diesen Weg eingeschlagen haben", berichtet Dr. Matthias Hauck. Der Fachbereichsleiter und Angehörige des Schulleitungsteams am Hohenstaufen-Gymnasium ist so etwas wie der "Mr. Digitalisierung" am HSG. Natürlich stellen heute die Ausstattung mit WLAN, IPad-Klassensätzen, die Betreuung der Schul-Informationstechnik und das Ausbilden der Lehrer in zeitgemäßer Digitalkommunikation einen Standortfaktor für die Schulauswahl dar. Hauck erläutert, wo das Eberbacher Gymnasium dabei steht.

Die Schule hat nicht erst gestern damit begonnen, Computer als Unterrichtshilfsmittel einzusetzen. "Wir konnten da auf der Vorarbeit von Kollegen aufbauen", erinnert Hauck an Hanspeter Hettmansperger und Martin Denninger, die bis 2014 die Lernmittel-EDV betreuten. Heute gehören zu Haucks EDV-Team vier weitere Lehrerkollegen: Johannes Ferencik, Gerrit Konrad, Philipp Hauke und Marian Amler. "Die Netzinfrastruktur stellt der Schulträger, das Team legt die Grundlagen und Strukturen."

Am HSG gibt es zwei ISDN-Interneleitungen und WLAN für Lehrer und Schüler. Im Rahmen eines zweijährigen landesweiten Schulversuchs hat auch das HSG als eine der Auswahlschulen 56.000 Euro erhalten.

Von einem weiteren Sponsor kamen Mittel hinzu, so dass derzeit insgesamt fünf Klassen mit rund 100 Schülern 1:1 mit IPads im Unterricht arbeiten können. Dabei ist es nicht damit getan, die Geräte in einem Koffer ins Klassenzimmer zu rollen und auszugeben.

Die Lehrer müssen geschult und in der Lage sein, die Möglichkeiten des Gerätes sinnvoll in ihren Unterricht im Rahmen des Lehrplans einzubauen. Von 65 Lehrern des Hohenstaufen-Gymnasium benutzen 37 ein IPad in ihren Schulstunden; 30 davon haben sich sogar ein eigenes Gerät dafür angeschafft. Hauck: "Im Januar fangen bei uns einige Lehrer an, Apps mit den Schülern zu programmieren."

Ebenso gehört zu den Voraussetzungen eine technische Antwort auf die Frage der Datensicherheit. Hauck: "Wir haben hier mit Hilfe von Gelita auch für die Verwaltung absoluten Highend-Standard." Hinzu kommt, dass das EDV-Team des HSG auf den Chef des Landesmedienzentrums in Heidelberg, Robert Bittner zurück greifen kann.

Dieser Fachmann ist gleichzeitig an der Realschule Eberbach Lehrer. Mit Hilfe des Rhein-Neckar-Kreises konnte das HSG-Team zudem alte Rechner austauschen und 40 abgegebene PCs neu bereit stellen.

"Ständig steht ein kleiner Pimpf vor mir und sagt, mein Gerät geht nicht. Es sind immer ganz kleine Probleme, die auch sofort lösbar sind. Aber stellen Sie sich vor, es sind nicht 75, sondern 700, die zu einem kommen. Wir sind letztlich Lehrer und nicht IT-Experten."

Optimal wäre es, wenn ein Gymnasium wie das HSG hier auf jemand zurückgreifen könnte, der sowohl über eine pädagogische Ausbildung, als auch über das erforderliche IT-Wissen verfügt. Bis das Land Baden-Württemberg eine derartige Stelle an einer Schu-

le so besetzt, wird sicher noch geraume Zeit vergehen. Derzeit bastelt das Kultusministerium noch daran, den Fehlstart bei der landesweiten Bildungsplattform "ella@bw" zu beheben.

Zwischenzeitlich behelfen sich die Praktiker in den Schulen selbst. So wie das EDV-Team am HSG gibt es engagierte Lehrer an den Schulen ringsrum, nur verwenden sie jeweils unterschiedliche Soft- sowie Hardware mit den sich daraus ergebenden Schwierigkeiten beim Austausch über Schulträger-(Kommunal-)Grenzen hinweg. Hauck: "Man muss einfach schauen, dass man sich externe Hilfe hereinholt."

Zu Haucks Zielen 2019 gehört, das letzte Klassenzimmer des HSG mit einem Beamer auszustatten, und dass der Digitalisierungsprozess so, wie er gestartet ist, auch weiter geht.

Haucks Bemühungen unterstützt der Freundeskreis des Hohenstaufen-Gymnasiums sehr. Für die Digitalisierung der Schule hat der Verein schon 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Wenn sich aber noch ein Spender für den "education price" von 900 Euro des Beamers fände, wäre Hauck darüber nicht unglücklich.

Natürlich ersetzen die Technischen Hilfsmittel nicht das Vermitteln des eigentlichen Lernstoffes. Hauck: "Aber ich kann mit ihnen ganz anders unterrichten." Hauck erklärt, wie Apps wegen der pädagogischen Arbeit eines Referendars zum Einsatz kamen und zum Anstieg des Notenniveaus der Schüler mit beitrugen. "Es ging um binomische Formen. Da hatten wir in jeder Stunde einen Test. Man wusste sofort, was die Schüler verstanden haben und was nicht, wo steht die Klasse, und wo muss man noch was nachlegen." Diese Klasse schaffte einen Notendurchschnitt von 2,2 bei der Arbeit zu den binomischen Formen. Matthias Hauck: "Für eine achte Klasse Mathematik ist das etwas Besonderes."