Eberbach. (cum) 2018 sollte die Marke "Charles Vögele" verschwunden sein. So kündigte es Konzernchef Stefano Beraldo nach der der Übernahme des traditionsreichen Schweizer Modehändlers durch ein Konsortium um das italienischen Modeunternehmen OVS an. 2017 machten einige Vögele-Filialen in Deutschland dicht, ein Teil wurde an KiK und Tedi verkauft. In Eberbach wehen die Flaggen mit dem Vögele-Label aber noch.

Nach Auskunft der Pressestelle des Unternehmens soll das vorerst auch so bleiben: Eine Schließung der Eberbacher Filiale sei "bis auf weiteres" nicht geplant. Momentan gebe es noch einen laufenden Mietvertrag. Für die weitere Zukunft werde derzeit wie für den gesamten deutschen Markt an verschiedenen Szenarien gearbeitet, teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit.

Dennoch gibt es offenbar Überlegungen, wie es mit dem Markt auf dem Gelände weitergehen könnte, sollte sich der Modehändler zurückziehen: Im laufenden Änderungsverfahren zum Bebauungsplan im Neuen Weg Nord hat die Einkaufsmarkt Burkhardt GmbH als Eigentümerin angeregt, die Nutzung des Grundstücks so zu ändern, dass auch eine Vermietung an einen Elektro-Fachmarkt möglich wird. Der fehle noch in Eberbach.