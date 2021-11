Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Dass das männliche Gesundheitsbewusstsein und die Bereitschaft von Männern, etwa die von den Krankenkassen angebotenen Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, weit hinter der von Frauen liegt, das können auch Eberbacher Ärzte bestätigen. Dabei ist das Spektrum vielfältig: Ab 35 Jahren kann jeder – ob Mann oder Frau – sich alle drei Jahre einem allgemeinen Gesundheitscheck zur Früherkennung zum Beispiel von Nieren-, Herz- und Kreislauferkrankungen und Diabetes unterziehen. Ebenfalls ab 35 wird ein Hautkrebsscreening angeboten, im späteren Alter kommen Untersuchungen zur Früherkennung von Darmkrebs hinzu. Speziell für Männer werden Krebsfrüherkennungsuntersuchungen der Genitalien und Prostata angeboten. Männer ab 65 haben einen einmaligen Anspruch auf eine Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von Aneurysmen der Bauchschlagader.

Was halten nun Eberbacher Ärzte vom "Weltmännertag"? Sehen sie einen Sinn darin? "Ja, natürlich ist das sinnvoll", findet Allgemeinmedizinerin Dr. Alicja Babakhani. "Wenn ich auch noch nie von diesem Tag gehört habe." Aber schließlich sei die Gesundheit doch "das Wichtigste auf der Welt". Jeder Tag, der das bewusst mache, sei wichtig. Auch dem Internisten und Hausarzt Aleksey Yasenyev liegt die Thematik "sehr am Herzen". "Ob ein spezieller Weltmännertag da was bringt, da bin ich mir allerdings nicht so ganz sicher", meint er. Urologe Dietger Schwittay findet einen solchen Aktionstag "durchaus sinnvoll und notwendig", sei die Inanspruchnahme von Früherkennungsangeboten durch Männer doch "durchaus verbesserungsbedürftig". Hausarzt Dr. Stefan Winter schließt sich dieser Meinung an. "Ich halte einen solchen Tag für sinnvoll, besonders, wenn er dazu beiträgt, die bei Männern höhere Hemmschwelle für Vorsorgeuntersuchungen zu senken."

Wie erleben die vier Mediziner die Vorsorgebereitschaft ihrer männlichen Patienten in der Praxis? "Die Vorsorgeuntersuchungen werden schon angenommen, wenn man die Patienten darüber aufklärt", berichtet Dietger Schwittay. "Häufig kommen Männer allerdings erst, wenn sie schon Beschwerden haben. Oft werden sie von ihren Partnerinnen veranlasst, zum Arzt zu gehen." "Vorsorgeuntersuchungen nehmen die Herren viel weniger wahr als die Damen", hat Dr. Babakhani festgestellt. "Solange Männer gesund sind, kommen sie in der Regel nicht." Auf gewisse Ängste vor bestimmten Untersuchungen schiebt Dr. Winter die Vorbehalte vieler Männer gegenüber der Gesundheitsvorsorge. Dabei seien sie – aus ärztlicher Sicht – "alle völlig unbedenklich". "Ein Großteil der Männer macht die Untersuchungen, wenn man sie darauf anspricht. Aber bei 10 bis 15 Prozent sind die Vorbehalte so groß, dass sie sie ablehnen." Ähnliche Beobachtungen macht auch Aleksej Yasenyev. "Es gibt drei Arten von Männern: die besonders vorsichtigen, die alle Impfungen und alle Vorsorgeuntersuchungen pünktlich wahrnehmen. Das ist eine eher kleine Gruppe. Dann die große Gruppe derer, denen es nicht bewusst ist, dass sie zum Arzt gehen sollten, auch wenn sie keine Symptome haben. Und dann die Gruppe derer, die einfach nichts davon wissen wollen." Wichtig ist den Ärzten eine ganzheitliche Gesundheitsvorsorge: Nicht nur urologische Krebsvorsorge, Untersuchungen von Herz und Gefäßen, Magen, Darm oder die Blutwerte seien wichtig, sondern auch die Berücksichtigung der Lebensgewohnheiten wie etwa Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegungsmangel oder Ernährung. "Neben der körperlichen ist auch die psychische Gesundheit von Bedeutung", so Yasenyev. "Gerade Männer trauen sich oft nicht anzusprechen, dass sie zum Beispiel unter Depressionen leiden.

