Rockenau. (cum/fhs) Der ehemalige Vorsitzende der SG Rockenau 1931, Klaus Eiermann, klinkt sich in die Debatte ein, ob die Fußballvereine in der Stadt Eberbach zusammen gehen sollen. Eiermann regt an, die Fusionsüberlegungen auch auf die SG Rockenau auszuweiten. Seine Überlegungen fasst er in einem Leserbrief zusammen, der am Samstag in RNZ Eberbach und Eberbacher Zeitung zu lesen steht. Eiermann kündigt zudem an, auf der anstehenden SGR-Hauptversammlung für eine Beteiligung seines Vereins an den zukünftigen Fusionsgesprächen zu werben.

VfB und SV Eberbach haben nach Überlegungen in den Vorstandschaften in außerordentlichen Mitgliederversammlungen das Stimmungsbild erhalten, dass in den beiden Vereinen Bereitschaft besteht, über eine Fusion weitere Gespräche zu führen. Probeabstimmungen ergaben, dass dafür "positive Grundstimmung" vorhanden sei. Für 20. April sind nun ordentliche Mitgliederversammlungen geplant, in denen zu klären sein wird, wie die Fusionsüberlegungen weiter betrieben werden sollen.

Vor diesem Hintergrund hat SGR-Funktionär und SPD-Stadtrat Klaus Eiermann jetzt seine Überlegungen öffentlich gemacht, dass er einerseits bedauert, dass bei den Fusionsgesprächen bisher der dritte Eberbacher Fußballverein, die SGR, nicht mit einbezogen wurde. Eiermann: "Dies hielte ich für sinnvoll und notwendig."

Über Jahrzehnte sei ein Zusammenschluss der Vereine Tabuthema gewesen. Grundlage der Annäherung jetzt sei u.a. eine neue Vertrauensbasis der Funktionäre. Eiermann: "Wenn Kräfte gebündelt werden, könnte sich hier für die Vereine etwas Großes anbahnen und entwickeln. Die drei Vereine wären für die Zukunft gut aufgestellt und könnten bei guter Kooperation und guten Konzepten schnell zu einer Einheit zusammenwachsen."

Auch Eiermann stellt bei den Mitgliedern heute eine größere Offenheit für einen Zusammenschluss fest. Er rät den Funktionären beharrlich an den rechtlichen und organisatorischen Fragen eines Zusammenschlusses zu arbeiten, auch wenn vielleicht einige Mitglieder nicht einverstanden sein sollten und austreten wollten. "Neue Mitglieder werden dazukommen." Austritten vorbeugen könne zudem eine offensive und umfassende Informationspolitik.

Als förderlich listet Eiermann auf, dass der Landesverband beratend zur Seite stehen werde, dass Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert eine Fusion begrüßen und fördern würde und dass ein zusammengeschlossener Verein leichter Sponsoren finde. Eiermann: "Der Zusammenschluss wird spürbar Lösungen bringen um personell, finanziell und organisatorisch neue Wege zu gehen und die Probleme besser in den Griff zu kriegen."