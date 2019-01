Dr. Christian Jung (2.v.l.) war als Studienrat 2007 bis 2012 in Eberbach. Seither hält er weiter Kontakt und nahm - nun FDP-Bundestagsabgeordneter - 2018 u.a. am Firmenbesuch der FDP-Landtagsfraktion bei Firma krauth technoogy teil - hier mit Geschäftsführer Kai Horn (l.) und FDP-Landtagsabgeordnetem Jochen Haussmann. Foto: privat

Von Felix Hüll

Eberbach. Als junger Studienrat kam Dr. Christian Jung nach Eberbach. Von 2007 bis 2012 war er am Hohenstaufen-Gymnasium Lehrer für Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde und Ethik. Mittlerweile sitzt Jung im Deutschen Bundestag. Er ist aber immer mal wieder zu Besuch in der Stadt am Neckarknie.

Hintergrund Geschichte zum Lehramt am Gymnasium studierte Christian Jung von 1998 bis 2004 an der Universität Heidelberg, ab 1999 als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. 2006 machte er mit einer Arbeit über die DDR-Geschichte seinen Doktor. 2007 bis 2012 war Jung als Lehrer am Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach, 2012 bis 2017 als Studiendirektor an den Ellentalgymnasien in [+] Lesen Sie mehr Geschichte zum Lehramt am Gymnasium studierte Christian Jung von 1998 bis 2004 an der Universität Heidelberg, ab 1999 als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. 2006 machte er mit einer Arbeit über die DDR-Geschichte seinen Doktor. 2007 bis 2012 war Jung als Lehrer am Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach, 2012 bis 2017 als Studiendirektor an den Ellentalgymnasien in Bietigheim-Bissingen. Von 1999 bis 2010 war Jung Stadtratsmitglied in der CDU-Fraktion in Neckargemünd. Am 24. September 2017 gelang ihm auf der FDP-Landesliste der Einzug als Abgeordneter in den Bundestag. Seit September ist Jung auch Mit-Geschäftsführer Synektik Media Services GmbH. Jung hatte 1997/98 Zivildienst geleistet. Als Abgeordneter ist er Mitglied des Bundestagsausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Zu Jungs politischen Schwerpunkten zählen das Umsetzen des Bundesverkehrswegeplans 2030, Bahnpolitik, Eisenbahninfrastruktur in Südwestdeutschland, Güterverkehr und Logistik, Radverkehr und öffentliche-private Partnerschaften, Schnittmengen-Themen der Ausschüsse für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, die Fachkräfteentwicklung, der demografische Wandel, aber auch Deutsche Schulen im Ausland, Stadtentwicklung, Bauforschung, Verkehrs- und Mobilitätsforschung sowie die Wissenschaftskommunikation. Jung ist ferner im Beirat der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, und er gehört der Deutsch-Nordischen, -Britischen und - Kanadischen Parlamentariergruppe an sowie dem Parlamentskreis Fluglärm, Elektromobilität, Energieeffizienz. Als Vorstandsmitglied gehört er dem Aktionsbündnis für die Zweite Rheinbrücke Wörth-Karlsruhe an, ist Pate/Unterstützer des Vereins "HelfenKannJeder", Karlsruhe und Schirmherr der Initiative "erlebe IT" des Verbandes Bitkom für die Region Karlsruhe. Mitglied ist Jung beim Kolping-Werk und bei der Kolpingfamilie Neckargemünd und im Philologenverband Baden-Württemberg. (fhs)

"Eberbach ist mir einfach ein Stück Heimat, an das ich sehr gerne zurück denke", erzählt Jung am Telefon. Früher hatte er in Neckargemünd gewohnt und ist gependelt. Jetzt lebt er in Bruchsal.

Als FDP-Abgeordneter aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Land ist der früherer HSG-Lehrer in der FDP-Bundestagsfraktion zuständig für Infrastrukturfragen, speziell für den Bundesverkehrswegeplan (Straße, Schiene, Wasserwege, Güterverkehr und Logistik). Jung ist zudem Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur. Da und als Mitglied der Regionalversammlung Mittlerer Oberrhein kümmert sich Jung zudem um Fragen der digitalen Infrastruktur.

