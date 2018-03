An über 45 Ständen, die teilweise auch mit Mitmach-Programmen winken, werden auf Thonon- und Leopoldsplatz jetzt zum zweiten Mal die Schätze der regionalen Direktvermarkter präsentiert. Das Angebot richtet sich an die ganze Familie. Foto: privat

Eberbach. Der erste von insgesamt fünf Naturparkmärkten im Jahr 2018 findet am Sonntag, 15. April, in Eberbach statt. Die Besucher können an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr das vielfältige Angebot regionaler Produkte aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald in der historischen Neckarstadt erleben. Über 45 Stände präsentieren ihr Angebot rund um Leopoldsplatz und Thononplatz unterm Pulverturm und laden zum Entdecken und Genießen ein.

Der Naturparkmarkt bietet eine bekannt große Auswahl an Produkten direkt vom Erzeuger und aus dem gesamten Bereich Neckartal-Odenwald: frische, gesunde Lebensmittel und Spezialitäten sowie Pflanzen, Kosmetika und handwerklich gefertigte Produkte. Wurstwaren vom Hochlandrind und vom Schaf, Käse von der Ziege und der Kuh, Honig und Bienenprodukte, Marmelade, Edelbrände und Liköre, aber auch Schaffelle und Alpakawolle, natürliche Floristik, Holz- und Sandsteinarbeiten, Naturseifen und Keramik sind zu haben.

Der Naturparkmarkt kann für sich werben als Markt zum Schauen, Verweilen und Einkaufen und als Erlebnis für die ganze Familie. So wird an vielen Ständen ein buntes Mitmach-Programm geboten: Holzkreisel gestalten, Mobile bauen, Wildtiere und Wald erleben und vieles mehr wartet auf kleine und große Besucher. Außerdem findet um 10 Uhr eine kurze Bärlauch-Wanderung in die Natur statt und um zweimal, um 11.30 und 13.30 Uhr, eine Stadtführung.

Für den Genuss wollen die vielen regionalen Leckereien sorgen, die es nicht nur zum mit nach Hause nehmen gibt, sondern auch zum direkt Genießen. Die Auswahl umfasst Ziegenbratwürste, frische Pilzleckereien und Kartoffelspezialitäten und knusprigen Flammkuchen aus dem Holzofen. Auch für Kaffee und saisonale Kuchen ist gesorgt. Um 13 Uhr werden Bürgermeister Peter Reichert und der Vorsitzende des Naturparks Neckartal-Odenwald, Landrat Dr. Achim Brötel Grußworte zu diesem zweiten Naturparkmarkt in Eberbach sprechen.

Seit Jahren engagiert sich der Naturpark Neckartal-Odenwald für regionale Produkte, ihre Vermarktung und die Stärkung der Landwirte, Produzenten und Anbieter in seinem Gebiet. Die Besucher sollen sich auf diesem Markt selbst von der Qualität, der Frische und Vielfalt der Produkte überzeugen können. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich bei den Anbietern selbst über deren Produkte, Herstellung und Betrieb zu informieren. Kooperationspartner des Naturparks ist dabei die Stadt Eberbach.

Info: Naturpark Neckartal-Odenwald, Tel. 0 62 71 / 72 98 5 und buero@np-no.de und Kultur-Tourismus-Stadtinformation, Tel. 0 62 71 / 84-242.