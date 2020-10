Seit Montag laufen die Bauarbeiten an der L524 zwischen Eberbach und Unterdielbach. Die Neue Dielbacher Straße ist vom Eberbacher Ortsschild an komplett gesperrt. Foto: Christofer Menges

Eberbach. (cum) Am Montag haben die Bauarbeiten an der Landesstraße L524 zwischen Eberbach und Unterdielbach begonnen. Für die Erneuerung der Fahrbahn bleibt die Straße bis Ende Oktober zweieinhalb Wochen lang vollständig gesperrt. Der normale Straßenverkehr wird über Neckargerach und Schollbrunn umgeleitet. Busse und Rettungswagen können den kürzeren Weg über die Alte Dielbacher Straße fahren.

Gleich am Montag waren die Straßenbauarbeiter unterwegs. Vom Eberbacher Ortsschild an ist die L524 nur noch für Baustellenfahrzeuge freigegeben. Oberhalb des Burgparkplatzes nach der Spitzkehre wurden die Einsätze aus den Gullys genommen und Teile des Asphalts aufgebrochen. Bis voraussichtlich Freitag, 30. Oktober, wird hier auf 2,2 Kilometer Länge die an einigen Stellen ziemlich marode Straßendecke erneuert. Weil die Straße kurvig und schmal ist, geht das, um die Bauarbeiter zu schützen, laut dem federführenden Regierungspräsidium in Karlsruhe nur unter Vollsperrung der Route.

Die Busse fahren durch die Schranke an der Alten Dielbacher Straße nach Waldbrunn. Foto: Christofer Menges

Für Autofahrer ist das mit einigem an Umweg verbunden: Statt wie üblich die knapp zehn Kilometer von Eberbach nach Oberdielbach in gut zehn Minuten fahren zu können, ist die offiziell ausgeschilderte Umleitung über Zwingenberg, Neckargerach und Schollbrunn doppelt so lang. Die andere Route um den Katzenbuckel herum über Gaimühle durch den Höllgrund und Waldkatzenbach ist zwar mit 14 Kilometern deutlich kürzer, aber wegen der schlechten Straßenverhältnisse im Höllgrund vor allem im Herbst nicht wesentlich schneller.

Von der weiträumigen Umleitung ausgenommen sind Linienbusse und Rettungsfahrzeuge, die nach Waldbrunn fahren. Für sie wird während der Bauarbeiten die Alte Dielbacher Straße mit Halteverboten freigehalten. Am Eberbacher Ortsausgang und am Übergang zur Alten Eberbacher Straße wurde die Route für andere Verkehrsteilnehmer mit elektronischen Schranken gesperrt.

Laut dem ersten Eindruck einer Anwohnerin hat sich das Verkehrsaufkommen in der Alten Dielbacher Straße dadurch bislang eher verringert: Bis Montagmittag seien erst ein paar Busse durchgefahren, dafür aber keine Autofahrer mehr, die die alte Straße zwischen Eberbach und Waldbrunn gerne als Abkürzung nutzen. "Die rasen hier teils mit 50 durch, dabei ist hier Tempo 30!", so die Anwohnerin. Radfahrer bekommen ebenfalls eine Extratour: Sie werden auf eine Ausweichstrecke durch den Wald umgeleitet.

Die Straßenerneuerung unter Vollsperrung in diesem Jahr ist nur der erste von drei Bauabschnitten. Die Kosten von 560.000 Euro werden aus einem Sonderprogramm des Landes zur Sanierung von Steilstrecken in Baden-Württemberg beglichen. 2021 und 2022 soll dann in zwei weiteren Bauabschnitten auch der Rest der Strecke saniert werden.