Schon zu Eberbacher Zeiten hing Jung das Markenzeichen "Handy und Laptop" an. Heute hat er in seinen Funktionen auch Themen wie "Schnelles Internet auf dem Land" oder "zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit digitaler Infrastruktur" auf dem Schirm und somit Anliegen, die Menschen etwa am HSG oder in Eberbach wie auch im Kleinen Odenwald (etwa in Haag) bewegen.

"Wir merken, dass wir an jeder Milchkanne 5G brauchen", sagt Jung und lächelt über die 50 MB-Netzausbauangebote etwa der Telekom. "Wir reden jetzt von 400 MBit pro Sekunde, und da geht es ja nicht nur ums Netflix gucken", kommt der Abgeordnete am Telefon in Fahrt. Auf dem Land im Raum Eberbach ebenso wie in seinem jetzigen Wahlkreis sei es eine Frage der Zukunftsfähigkeit, dass kleine Mittelständler genau so über ein zeitgemäßes Netz verfügen können wie die Ausbildungseinrichtungen für die Kinder ihrer Mitarbeiter.

Zu seiner Zeit als Referendar in Bruchsal und Sandhausen sowie als Junglehrer in Eberbach standen für Jung historische Themen an: zusammen mit dem Kollegen Bernhard Schell organisierte Jung Schülerfahrten zu historischen Stätten, betreute Studienreisen und war am HSG-Jahrbuch beteiligt. Gerne erinnert der damalige Pendler sich an die "schöne Fahrt durchs Neckartal von Neckargemünd nach Eberbach - vor allem im Herbst".

Weniger schön ist Jung in Erinnerung geblieben, was für einen Krach die damaligen Bauarbeiten am HSG machten. Von Eberbach aus wechselte Jung als Abteilungsleiter in die Schulleitung der Ellentalgymnasien von Bietigheim-Bissingen (2012 bis 2017). Seit September 2018 ist Jung Mit-Geschäftsführer der Weingartener Unternehmensberatung Synektik Media Services GmbH.

Am 24. September 2017 zog er in den Bundestag ein, nachdem er schon zu Eberbacher Zeiten ein Bundestagsmandat angestrebt hatte. Mit Platz 12 auf der FDP-Landesliste gelang es diesmal dem früheren CDU-Stadtrat (1999-2010) sowie CDU-Stadtverbandsvorsitzendem aus Neckargemünd. Von 1993 bis 2011 war Jung CDU-Mitglied.

Direkt nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden Anfang Dezember verbreitete Jung denn auch seine Aufforderung an mögliche enttäuschte CDU-Mitglieder, sich doch auch einen Wechsel zur FDP zu überlegen, um ihre politischen Vorstellungen dort weiter zu verfolgen. Sozusagen eine Art Fluchtbewegung.

Tatsächliche Flucht und Vertreibungsereignisse hatte der frühere RNZ-Mitarbeiter und Historiker Jung in seinen Büchern über das Kriegsende und die Nachkriegszeit "Ankunft im Ungewissen", Zukunft mit Heimwehr" im Rhein-Neckar-Kreis sowie Neckar-Odenwald-Kreis veröffentlicht.

Auch im Raum Karlsruhe ging er dieses Thema am Beispiel Muggensturm an. Wenige Kilometer von dort nördlich verlief die Grenze zwischen der französischen und amerikanischen Besatzungszone. Obwohl Muggensturm badisch ist, unterscheiden sich in den fünf Jahren zwischen 1945 und 1950 die Ereignisse: die französische Besatzungszone nahm anders als etwa Eberbach und andere US-besetzte Gemeinden nicht sofort Vertriebene auf. Dafür gab es hier am unteren Neckar nicht die Leiderfahrungen mit marokkanischen Besatzungssoldaten.

Geschichtswissen als Grundlage für heutige Tagesfragen: Jung sieht da einen engen Zusammenhang. "Wichtig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Wenn man die etwa durch Pro- und Contra-Debatten entwickelt hat, ist man auch immun gegen extremistische und völkische Gifte, die durch fake news versprüht werden. Schulen haben da eine große Verantwortung."