Von Marcus Deschner

Eberbach. Nach einem anspruchsvollen Jahr 2020 sieht sich die Volksbank Neckartal auf gutem Zukunftskurs. Dies betonte Vorstandsvorsitzender Ekkehard Saueressig beim Bilanzpressegespräch am Montag. Zudem vollzieht sich in diesem Jahr ein Generationenwechsel. Saueressig beendet im Juni nach 26-jähriger Vorstandstätigkeit für die Bank sein aktives Berufsleben, Vorstandskollege Ralf Gallion verabschiedet sich kommenden Oktober nach 21 Jahren in die passive Phase der Altersteilzeit. Zum 1. April werden die Generalbevollmächtigten Christian Menges und Daniel Mohr neu in den Vorstand berufen. Sie bilden dann zusammen mit Dr. Achim Himmelmann, der bereits seit 2018 in der Führungsriege ist, das Vorstandstrio der Volksbank Neckartal.

Saueressig bezeichnete das abgelaufene Geschäftsjahr als "für die Bank in jeder Hinsicht unvergleichlich". Veränderungen, neue Aufgaben und Prozesse seien mit der Corona-Pandemie eingezogen und prägten den Wandel der gesamten Organisation. Die Pandemie habe den Finanzsektor in Sachen Anpassungsfähigkeit und Digitalisierung auf den Prüfstand gestellt. Umso erfreulicher sei es, dass das Geldinstitut im vergangenen Jahr nicht nur den Geschäftsbetrieb im gewohnten Umfang aufrechterhalten, sondern gleichzeitig zahlreiche zukunftsweisende Transformationsprozesse umgesetzt habe. Trotz Corona seien die Geschäftsstellen alle geöffnet geblieben.

Der Volksbank sei es im zurückliegenden Jahr gelungen, ihre Bilanzsumme um mehr als 120 Millionen Euro auf 2,3 Milliarden Euro zu erhöhen. "Angesichts der besonderen Rahmenbedingungen blicken wir zufrieden auf die Geschäftsentwicklung in 2020 mit einem Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau", freute sich der Finanzfachmann. Er nannte Zahlen: Die Forderungen an Kunden stiegen um gut vier Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro, die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden um fünf Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Leicht um zwei auf 37,7 Millionen Euro gesunken sind die Zinserträge. Um satte 36 Prozent auf 3,4 Millionen Euro fielen die Zinsaufwendungen. Unterm Strich steht ein gegenüber 2019 nahezu gleich gebliebener Bilanzgewinn von 1,844 Millionen Euro. Ende vergangenen Jahres waren bei der Volksbank 337 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 93 in Teilzeit. Insgesamt 17 junge Menschen bildet man aus, wovon sieben 2020 neu eingestellt wurden. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit beträgt rund 21 Jahre, das Durchschnittsalter der Mitarbeiter 43 Jahre.

"Die deutlichen Zuwächse im Kreditgeschäft resultieren vor allem aus einer hohen Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen, erläuterte Saueressig. Trotz weiterhin restriktiver Vorgaben der Bankenaufsicht aufgrund der herrschenden Corona-Lage plane der Vorstand, der Vertreterversammlung eine Dividendenausschüttung vorzuschlagen. Für letztes Jahr war die Ausschüttung wegen Vorgaben der Bankenaufsicht ausgesetzt worden.

Ob dieses Jahr eine Präsenz-Vertreterversammlung stattfinden kann, hänge vom Verlauf der Pandemie ab, sagte Dr. Achim Himmelmann. Vergangenes Jahr sei die Versammlung schriftlich durchgeführt worden. Und zwar mit einer Teilnehmerquote von 86 Prozent. Mit den frühzeitig getroffenen Personalentscheidungen bewiesen Aufsichtsrat und Bank ihren Weitblick und gewährleisteten auch künftig eine nachhaltige und zukunftsorientierte Ausrichtung der Volksbank Neckartal, hob Ekkehard Saueressig hervor. "Mit dem dann neuen Dreier-Vorstand und einer motivierten und engagierten Belegschaft sind wir sehr gut für die weiteren Herausforderungen der Zukunft aufgestellt".