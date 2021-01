Eberbach. (mabi) "Es kommen immer noch weitere Hilfesuchende dazu", sagt die freiwillige Impfkoordinatorin für Eberbachs Über-80-Jährige, Bettina Greif, in der neuen "Freiwilligen-Gruppe". Aufgrund mehrerer Artikel in unserer Zeitung haben sich inzwischen in dieser Woche "20 ältere Mitmenschen" bei ihr gemeldet und um Hilfe nachgefragt. Jeder der insgesamt bislang zehn Freiwilligen hat jetzt Personen zugewiesen bekommen, für die Termine vereinbart werden könnten. Vier der Freiwilligen übernehmen auch Fahrten. Auf ihre Mail an MdL Albrecht Schütte hat Greif inzwischen eine Rückmail sowie eine telefonische Antwort bekommen. Laut Schütte sollte es jeden Tag möglich sein, online einen Termin für in drei Wochen zu machen. Doch auch das ist schon wieder überholt; derzeit sind keine weiteren Termine im Patrick-Henry-Village buchbar.

Das Eberbacher Freiwilligen-Team hofft nun, dass "es tatsächlich noch Impfteams geben wird, die nach Eberbach kommen", um die Menschen vor Ort zu impfen.

Doch derzeit sind die älteren Menschen erst einmal sehr dankbar, dass sich die freiwillige Gruppe um Termine und Transporte nach Heidelberg kümmert.

Info: Weitere Über-80-Jährige, die Hilfe bei den Anmeldungen oder Fahrten ins Patrick-Henry-Village benötigen, können sich noch bei Bettina Greif unter Telefon 0176/61 28 98 83 melden. Vor allem aber ist die Gruppe um weitere Unterstützung jeglicher Art dankbar.