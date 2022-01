Von Jana Schnetz

Eberbach. Auf dem "Einarmigen Banditen", dem "Bock’n’Roll-Trail" oder dem "Neckarcoaster" soll es in den Wäldern um Eberbach künftig auf Mountainbikes über schmale Pfade ins Tal gehen. Das wünscht sich eine Gruppe von an die 40 aktiven Mountainbikern schon lange.

Bei drei Gegenstimmen bejahte der Eberbacher Gemeinderat bei der Unteren Forstbehörde, den entsprechenden Antrag auf Genehmigung des Mountainbike-(MTB-)Konzepts einzureichen. Damit kam man der Realisierung einen entscheidenden Schritt näher. Den Antrag will der betreuende Projektmanager vom Naturpark Neckartal Odenwald, Raffael Lutz, zeitnah bei der Forstbehörde stellen. Der Naturpark hat die Federführung in dem fast zwei Jahre dauernden Projekt übernommen.

Doch was bedeutet der Antrag nun konkret? Es geht um die Genehmigung der in der Karte eingezeichneten 13 Einzel- und drei Rundstrecken. In den nach Schwierigkeitsgraden aufgeteilten MTB-Strecken können sowohl sportlich ambitionierte Mountainbiker wie auch Freizeitradler ihre Erfüllung finden.

So sieht die Mountainbike-Streckenführung auf dem Plan aus. Was jetzt aussteht, sind die Genehmigungen der Unteren Forst- und Naturschutzbehörde. Foto: Naturpark-Neckartal-Odenwald

Die MTB-Endurorundstrecke (orange) hat eine Länge von circa 42 km. Sie verbindet alle Trails miteinander und führt weiter zum nächsten Trail. Bei der gelb eingezeichneten MTB-Freizeitrundstrecke gibt es die Möglichkeit Trails zu umfahren, die einem eventuell zu schwer sind. Die gelbe Route bietet attraktive Alternativen und ist circa 35 Kilometer lang. Die gleich lange grüne MTB-Rundstrecke plante die MTB-Community und Lutz unabhängiger von den restlichen Trails. So können Mountainbiker auch länger und ausgedehnter fahren.

Lediglich die Single-Trails sind unbefestigt. Ihre Länge beträgt circa elf Kilometer. Im Vergleich zu den befestigten MTB-Strecken (grün, gelb und orange) ist der Anteil der Single-Trails am Gesamtkonzept also relativ gering.

Einbauten, wie Rampen sind im Konzept nicht vorgesehen. Es enthält nur natürliche Wegen, denn die Mountainbiker wollen keine erhöhte Verkehrssicherungspflicht. Zumindest teilweise können damit Naturschutzbedenken ausgeräumt werden. Für die Single-Trails war in der Folge auch die Ausnahmeregelung vom Landeswaldgesetz nötig. Nach dem baden-württembergischen Waldgesetz darf nur auf Wegen, die breiter als zwei Meter sind, mit dem Rad gefahren werden. Die Single-Trails der Mountainbiker sind aber deutlich schmaler. Auch für die Rundstrecken, auf denen bereits gefahren werden darf, ist die Genehmigung erforderlich gewesen, da sie als solche ausgewiesen werden.

Die Strecken verlaufen überwiegend im Stadtwald. Ausnahmen sind der "Coffee-and-Cream-Trail" und "Hebert-Trail", die im Staatswald der Forst BW liegen. "Wir wollten bewusst keinen Privatwald in das Streckennetz einbeziehen", sagt Lutz.

Nach der Abstimmung im Gemeinderat heißt es nun abwarten: Die Untere Forstbehörde wird den Antrag prüfen und erteilt dann die Zustimmung zur Streckenführung. Danach schaut die Untere Naturschutzbehörde auf das Konzept und gibt ihr Gutachten zu den artenschutzrechtlichen Voruntersuchungen ab. Beide Behörden müssen ihre finale Zustimmung geben, bevor die Räder offiziell rollen dürfen. Bis zur Umsetzung des Konzeptes sind alle Single-Trails auf Eberbacher Gemarkung gesperrt. "Bei uns im Naturpark wurde so ein Umfang wie die des Eberbacher MTB-Konzepts auch noch nicht betreut."

Lutz kann nicht sagen, wann und mit welchen Auflagen die Genehmigungen eintreffen, er rechne aber mit einer Entscheidung im Sommer. Danach werden weitere Gespräche zu Verkehrssicherung und Gründung oder Anschluss der Community an einen Verein nötig sein. Schon 2021 wurde deutlich, was für alle in der Diskussion ein starkes Argument für die Trails war: Mountainbike wird im Wald sowieso gefahren. Überwiegend war der Gemeinderat der Meinung, lieber legale, ausgewiesene Strecken zu haben als illegale. Auch für den Tourismus nach Eberbach versprechen sich der Gemeinderat wie auch die MTB-Community einen Schub: "Wenn es möglich wäre, so etwas einzurichten, wäre das mit Sicherheit ein touristischer Zugewinn", so Tobias Soldner, der Leiter des Amts für Kultur, Touristik und Stadtinformation. Mountainbiker Sascha Walz erhofft sich durch die Trails auch eine größere Anziehungskraft der Stadt für junge Leute.