Von Marcus Deschner

Eberbach. Der Umbau des Depot 15/7 an der Güterbahnhofstraße geht mit Riesenschritten seiner Vollendung entgegen. Das wurde in der Hauptversammlung des gleichnamigen Kulturvereins am Freitag im Restaurant am Leopoldsplatz deutlich. Dorthin hatte man kurzfristig die Versammlung verlegen müssen, da derzeit gerade der Boden im künftigen Domizil gespachtelt wird.

Nicht einig waren sich die anwesenden 20 der gut 80 Vereinsmitglieder allerdings über die Modalitäten des Überlassungsvertrags mit der Stadt Eberbach. Vorsitzender Benny Safferling ging zunächst auf das 4. Cigarbox-Festival im Rahmen der Pleutersbacher Straßenkerwe ein. Die letzten Jahre habe man dabei ein "Break-even-Geschäft" verzeichnet und sei "gerade mal so hingekommen". Dieses Jahr habe man daher die Preise erhöht, und es sei trotzdem "super gelaufen". "Finanziell lief es sehr, sehr gut", bestätigte auch Tim Kirchgessner.

Man habe ein Plus von über 3000 Euro gehabt, allerdings auch Aufwendungen von 8500 Euro. "Geld, das in die Kulturförderung fließt", sagte Kirchgessner zu dem Überschuss. Andere Vereine freuten sich, dass Depot 15/7 bei der Kerwe mitmache. Dennoch sei die Frage erlaubt, ob man das auch künftig tun solle. "Ein gewisses Markenzeichen der Kerwe" sei das Cigarbox-Festival, unterstrich Lothar Jost und rief zum Weitermachen auf.

Benny Safferling unterrichtete über den Baufortschritt am ehemaligen Lagerhaus in der Güterbahnhofstraße. Hinzu komme nun ein kleines Außendeck, das in diesem Jahr noch abgerechnet werden müsse.

Heftige Kritik gab’s von einigen Mitgliedern am Entwurf des Überlassungsvertrags mit der Stadt Eberbach als Eigentümerin des Gebäudes. Denn die will sich vorbehalten, die Räume dienstags, mittwochs und donnerstags sowie an 20 Wochenenden im Jahr anderweitig zu nutzen. Zudem soll das Obergeschoss aus Brandschutzgründen nicht mitvermietet werden. Wobei dem Verein Depot 15/7 die Räume kostenlos überlassen werden. Quasi im "Gegenzug" habe man aber von Vereinsseite aus schon rund 50.000 Euro in die Immobilie investiert, betonte Safferling. Zudem trage man die Betriebskosten.

"Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Was will der Verein mit dem ganzen Haus?", warf Lothar Jost ein. Um ins Obergeschoss zu gelangen, muss man allerdings das Erdgeschoss queren. Jost bedauerte aber auch, "dass bei der Stadt keiner den Hut auf hat" und sich zuständig fühlt, Verhandlungen wegen der Nutzung des Obergeschosses zu führen. Nach heftiger Diskussion einigte man sich einstimmig auf den Vorschlag von Christofer Menges, in den anstehenden Verhandlungen mit der Stadt "eine möglichst vollständige Nutzung des Obergeschosses zu erreichen".

Wenn alles gut läuft, soll die erste Veranstaltung im neuen Gebäude mit den "Wohnzimmertouristen" Anfang März 2020 stattfinden. Die Eröffnungsparty soll dann am 19./20. Juni steigen.