Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Dieser Schlag hat Barbara Gugau aufgerüttelt. Ein Vogel, der an ihre Fensterscheibe flog und sich dabei das Genick brach, ließ die Eberbacherin aktiv werden. Sie wollte etwas tun, um solche tödlichen Kollisionen von fliegenden Vögeln mit spiegelndem Glas zumindest in ihrer eigenen Umgebung zu verhindern. Und sie wollte das umso dringlicher, als es bei uns bekanntlich immer mehr Glasflächen und immer weniger Vögel gibt.

Barbara Gugau suchte also und fand Unterstützung bei einer Tierschützerin, für die dieses Problem schon lange trauriger Alltag ist: Susanne Noll. "Ich habe vor der Glasfront des Hallenbads tagsüber schon bis zu zehn tote Vögel aufgesammelt", bedauert die Vereinsfrau. Gerade im Frühjahr, wenn Jungvögel ihre ersten Flugversuche machen und dabei vermehrt gegen für sie unsichtbare Glasflächen prallen, ist Noll für viele Eberbacher, die die verletzten Tierchen finden, auch erste Anlaufstelle. Oft genug ist dann aber schon alle Mühe vergebens.

Was also tun? Barbara Gugau und Susanne Noll wollen damit an die Öffentlichkeit. Sie wollen Menschen die Problematik vor Augen führen und sie dafür gewinnen, Vögel vor den gläsernen Todesfallen vor der eigenen Haustür zu schützen. Denn laut Nabu ist "Glas zahlenmäßig die wohl bedeutendste menschgemachte Todesursache von Vögeln in Deutschland". TSV-Frau Noll bietet sich dabei in allen praktischen Fragen als Ansprechpartnerin. Und von Barbara Gugau stammen die insgesamt tausend roten, gelben, grünen und orangefarbenen Vogelsilhouetten, die — werden sie dicht genug auf die Fensterscheiben geklebt — Vögeln nicht länger die Möglichkeit des Durchflugs vorgaukeln.

Als beispielhaft gilt Eberbachs Tierschützern das neue Wartehäuschen an der Stadthalle mit seinen strukturierten Glasflächen. Foto: Biener-Drews

Die auch fürs menschliche Auge hübsch anzusehenden Schwalben, Kolibris, Spatzen und Mauersegler sind ab heute an drei Ausgabestellen erhältlich: bei der Bäckerei Beisel in der Oberen Badstraße, am Weltladen in der Hauptstraße und vor dem "Fressnapf"-Markt im Ohrsbergweg. Die Schutzaufkleber stehen jeweils vor den Geschäften in Körben bereit und können da kostenlos mitgenommen werden.

Um ihre Schutzwirkung entfalten zu können, empfiehlt Noll um die zehn Stück pro Scheibe. Wichtig dabei: Die Aufkleber müssen außen angebracht werden, sonst macht die Spiegelung diese Wirkung wieder zunichte. Gugau, die in einem großen Heidelberger Kaufhaus als Gestalterin für visuelles Marketing tätig ist, hat für die mittels Schneideplotter hergestellten Aufkleber übrigens Restmaterial verwendet und tut Natur und Umwelt mit dieser Art Zweitverwertung gleich noch einen Gefallen.

Natürlich, darauf weist Tierschützerin Noll hin, lassen sich Glasflächen auch anders sichtbar machen. Am einfachsten und mit keinerlei Aufwand verbunden ist der Verzicht aufs Fensterputzen — ein aus vogelschützerischer Sicht durchaus ernst gemeinter Vorschlag. Oder man verwendet Gardinen, lässt die Rollläden runter. Oder man gestaltet selbst kreative Fensterbilder mit Kreidemarkern. Die frühere Lehrerin ist da um Vorschläge nicht verlegen und gibt sie gerne weiter.

Was die vielen Glasflächen im öffentlichen Raum angeht — an Buswartehäuschen, Fahrradunterständen und Gebäuden — fordert die Tierschützerin als baurechtliche Vorgabe mehr Sichtbarkeit durch aufgedruckte Strukturen, wie sie etwa die neue Haltestelle an der Stadthalle aufweist.

Info: Fragen zum Schutz vor Vogelschlag, Telefon (0 62 71) 61 81 (AB).