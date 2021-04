Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Wir kaufen hier – EberbacherInnen unterstützen ihren Einzelhandel" – unter diesem Motto möchte Claudia Kaiser gemeinsam mit Gleichgesinnten Aktionen zugunsten der von Corona schwer gebeutelten Eberbacher Geschäftswelt ins Leben rufen und hat einen Aufruf dazu gestartet.

"Ein paar Leute haben sich inzwischen zwar telefonisch oder per E-Mail bei mir gemeldet", berichtet sie. "Allerdings war das Echo deutlich geringer, als ich gehofft hatte."

Seit Längerem schon beobachtet Kaiser, "dass unsere schöne Altstadt immer leerer wird" – ein Problem, das landauf landab viele Innenstädte betrifft und das nun durch die Pandemie noch verschärft wird.

Doch Kaiser ist überzeugt, dass "wir hier vor Ort daran etwas ändern können". Für eine Initiative von Bürgern, die bereit sind, sich gemeinsam mit ihr mithilfe kreativer Ideen für das Überleben des hiesigen Einzelhandels stark zu machen. sucht Claudia Kaiser Mitstreiter (wir berichteten).

Ein paar Anregungen und Slogans sind bei ihr bislang eingegangen. Oder die positive Rückmeldung einer Familie aus der Region, die öfter nach Eberbach zum Einkaufen kommt: "Toll, dass Sie das machen."

In Kaisers Ideensammlung für Aktionen nach Ende der Corona-Notbremse hat beispielsweise der Vorschlag zu einem "Flohmarkt" der Einzelhandelsgeschäfte Eingang gefunden. Eine Anruferin hatte dabei von einer Veranstaltung berichtet, die sie in einer pfälzischen Kleinstadt kennengelernt hatte. Dabei bieten die Einzelhändler nach Ladenschluss Dinge aus ihrem Sortiment bei einem Flohmarkt an. "Das Ganze an einem Vorsommerabend im Freien, vielleicht was Kulinarisches dazu, die Außengastronomie mit einbinden…", spinnt Claudia Kaiser den Gedanken weiter.

Oder die Anregung – "natürlich alles stets vereinbar mit den geltenden Coronaregeln" – das Einzelhandelsgeschäft zum Erlebnisort zu machen. Einzelne Personen könnten dabei einen Laden nach Geschäftsschluss für zwei, drei Stunden mieten, "zum Stöbern oder – in einer Buchhandlung – Schmökern, vielleicht bei Hintergrundmusik und Weinverkostung, als privates Event zu Geburtstagen oder Ähnlichem".

Die Corona-bedingt derzeit schwach besuchte Eberbacher Innenstadt schnellstmöglich wieder mit buntem Einkaufstrubel füllen – das ist es , was Claudia Kaiser mit ihrer Initiative „Wir kaufen hier“ unterstützen möchte. Fotos: bnc/privat

Dabei stünde nach Kaisers Vorstellung nicht unbedingt das Kaufen im Vordergrund, sondern vor allem die "Schaffung von Affinität zum hiesigen Einzelhandel, der Kontakt zu den Geschäften mit ihrer persönlichen Beratung und ihrer Einkaufsatmosphäre". Mitmacher bei der Umsetzung der Ideen hat Kaiser bislang allerdings nur wenige gefunden: "Sanni & Paul" haben angeboten, sich im Rahmen eines möglichen Background-Unterhaltungsprogramms musikalisch einzubringen", berichtet sie. Auch einzelne Sänger oder Musiker aus dem Bekanntenkreis von Kaisers Schwester Karin Conrath hätten ihre Teilnahmebereitschaft signalisiert.

Als nächsten Schritt plant Claudia Kaiser nun, die Eberbacher Einzelhändler konkret anzusprechen, um gemeinsam mit ihnen Aktionen zur Wiederöffnung der Geschäfte nach dem Lockdown zu planen.

Anschließend sollen "die Bürger aktiviert werden". Zu diesem Zweck heißt es unter anderem "ein paar Banner, Plakate und Flyer zu gestalten". Tobias Soldner habe als Leiter des Amtes für Kultur, Tourismus, Stadtinformation die Bereitschaft der Stadt zugesagt, etwa bei der Aufstellung der Banner an den Ortseingängen behilflich zu sein.

Gerne nimmt Claudia Kaiser noch weitere Anregungen zur "Förderung der Einkaufsfreude" in Eberbach entgegen. Und natürlich sind ihr Mitstreiter bei der Vorplanung und Umsetzung von Aktionen willkommen.

Info: telefonisch: 06271/7614 oder per E-Mail: phil@cdkaiser.de