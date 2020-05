Eberbach. (MD/fhs) Aufmerksame Nachbarn und ein Brandmelder haben verhindert, dass aus einem wohl vergessenen Topf auf dem Herd ein größerer Brandschaden in einem Anwesen an der Eberbacher Scheffelstraße in Neckarwimmersbach entstanden ist.

Feuerwehr, Notarzt und Polizei waren am Freitagmittag vor Ort im Einsatz, konnten aber nach Klären des Sachverhalts vergleichsweise schnell ihren Einsatz beenden.