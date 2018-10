Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Ein künstliches Schultergelenk? Im öffentlichen Bewusstsein ist diese Möglichkeit noch nicht so präsent wie ein Gelenk-Ersatz für Hüfte oder Knie, sagt Dr. Martin Stark, Chefarzt der Orthopädie an der GRN-Klinik in Eberbach. Stark führt durch den Informationstag für interessierte Laien, den das Krankenhaus am Dienstag zum fünften Mal veranstaltet hat. Auch diesmal waren die Sitzreihen in der Stadthalle nahezu vollständig gefüllt.

Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk des Menschen, jedenfalls so lange alles in Ordnung ist. Stabilisiert wird es durch eine Vielzahl von Muskeln und Sehnen und genau darin liegt auch die Schwierigkeit bei der Operation: "Bis vor zehn Jahren etwa hat sich da kaum einer rangetraut."

Viele kommen zum Patienteninformationstag in die Stadthalle. Über Behandlungsmethoden und die GRN-Klinik informieren (v.l.) Dr. Martin Stark, Dr. Haitham Abu Sharar, Dr. Mathias Schmidt, Dr. Jan Vögele, Dr. Thorsten Löffler, Dr. Bernhard Nitsche und Klinikleiter Martin Hildebrand. Fotos: Elisabeth Murr-Brück

Inzwischen ist aber auch das Routine: Jährlich werden bis zu 25.000 künstliche Schultergelenke implantiert. Häufig ist das Gelenk durch Arthrose zerstört, weil das Körpergewicht hier keine zusätzliche Belastung darstellt, sind überdurchschnittlich oft ältere Patienten betroffen, aber auch bei einem Bruch bleibt oft keine andere Möglichkeit. Inzwischen ist bereits die fünfte Generation an Gelenken im Einsatz; "Top-Material", sagt Dr. Stark, wobei je nach Situation unterschiedliche Prothesen-Arten zum Einsatz kommen.

Nach dem Eingriff wird erst einmal geschont, nach fünf bis sechs Wochen beginnt man mit einer individuell angepassten Krankengymnastik, erst im Anschluss daran erfolgt die Reha. Danach kann man wieder Joggen, Schwimmen, Langlaufen und Gymnastik machen, bei Ball- und Kampfsportarten und alpinem Skilauf ist die Verletzungsgefahr zu hoch. Hauptgefahr ist wie bei allen künstlichen Gelenken eine auf das Gelenk übergreifende Infektion.

Zunächst nicht besonders auffällig sind die körperlichen Einschränkungen, wenn sich die Herzklappen nicht mehr richtig schließen. Dass die Leistungsfähigkeit nachlässt, schreiben Betroffene häufig dem Alter zu, wie der 76-jährige Patient, der seinem Hausarzt erzählte, er sei seit etwa einem halben Jahr immer weniger belastbar. Der bis dahin sportliche Mann wurde kurzatmig, spürte bei Anstrengungen einen Druck auf der Brust und wurde sogar einmal bewusstlos. Die Untersuchung ergab eine Verengung der Aortenklappen.

"Sie können verkalken wie das Rohr einer Waschmaschine", sagt Dr. Haitham Abu Sharar. Er ist stellvertretender Chefarzt in der Kardiologie. Auch Verschleißprozesse, rheumatisches Fieber oder eine Entzündung der Herzinnenhaut können bewirken, dass die Herzklappen nicht mehr dicht schließen und das Blut nicht dorthin fließt, wo es soll.

Eine künstliche Herzklappe kann man heute über einen Katheter einsetzen, damit muss der Brustkorb nicht mehr geöffnet werden; dabei sind unterschiedliche Zugänge möglich. An die 300 derartige Eingriffe wurden im vergangenen Jahr "durchweg erfolgreich" an der Heidelberger Uni-Klinik vorgenommen, mit der die GRN Eberbach eng zusammenarbeitet. In diesem Zusammenhang weist Sharar auf die Veranstaltung am 26. November im katholischen Pfarrheim hin. Dort geht es im wesentlichen um Herzrhythmusstörungen, ein Krankheitsbild, das im Odenwald auffällig häufig diagnostiziert wird.

