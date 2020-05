Eberbach. (MD/fhs) Für einen Feuerwehreinsatz sorgte am Freitag am frühen Nachmittag ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Topf. Durch das laute Piepen eines Rauchmelders in der Scheffelstraße alarmiert, benachrichtigten Nachbarn die Rettungskräfte. Kurz darauf traf die Freiwillige Feuerwehr Eberbach mit 24 Wehrleuten und sechs Einsatzfahrzeugen, darunter der Drehleiter, am Ort des Geschehens ein. Durch ein offenes Fenster konnten die Wehrmänner in die Wohnung einsteigen und dort das Gefäß vom Herd nehmen.

Um den Qualm aus dem Raum zu bringen, kam ein Lüfter zum Einsatz. Personen- und Sachschaden entstand laut Kommandant Markus Lenk nicht. Vorsorglich war das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen vor Ort, zudem das Polizeirevier Eberbach mit zwei Beamten. "Vor Jahren wäre hier noch ein Zimmerbrand entstanden", meinte Lenk im Hinblick auf die Wichtigkeit von Rauchmeldern.

Update: Freitag, 22. Mai 2020, 16.45 Uhr