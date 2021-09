Von Martina Birkelbach

Eberbach. Die Aufregung bei einigen Eltern am Wochenende war groß, als sich die Nachricht "Corona in der Dr.- Weiß-Grundschule" verbreitete. "Wir haben insgesamt vier bestätigte Fälle, bei etwa 280 Schülern", teilte Tanja Ehrhard gestern Vormittag auf Anfrage mit. Die Klassenlehrer stehen laut der Konrektorin in "regem Kontakt und Austausch" mit den betroffenen Familien. Zudem steht die Schule in "engem Kontakt" mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Ehrhard: "Die Eltern der betroffenen Klassen werden sowohl von Seiten der Schule als auch von Seiten des Gesundheitsamtes informiert". Die betreffenden Klassen werden nun fünf Schultage in Folge täglich getestet und ausschließlich in der "Kohorte", also im Klassenverband, unterrichtet. Wie die Konrektorin weiter erläutert, wird der Sportunterricht – sofern es das Wetter zulässt – auf den Schulhof verlegt; ebenso wird die Pause zeitversetzt durchgeführt. Laut der aktuellen Landes-Verordnung besteht für alle Schüler Maskenpflicht im Schulgebäude. Die Kinder werden dreimal pro Woche getestet. Durch die häuslich durchgeführten Schnelltests ist es laut Ehrhard möglich, dass sich Kinder mit positivem Ergebnis umgehend in ärztliche Behandlung begeben können. "Wir Lehrer sind es gewohnt, uns flexibel auf neue Situationen einzustellen und reagieren entsprechend", teilt die Konrektorin mit.

Auf die Frage, wie das für die betreffenden Schüler/Klassen mit der Randzeitbetreuung und dem Schülerhort geregelt ist, gibt der städtische Pressesprecher Ingo Moneta Auskunft: "Die Kinder der betroffenen Klassen werden im Klassenverband und im Hof nach Möglichkeit räumlich separiert und von den anderen Schülern getrennt." "Nach Möglichkeit" heißt auch, dass die "Räumlichkeiten und der Personalschlüssel für diese Maßnahmen begrenzt sind". Man halte sich an die Vorgaben des Landes. "Zusätzlich bieten wir aber auch für alle Kinder der betroffenen Klassenstufen, also allen Klassen des Jahrgangs, tägliche Tests als Vorsichtsmaßnahme an."

In Eberbach gibt es (Stand Dienstag) insgesamt 18 aktive Corona-Fälle.