Eberbach. (RNZ/ng) "Nach langer pandemiebedingter Pause rockt das Depot 15/7 wieder. Am Samstag, 18.September, kommen ab 20 Uhr gleich zwei Bands in den Kulturtreff an der Güterbahnhofstraße: "Used" und "Point Valaine + Aftershow mit Steve-B"

Wenige Bands bringen so viel Harmonie auf die Bühne wie das Indie Pop-Duo "Used". Dabei verbinden die Zwillingsbrüder mit ihrem unbeschwerten Sound Leichtigkeit und Leidenschaft und vergessen gleichzeitig nie, wie ein guter Popsong zu klingen hat.

Mit zwei bisher veröffentlichten Alben und ihren Gitarren im Gepäck machen die beiden Brüder Dario und Marco Klein aus Heidelberg am Samstag Halt in Eberbach.

Auch "Point Valaine" kommen aus Heidelberg und spielen rockigen Indie-Pop. Den Namen haben sie sich einem hierzulande recht unbekannten, britischen Theaterstück entliehen. Noch bevor die Band überhaupt komplett war, erschien im Frühjahr 2017 ihre Debüt-E.P. "Resist” auf CD und den gängigen Streamingdiensten wie u.a. Spotify und iTunes. Produziert wurde sie von Bonassis (Liquido, Deine Jugend). Das Mastering übernahm Philipp Welsing (Hundreds, Mando Diao). Im Sommer 2017 war das aktuelle Line-up durch Jonas, Pete, Björn und Frank endlich vervollständigt, und das bisherige Songmaterial wurde live und laut präsentiert. Nach einer längeren, künstlerischen Pause sind die Jungs zu Beginn 2019 zurück in den Proberaum, um an dem Nachfolger ihres Erstlings zu arbeiten. Im November 2019 wurde er als 5-Track E.P. zunächst exklusiv über Streaminganbieter veröffentlicht und feierte Ende Mai 2021 seine physikalische Erstveröffentlichung auf Musikkassette. Für das Depot-15/7-Konzert gilt die 3G-Regel mit Maskenpflicht in Innenräumen. Die Besucher werden gebeten, sich mit der Luca-App zu registrieren oder das bereitliegende Kontaktformular auszufüllen. Tickets an der Abendkasse kosten zehn Euro;: eine Onlinereservierung ist möglich unter www.depot15-7.de/reservierung.