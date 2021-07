Eberbach. (by) Die Fragestunde in der jüngsten Gemeinderatssitzung nutzte eine Anwohnerin der Alten Pleutersbacher Straße 1, um sich über die Abfallcontainer auf dem Campingplatz zu beschweren. "Sie stinken zum Himmel. Es wurden dort auch schon Ratten gesichtet." Als Lärmbelästigung empfinde sie, dass manchmal bis 24 Uhr Glas in die Sammelbehälter bei der DLRG-Station geworfen würde. Zudem entleerten die Wohnmobilbesitzer ihr Grauwasser im Gulli vor ihrem Haus.

Da in der Beck- und Pleutersbacher Straße Autos parken, ziehe sich die Abfertigung der Wohnmobile hin. Hier regte sie ein einseitiges Halteverbot an. "Wir möchten mehr Lebensqualität", bat sie im Namen der Mitbewohner des Sechs-Parteien-Hauses. Bislang habe sie keine zufriedenstellende Antwort erhalten.

"Der gute Wille fehlt nicht. Der Campingplatz steht schon viele Jahre dort. Wir werden uns damit beschäftigen", versprach Bürgermeister Peter Reichert.