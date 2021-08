Beifall vor genau 50 Jahren beim Richtfest für das Altersheim. In der Mitte der namensgebende Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer. Repro: Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Ach, wäre das schön. Am letzten Wochenende dieses Monats kämen die Mitarbeiter des Dr.-Schmeißer-Stifts in der Luisenstraße zusammen, dazu die Alten, die heute dort wohnen. Man würde sich mit den Vorsitzenden des Vereins Stiftung Altersheim treffen, ein paar Offizielle dazu. Es gäbe Anlass für ein Gläschen Sekt: Auf den Tag genau eine Feier, ein halbes Jahrhundert nach dem Richtfest einer Anlage, die man damals landesweit als Vorzeigeprojekt bejubelte. Den Richtkranz zog man am 31. August 1971 hoch.

Doch es gibt heute nichts zu feiern. Im Gegenteil: Aus dem dereinst gepriesenen Vorzeigeobjekt ist mehr oder weniger eine Bauruine geworden, die sogar an verschiedenen Stellen ausgeschlachtet wurde. So wurden Brandschutztüren ausgebaut, die zum sanierungsbedürftigen Hohenstaufen-Gymnasium verfrachtet werden sollten. Die Türen verloren ihre Zulassung und liegen derzeit als Bauschutt im Weg.

Betreiber des Schmeißer-Stifts war von Anfang an der Verein Stiftung Altersheim e.V., gegründet 1962. Die Gründung erfolgte aus Eberbachs gehobenem Bürgertum: Gemeinderäte, mittelständische Handwerker, Industrielle. Doch als hauptsächlicher Motor stand eine bürgerschaftliche Initiative dahinter, wie sie es seither nicht mehr in Eberbach gegeben hat, nicht einmal zum Bau des Hallenbades, der seinerzeit parallel und ebenfalls über einen Förderverein angestoßen wurde.

Das Modell rechts sollte 1968 beim „Grünen Baum“ mit Architekt Gustav Rumstadt verwirklicht werden. Die älteren Leute, die sich den Entwurf ansahen, waren später die ersten Heimbewohner in der Luisenstraße. Repro: Hofmeyer

"Auch du wirst einmal alt", war der Slogan, der zu Spenden aufrief. Es wurde aufs Vereinskonto eingezahlt, in Sammelbüchsen in allen Geschäften eingeworfen. Die städtischen Bediensteten betrieben drei Jahre uneigennützig das große Festzelt auf dem Kuckucksmarkt. Dass dies heute ganz und gar nicht mehr zu bewerkstelligen wäre, zeigt dass es so eine Solidarität wie damals nicht mehr gibt. Zehn Jahre lang wurde in Eberbach fleißig und großherzig gespendet. Fast eine Million Mark kam zusammen.

7,35 Millionen Mark einschließlich aller Nebenkosten kostete der Bau. Das Grundstück an der Ecke von Friedrich-Ebert- und Luisenstraße ist und bleibt ein Eberbacher Juwel. Die alte Villa Knecht-Leutz stand mitten in einem ausgewachsenen Baumgrundstück. Der dort residierende evangelische Pfarrer Günter Moldaenke tauschte es gegen ein neues Pfarrhaus an der Schwanheimer Straße.

Zuvor war es zur Diskussion über Dutzende Standorte gekommen. Ein seinerzeit vorgeschlagener Platz für das Altersheim nahe dem jetzigen "Lebensrad" führte zu einem Aufschrei der Ablehnung. Die Eberbacher Senioren sollten fußläufig zur Altstadt und nahe dem Neckar wohnen dürfen. Eine erste konkrete Planung eingangs der Stadtgrenze beim Gasthaus "Grüner Baum" scheiterte am Einspruch der Anwohner.

