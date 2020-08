Eberbach. (RNZ) Von Dienstag, 1., bis einschließlich Montag, 7. September, ist der Treppenturm zur Fußgängerüberführung am Bahnhof Eberbach auf der Seite des Bahnhofes gesperrt. Die Aufzüge am Treppenaufgang auf der Seite des Rewe-Marktes und zu den Bahnsteigen 1, 2 und 3 bleiben in dieser Zeit in Betrieb.

Barrierefreier Zugang möglich

Ein barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen ist somit möglich. Für Fußgänger besteht alternativ die Möglichkeit von der Güterbahnhofstraße aus über die Fußgängerunterführung am Gleisdreieck und über die Odenwaldstraße Richtung Feuergrabengasse zum Bahnhof zu gelangen. Während der Sperrung werden die Treppenstufen des Treppenturms auf Seite des Bahnhofs mit einer rutschhemmenden Beschichtung versehen. Die Beschichtungsarbeiten werden notwendig, da es laut städtischer Mitteilung in der Vergangenheit mehrfach zu Unfällen gekommen ist.

Mit den Arbeiten wurde die Firma "Bautenschutz" aus Bobenheim-Roxheim beauftragt.

Info: Für weitere Informationen und Rückfragen steht Timo Mechler vom städtischen Tiefbauamt unter Telefon (0 62 71) 87 275 zur Verfügung.