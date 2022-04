Station 9: „Jesus wird zum Tode verurteilt“. Den Alptraum der Frau des Pilatus haben die Kinder der von Uta Förster geleiteten „Bibel-Entdecker“-AG der Steige-Grundschule in einem Mosaik aus Buntpapier dargestellt. Als Assoziation zum Bürgerentscheid zum Thema Windkraft haben die Kinder die Wahl eines freizulassenden „Verbrechers“ in der biblischen Geschichte thematisiert: „Jesus oder Barrabas?“ Die Wahl ging für Jesus bekanntlich nicht gut aus. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Bereits zum vierten Mal in Folge lädt in diesen Tagen ein "Kreuzweg" am Ohrsberg Spaziergänger zum Innehalten und Betrachten des Leidens und Sterbens Jesu ein. Seinen Anfang nimmt er oberhalb des städtischen Friedhofs. An 13 Stationen entlang des auf den Berg führenden Weges will er Passanten, insbesondere auch Familien mit Kindern, den Leidensweg Jesu vom Einzug in Jerusalem am Palmsonntag bis zum Tod am Kreuz am Karfreitag bildhaft vor Augen führen. Tafeln mit den entsprechenden Bibeltexten betten die Kreuzinstallationen in den jeweiligen Kontext ein.

Erstmals können sich Besucher die biblischen Texte auch mit der entsprechenden App und den angebrachten QR-Codes direkt vom Smartphone aus vorlesen lassen. Die Idee zu einem derartigen Kreuzweg hatte Pastor Marc Förster von der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) aus seiner früheren Gemeinde Rotenburg an der Wümme mitgebracht und 2019 erstmals in Eberbach umgesetzt.

So wurde der hiesige Kreuzweg auch am vergangenen Samstag wieder von Hauskreisen und Familien der FeG errichtet, unter Beteiligung zweier Kindergärten und verschiedenen Gruppierungen der katholischen und evangelischen Eberbacher Kirchengemeinden. Anfang Februar erging die Einladung. "Wer Interesse hatte, konnte sich dann eine Station aussuchen", berichtet Uta Förster, die für die FeG Öffentlichkeitsarbeit macht. Jede Gruppe habe ihre Station in eigener Regie gestaltet, alle Stationen würden jedes Jahr neu kreiert.

Und auch die Auswahl der Motive aus der Passionsgeschichte änderten sich von Jahr zu Jahr. "Wir haben diesmal bewusst auch Motive gewählt, die sich mit anderen Aspekten als den in der Bibel geschilderten Grausamkeiten um Jesu Tod beschäftigen – weil ja auch mehrere Kindergärten und Jugendgruppen dabei sind", so Förster. Herausgekommen ist eine sehenswerte Tour durch das biblische Geschehen von vor rund 2000 Jahren, die zum Nachdenken oder auch zum Selbst-Aktiv-Werden einlädt.

Station eins widmet sich heuer dem Einzug Jesu in Jerusalem. Buben und Mädchen des Kindergartens St. Josef haben das zugehörige Kreuz mit einem Esel und vielen grünen Palmzweigen geschmückt. Firmanden der katholischen Kirchengemeinde haben die Salbung Jesu durch Maria Magdalena dargestellt. Eine Familie der FeG hat das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern in Szene gesetzt. Es folgen die "Fußwaschung" und das "Gebet in Gethsemane".

Zum Thema "Verrat und Gefangennahme" haben Kinder des Kindergartens Arche Noah anrührende Gedanken ans Kreuz geheftet. Beim "Verhör vor dem Hohen Rat" lädt eine weiße Stoffbahn den Betrachter zum Notieren eigener Assoziationen ein. Den "Verrat durch Petrus" hat der Gottesdienst-Ausschuss der evangelischen Kirchengemeinde gestaltet, mit der Verurteilung Jesu zum Tod hat sich die von Uta Förster geleitete "Bibelentdecker"-AG der Steige-Grundschule kreativ auseinandergesetzt.

Zum Krieg in der Ukraine ergeht die mehrsprachige Aufforderung, für die Ukraine zu beten. Foto: Nolten-Casado

Auch der Krieg in der Ukraine hat Eingang in den Eberbacher Kreuzweg 2022 gefunden: Eine blau-gelbe Fahne mit einer aufgedruckten Friedenstaube will an die "Misshandlung Jesu durch die Soldaten" erinnern und die Grausamkeiten von damals zu den Schrecken von heute in Bezug setzen.

Weiter geht der Weg hinauf nach Golgatha: Vielfarbige Füße markieren die Spuren derer, die Jesus dabei begleiteten. Höhe- und zugleich Tiefpunkt des Kreuzwegs ist die Station eines FeG-Hauskreises: "Die Kreuzigung" – "Friday for Future" überschrieben. Ist dabei die Assoziation zur bekannten Klima-Initiative "Fridays for Future" durchaus beabsichtigt, so steht hier doch der Karfreitag im Zentrum des Interesses: "An diesem Freitag ist die Zukunft für uns Menschen entschieden worden", erläutert Uta Förster. "Weil Jesus alles Schlechte auf sich genommen, den Tod besiegt und den Weg in den Himmel freigemacht hat."

​An Karfreitag, dem „Friday for Future“, wurde nach Vorstellung eines Hauskreises mit dem Tod Jesu „die Zukunft für uns Menschen entschieden“. Foto: Nolten-Casado

Gehe es bei der Klima-Initiative um die wichtigen Themen Klima und Umwelt, wozu auch Müllvermeidung gehöre, so "dürfen wir seit Karfreitag unseren ‚Lebensmüll‘ zum Kreuz bringen und loswerden." Spaziergänger sind daher eingeladen, "Müll, den sie auf dem Weg finden", am Kreuz anzubringen. Nägel sowie ein Hammer stehen dafür vor Ort bereit.

Der Kreuzweg endet mit einer Darstellung der Geschehnisse rund um Jesu Tod durch die Kommunionkinder von St. Josef. Eine letzte Kurve noch, dann gibt der Weg den Blick frei auf Station 14, auf das, was auf Leiden und Sterben folgt: Auferstehung.

Info: Noch bis 30. April lädt der Kreuzweg am Ohrsberg zum Eintauchen in die Passionsgeschichte ein.