Die frühere Internet-Werbung für das Schmeißer-Stift dokumentiert den Unterschied zum heutigen Standort des Lebensrades: "Nicht weiter als 200 Meter ist es zum Bahnhof. Die Kuranlagen und der Park mit der Neckarpromenade sind sozusagen vor der Haustür. Hier entspannen Sie sich bei erholsamen Spaziergängen und genießen auf einer schattigen Parkbank die idyllische Neckarlandschaft." Jetzt liegt zwischen Lebensrad und Bahnhof ein oft nicht funktionierender Aufzug, von der Entfernung zum Neckar ganz zu schweigen. Genau zehn Jahre nach Gründung der Stiftung Altersheim wurde das Schmeißer-Stift eingeweiht, im Dezember 1972. Es war ein Altersheim mit 90 Betten. Baulich ausgerichtet auf mobile Bewohner. Auf dem Dach war ein Bettenbalkon mit zehn Plätzen. Eine Erweiterung mit einem Pflegetrakt folgte einige Jahre später, als das angrenzende Grundstück erworben werden konnte. Dort wurde dann auch behindertengerecht gebaut. Es folgte ein Pflege-Anbau.

Das Richtfest vor fünfzig Jahren war ein Fest für die Stadt. Ein Altersheim war noch eine Angelegenheit der Allgemeinheit, eine Aufgabe der Daseinsvorsorge der öffentlichen Hand. Der Altersheim-Verein gab eigentlich nur die Garantie für die Stadt. Folgerichtig war der jeweilige Bürgermeister per Vereinssatzung Vorsitzender des Vereins. Schmeißers Nachfolger Horst Schlesinger führte durch ruhiges Fahrwasser.

Unter Amtsnachfolger Bernhard Martin wurde das Pflegeheim "Lebensrad" als weiteres Gebäude errichtet. Ausgerechnet dort, wo niemand vierzig Jahre vorher das Altersheim je bauen wollte. Die Bewohner zogen von der Nähe zum Neckar hinter die Bahnlinie um. Es gab das Versprechen, wieder zurückzudürfen, wenn das alte Gebäude saniert sei. Doch es ging nicht weiter.

Keines der noch unter Martin vorgestellten neue Modelle für einen Weiterbetrieb des bisherigen Hauses wurde realisiert. Sie kosteten am Ende nur Geld. Vor Martins anstehender Wiederwahl wurde die Situation des Schmeißer-Stifts zum wesentlichen Wahlkampfthema, was maßgeblich zu seiner haushohen Niederlage beitrug.

Doch danach war die Lage weiter verfahren. Auch in den sechs ersten Amtsjahren des neuen Bürgermeisters Peter Reichert als Vereinsvorsitzender kam es zu keinem Durchbruch. Der Gemeinderat gab dem Schmeißer-Stift den Rest: Er verwehrte das finanzielle Backup, der Baukredit wurde zu teuer. Reichert zog sich rechtzeitig vor seinem Wiederwahlgang aus der Schusslinie. Nachdem das Junktim zwischen Bürgermeisteramt und Vereinsvorsitz aus der Satzung gestrichen und vom Gemeinderat abgesegnet war, trat Reichert frühzeitig vor seiner zweiten Bewerbung zurück. Bis zum Wahltag war das kein Thema mehr.

Jetzt liegen die in erster Linie finanziellen Probleme beim Vereinsvorsitzenden Hans Wipfler und seinen Vorstandskollegen. Wipfler war über die "Bürgerinitiative Schmeißer-Stift" (BISS) zu seiner Verantwortung gekommen. Diese Kampagne hatte 2012 dem damaligen Vorsitzenden Bürgermeister Martin gezielt zugesetzt. Der heutige fünfköpfige Vorstand hat alle Möglichkeiten ausgelotet und sieht derzeit nur noch eine Chance für das Schmeißer-Stift: die Umwandlung in einen genossenschaftlichen Betrieb.

Zur Unterstützung und Begleitung dieser Idee hatte man sich zuletzt beim baden-württembergischen Sozialministerium um Unterstützung beworben: "Quartier 2020 — Gemeinsam gestalten". Das Vorhaben des Altersheim-Vereins wurde zwar als Initiative anerkannt, bekam aber keinen der begehrten Preise. Über die hätte man eine professionelle Begleitung in eine Genossenschaft gewonnen. Das ändert nichts an der Planung der Vereinsführung: Im Herbst ist beabsichtigt, dass Fachleute des baden-württembergischen Genossenschaftsverbandes den Mitgliedern in der Jahresversammlung die Planungen vorstellen. Dann muss entschieden werden. Sonst gibt es kein weiteres halbes Jahrhundert für das Schmeißer-Stift.