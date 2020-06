Eberbach. (RNZ) Tim Egger ist mit 30 Jahren der jüngste von vier Klinikleitern der Gesundheitszentren Rhein-Neckar. Am 1. April hat er den Posten in Eberbach übernommen. Die GRN-Klinik Eberbach: 130 Betten, 350 Mitarbeiter und mehr als 6000 stationären Patienten im Jahr. Wie er es geschafft hat, in so jungen Jahren eine so steile Karriere hinzulegen? Für die Verhältnisse seines früheren Arbeitgebers Helios sei er bereits alt. "Da werden viele mit 27 Jahren schon Geschäftsführer".

Egger absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Bürokaufmann, anschließend studierte er Gesundheitswissenschaften. Zwischendurch schnupperte der frühere Footballspieler der 1. Bundesliga unter anderem mit einem Praktikum in die Abläufe des Deutschen Bundestages und begann schließlich ein Management-Trainee zunächst bei den Celenus-Kliniken, dann bei Helios. Ein Nachwuchsführungskräfte Förderprogramm brachte ihn in die Position des Assistenten der Geschäftsführung – erst bei Helios in Krefeld, später in Duisburg. "An meinem letzten Standort in Duisburg habe ich in eineinhalb Jahren drei Geschäftsführer miterlebt. Jeder hatte eine andere Agenda", beschreibt der Hobbysportler, der inzwischen auf Crossfit schwört, unruhige Fahrwasser. Das gab den Ausschlag, die Klinik zu verlassen – hin zu einem Klinik-Verbund, der mit Geschäftsführer Rüdiger Burger seit 14 Jahren den gleichen Mann an der Spitze hat und nicht nur deshalb für hohe Stabilität steht. An der GRN-Klinik in Eberbach schätzt Egger zum einen die familiäre, freundliche Atmosphäre und zum anderen die großen Gestaltungsmöglichkeiten. "Die Klinik in Eberbach ist ein kleines Haus, sehr attraktiv und für mich wie ein Baukasten", sagt der Leiter, der ganz neue Strukturen einziehen, dabei aber auch Kontinuität wahren möchte. "Wir brauchen eine Vision, eine langfristige, die wir mit Unterstützung der anderen GRN-Kliniken umsetzen. Die GRN-Klinik Eberbach soll eine feste Säule im Neckartal werden, mit exzellenter medizinischer Versorgung für die Menschen aus dem Umkreis", so Egger weiter. "Gemeinschaft statt Egoismus" ist ihm grundsätzlich sehr wichtig und eine der Lehren, die er aus der Corona-Krise mitnehmen möchte. "Wir in der Klinik nehmen Corona sehr ernst, unterschätzen das Virus nicht", sagt er. Trotz aller Einschränkungen sieht Egger in der Krise auch etwas Positives. "Ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft gibt es ein Umdenken vom Ich zum Wir. Die Menschen geben mehr aufeinander Acht, das finde ich sehr positiv". In der Hoffnung, dass diese Einstellung bestehen bleibt, findet er: "Wir sollten wegkommen vom Egoismus hin zu Solidarität und die Älteren nicht am Rand lassen, sondern in den Mittelpunkt holen."

Für ein Funktionieren in dieser schweren Zeit sei jedes einzelne Zahnrad enorm wichtig, von der Reinigungskraft über Versorgungskräfte, Pflegefachpersonal, Patientenaufnahme. Ohne sie funktioniert das System nicht, daher wünscht er sich eine entsprechende Wertschätzung. Egger weiß, wovon er spricht: "Als Hospitant habe ich alles gemacht." Schon jetzt, nach wenigen Wochen im Amt, habe er einige Stellschrauben justiert.