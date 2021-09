Von Felix Hüll

Eberbach. Nach unruhigen Zeiten will die Volkshochschule (VHS) Eberbach-Neckargemünd mit dem Herbstsemester jetzt wieder Weiterbildungs- und Freizeitgestaltungsangebote in fünf Kursbereichen machen: am kommenden Montag, 13. September, beginnt das Herbst/Winter-Semester 2021/22. Es läuft bis 28. Februar.

Rund 160 teils neue Dozenten bieten derzeit geplante 460 Kurse und Veranstaltungen an. Viele davon stehen bereits seit Anfang August unter www.vhs-eb-ng.de zum Einschreiben bereit. Aber es sind noch hinreichend Plätze frei. "Wegen flexibilisierter Planung sind zudem bis 1. September weitere Kurse ergänzt worden. Es lohnt sich also ein erneuter Blick auf unsere Webseite", erklärt VHS-Leiter Dr. Malte Awolin.

Ein Defizit von 400.000 Euro über die Geschäftsjahre 2020/21 und 22 durch zusätzliche Sonderumlagen ausgeglichen haben die zwölf Mitgliedsgemeinden der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd. Davon hat die Stadt Eberbach rund 80.700 Euro für 2021 und 2022 zugeschossen. Zudem kann die Volkshochschule Eberbach auch auf einen 39.800-Euro-Zuschuss aus Landesmitteln bauen. Über den Volkshochschulverband Baden-Württemberg hat die Landesregierung insgesamt rund 6,8 Millionen Euro für die 168 Volkshochschulen in Baden-Württemberg mit ihren 650 Außenstellen zur Verfügung gestellt. "Aufgrund der Zuschüsse geht die VHS wirtschaftlich stabil in das Herbstsemester. Die weitere Entwicklung ist natürlich von Pandemieverlauf und Kursnachfrage abhängig", stellt VHS-Chef Dr. Malte Awolin als Teamleiter von fünf festen Mitarbeiterinnen und rund 160 Honorardozenten fest. Für die Erwachsenenbildungseinrichtungen im Land sei zudem die Coronaerfahrung Anlass, das Experimentierfeld zu eröffnen was "Angebote durch übergeordnete Strukturen" betrifft oder eine gezielt lokale Ausrichtung des jeweiligen Geschäftsmodells, so Awolin. (fhs)

Zusammen mit den Fachbereichsleiterinnen Melanie Potoski und Daniela Rosenbaum hat er jetzt das Kursangebot aus den Bereichen "Gesellschaft und Umwelt", "Kultur und Gestalten", "Gesundheit und Ernährung", "Sprachen" sowie "Arbeit und Beruf" vorgestellt.

Gleich am Dienstag, 21. September, noch vor der Bundestagswahl platziert, ist das "Highlight: Bürgerforum Klimawandel vor Ort". Moderiert von Awolin werden in der Eberbacher Stadthalle ab 19 Uhr nach eigenen Referaten Peter Kolbe (KLiBA), Hans Hertle (ifeu) und Stefan Klein (Klimainitiative Eberbach) den "Klimawandel vor Ihrer Haustür" erörtern und über Auswege sprechen.

Im Januar 2021 startet eine neue Online-Frauenakademie. Neu sind auch zwei Wochenendkurse zum "Babysitter-Diplom" oder ein Kursangebot "Autobiografisches Schreiben". Immer mittwochs am Abend finden verschiedene Nähkurse statt. Noch in Detailplanung ist das Angebot Hip-Hop-Tanzen, aktuell mittwochs mittags, das voraussichtlich wieder freitags stattfinden soll.

"Im Gesundheitsbereich haben wir alles wieder aktiviert" erklärt Melanie Potoski. Zu den herkömmlichen Offerten wie Feldenkrais, Yoga, Qigong, Pilates, Zumba oder Fitness sind einige neue Kurse hinzugekommen sowie das neue Angebot Yoga Saumya – hier gibt es eine Tagesveranstaltung zum Kennenlernen in Schönbrunn am 9. Oktober sowie am 19. Februar. Unter den Kochkursen ragen heraus die Tipps speziell für Eltern, wie man eine schnelle leckere Mittagsküche zaubert oder gemeinsam mit den Kindern die Weihnachtsbäckerei angeht.

VHS Eberbach > Menschliche Begegnung zählt zu den wichtigen Erlebnissen bei der Volkshochschule - und sie wurden pandemiebedingt in den letzten eineinhalb Jahren deutlich weniger. Der heutige Stand erlaubt hier wieder mehr – allerdings anmelden kann man sich für die Kurse der VHS Eberbach Neckargemünd weiter auf drei eher indirekte Weisen: im Internet, per E-Mail oder am Telefon. > Auf der Homepage gibt es die Kontakte: www.vhs-eb-ng.de. > Per E-Mail läuft eine Anmeldung über info@vhs-eb-ng.de. > Telefonisch sind die Mitarbeiterinnen der VHS-Geschäftsstelle in Eberbach erreichbar vormittags Mo-Do von 9 bis 12 Uhr und nachmittags Di und Do von 14 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 06271/942-210. (fhs)

Englisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Spanisch sowie Russisch und Türkisch lautet der Kanon der Sprachangebote. Es gibt Kurse "Deutsch für Ihr Au-Pair", Cambridge-Englisch oder den (staatlich geförderten) Berufsprachkurs Deutsch B 2. In Englisch und Französisch sind Auffrischungskurse nach der Pandemiepause vorgesehen. Es gibt eine Konversationsreihe "Walk & Talk" auf Französisch (also eher "se promener & s’entretenir") sowie Business English und Small Talk fürs Berufsleben.

Neben den PC-Einsteigerkursen, Softwareschulungen und dem Grundlagenkurs Smartphone iOS ermöglicht die VHS-Eberbach auf Anfrage auch Individualkurse und Einzelcoaching. Online-Weiterbildungen sind die Angebote "Online-Shopping/Banking", "Sicher im Netz" oder "Xpert-Business" mit anschließender Zertifizierung.