Die häufigste Krebserkrankung ist auch die, die sich am einfachsten vermeiden ließe: Darmkrebs, erklärt Eberbachs ärztlicher Direktor Dr. Bernhard Nitsche. Der Krebs entwickelt sich über zehn bis 15 Jahre aus warzen-ähnlichen Wucherungen in der Darmschleimhaut, die später zu Polypen heranwachsen, die dann wiederum oft krebsig entarten; das Risiko steigt mit zunehmendem Alter.

Durch die einfache und schmerzfreie Darmspiegelung lässt sich das erkennen und frühzeitig behandeln. Ohne Vorsorgeuntersuchung entwickelt sich unter 80 Millionen Deutschen bei vier Millionen ein Karzinom, 1,4 Millionen sterben daran. Alarmzeichen wie neu auftretende Neigung zu Durchfall oder Verstopfung, sehr dünner oder dunkler Stuhl oder Blutbeimengung, Gewichtsverlust, Blässe, Kurzatmigkeit, starke Bauchschmerzen sollten unbedingt ärztlich abgeklärt werden.

Über die derzeit aktuellen Operationsverfahren informierte der stellvertretende Chefarzt für Allgemein- und Viszealchirurgie, Dr. Torsten Löffler. Auch hier gibt es die Möglichkeit der so genannten Schlüsselloch-Operation, ob sie im Einzelfall die Methode der Wahl sei, hänge von der jeweiligen Situation ab.

Es muss nicht Krebs sein: Wenn sich abzeichnet, dass ein Leben zu Ende geht, hilft die Palliativ-Medizin, Symptome und Schmerzen lindern. "Wir wollen dem Kranken die Angst nehmen, damit Lebensqualität und Lebensfreude möglichst lange erhalten und ein Sterben in Würde ermöglichen", sagt Dr. Mathias Schmidt, Chefarzt der Anästhesie. Dabei ist in der ersten Phase, die über Monaten und Jahre andauern kann, ein aktives Leben in häuslicher Umgebung möglich. Und auch wenn sich der Zustand verschlechtert und der Tod näher rückt, ist es wichtig, Krankheitssymptome und Schmerzen zu lindern, dem Kranken die Angst zu nehmen, den Angehörigen wie dem Patienten bis zur letzten Stunde zur Seite zu stehen.

Dabei werden Sozialstation, Pflegedienste, gegebenenfalls auch die ambulante Palliativmedizin mit eingebunden, ebenso wie psychotherapeutische und auf Wunsch spirituelle Unterstützung vermittelt. "Eine Betreuungsvollmacht hilft dabei, dass alles so abläuft, wie man sich das wünscht", sagt Schmidt.

Auffällig wenig Fragen gab es bei dieser Veranstaltung: "Vielleicht aus Scheu, sich öffentlich zu äußern", mutmaßte Dr.Löffler. Das könnte vor allem das letzte Thema des Abends betroffen haben: Wer unter "überaktiver Blase" leidet, kann den Harndrang kaum unterdrücken, es kann zu Urinverlust kommen. Im Schnitt sind 17 Prozent der Frauen betroffen, bei Männern sind es 16 Prozent, ihr Anteil steigt nach dem 60. Lebensjahr. Das Krankheitsbild, früher Dranginkontinenz genannt, unterscheidet sich von der so genannten Belastungsinkontinenz, bei der Husten oder Niesen Auslöser für Urinverlust sind, wobei auch beide Formen zusammen auftreten können. Das ist unangenehm und peinlich, aber man muss sich nicht schicksalhaft damit abfinden, sagt Dr. Vögele. Es gibt Medikamente und weitere Möglichkeiten, hier Abhilfe zu schaffen.