Hintergrund (bnc) Heute ist Weltmännertag. Doch nur die wenigsten haben je von diesem internationalen Aktionstag gehört. Kein Wunder, ist er doch trotz seines Fortlebens in diversen Kalendern schon wenige Jahre nach seinem Aufleben wieder weitgehend in Vergessenheit geraten. Und das trotz der Aktualität seines Anliegens. Es war im Jahr 2000, als Andrologen (Männerheilkundler) der Universität Wien gemeinsam mit der Gorbatschow-Stiftung und anderen Institutionen den Weltmännertag aus der Taufe hoben. Ziel des Aktionstages sollte es sein, das Bewusstsein der Männer in Sachen Gesundheit zu aktivieren. Immerhin liege die Lebenserwartung von Männern im Durchschnitt etwa sieben Jahre unter der von Frauen, so die Initiatoren, die Männer durch diverse Aktionen für rechtzeitige Gesundheitsvorsorge motivieren wollten.

Wann und warum sollten Männer vorbeugend zum Arzt gehen? "Natürlich, wenn Beschwerden wie zum Beispiel ‚Blut im Stuhl, Schmerzen beim Wasserlassen oder unbeabsichtigter Gewichtsverlust auftreten", meint Dr. Winter. "Aber so weit sollte es gar nicht erst kommen. Deshalb empfehle ich regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen." Dietger Schwittay weiß aus seiner urologischen Praxis, dass Prostatakarzinome zu den häufigsten Tumoren bei Männern gehören. "Da ist eine Früherkennungsuntersuchung schon ab 40 sinnvoll." Auch Aleksej Yasenyev legt "jedem Mann die Krebsvorsorge sehr ans Herz". Und ab einem gewissen Alter und bei viel Stress sollte der Blutdruck regelmäßig kontrolliert werden. Hausärztin Dr. Babakhani hält ein einfaches Rezept bezüglich des Zeitrahmens von Vorsorgeuntersuchungen bereit: "Man sollte es machen wie bei Kindern: immer wenn man Geburtstag hat, ist die ‚U’ fällig. Dann kann man abhören, den Impfpass kontrollieren und in einem kurzen Gespräch herausfinden, was eventuell noch nötig ist. Das ist doch das Einfachste auf der Welt!"

Wie ließe sich die Bereitschaft der Männer zu Vorsorgeuntersuchungen erhöhen? "Mehr Bonusprogramme der Krankenkassen", meint Internist und Hausarzt Yasenyev. "Wenn etwas finanzielle Anreize bietet, sind viele eher bereit mitzumachen." "Das Thema müsste viel mehr in den Medien zur Sprache kommen", ist Dietger Schwittay überzeugt. "Entsprechende Internetauftritte oder Fernsehwerbung fände ich sinnvoller als einen solchen Aktionstag. Da sind die Krankenkassen, die Ärzteverbände, die Politiker gefragt."

"Ein guter Arbeitgeber empfiehlt seinen Mitarbeitern, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen", meint Dr. Babakhani. "Einmal im Jahr seitens des Arbeitgebers einen ‚Gesundheitstag‘ ausrufen – das wäre doch optimal".

Mehr Aufklärung über Art und Nutzen der Untersuchungen wünscht sich Dr. Winter: "Während der abendlichen TV-Werbung statt über Mittel gegen Reizdarmprobleme zu informieren, besser über den Nutzen der Vorsorgeuntersuchung aufklären", lautet sein Vorschlag.