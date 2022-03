Von Martina Birkelbach

Eberbach. Über die aktuelle Situation in der Ukraine und auch über den eigentlich geplanten Ausbau des Tierschutzes in Kiew haben wir mit Claudia Agnes Henn (49) gesprochen. Sie ist seit 2012 Vorsitzende des Eberbacher Tierschutzvereins "Respektiere Tiere", ihr Ehemann Volodymyr ist ein ukrainischer Kosake, den sie 1993 "kennen und lieben" gelernt hat. Die beiden haben Familie und viele Freunde in der Ukraine.

Frau Henn, in welchen Städten in der Ukraine haben Sie Verwandte und Freunde und wie sind sie in Kontakt?

Unsere Verwandte und Freunde sind direkt in der Hauptstadt Kyiv. Wir haben Kontakt durch verschiedene Messengerdienste wie WhatsApp.

Was berichten die Menschen, wie ist die Situation vor Ort?

Zivile Objekte werden bombardiert. Es gibt viele zivile Opfer. Die Menschen haben Angst, sind aber bereit zu kämpfen.

Claudia Agnes Henn und ihr Ehemann Volodymyr im Kloster Lavra, Kyiv – vor dem Krieg. Foto: privat

Flüchten Ihre Verwandten und Freunde und sind schon Frauen oder Kinder im Rhein-Neckar-Kreis angekommen?

Keiner unserer Freunde ist bisher geflüchtet. Sie alle kämpfen für die Freiheit und Demokratie in Europa.

Auch die Frauen und Kinder sind noch vor Ort?

Alle unsere Freunde sind noch in der Ukraine.

Wie geht es Ihnen und Ihrem Mann dabei, von diesen schweren Schicksalen zu hören und zu lesen?

Wie geht es einem, wenn das Haus – ein Hochhaus mit neun Stockwerken in Kyiv – in dem die geliebte Schwiegermutter ihre Wohnung hat, beschossen wird? Wie geht es einem, wenn man selbst Mutter von zwei Kindern ist und von einer Mutter hört, dass ihr Kind im Grundschulalter bei einem Angriff ums Leben gekommen ist? Wie geht es einem, wenn man es endlich geschafft hat, eine Freundin anzurufen, und hört nur kurz die Stimme: Kann nicht reden, werden bombardiert... und man hört Einschläge... bevor das Gespräch abbricht. Gibt es wirklich ein Wort dafür, dass dies beschreiben kann? Ich glaube es nicht.

Was mich persönlich auch noch sehr betroffen macht, ist die Tatsache, dass es auch hier in Eberbach noch Menschen gibt, die einen verbal angreifen und immer noch ein Loblied auf Putin singen. Den Menschen muss bewusst werden, dass Putin eine Art Hitler ist. Während Hitler von einem großen Deutschen Reich geträumt hat, träumt Putin von einem ruhmreichen Russland in den Grenzen der Sowjetunion. Allein die Tatsache, dass Putin den jüdischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als "drogenabhängigen Nazi" bezeichnet hat, zeugt schon davon, dass er in seiner eigenen paranoiden Fantasiewelt lebt und mittlerweile wahrscheinlich seiner eigenen Propaganda glaubt. Viele Menschen denken wirklich, dass Ukrainer und Russen ein Volk sind, doch schon das kyrillische russische Alphabet hat andere Buchstaben als das ukrainische Alphabet. Die Ukraine ist das einzige Land weltweit, das Atomwaffen hatte und diese nach dem Budapester Memorandum (1994) vernichtete. Ein Zeichen dafür, dass man in Frieden in seinem Land leben wollte.

Hintergrund Die Schreibweise "Kiew" ist aus der kyrillischen russischen Schreibweise übersetzt. Die Schreibweise "Kyiv" stammt aus der kyrillischen ukrainischer Sprache. Claudia Agnes Henn verwendet in dem Interview die Schreibweise "Kyiv", da "diese Schreibweise den ukrainischen Menschen hier im Land auch die Solidarität zeigt". Die Schreibweise "Kiew" ist aus der kyrillischen russischen Schreibweise übersetzt. Die Schreibweise "Kyiv" stammt aus der kyrillischen ukrainischer Sprache. Claudia Agnes Henn verwendet in dem Interview die Schreibweise "Kyiv", da "diese Schreibweise den ukrainischen Menschen hier im Land auch die Solidarität zeigt".

Sie hatten unter dem Dachverband des Deutschen Tierschutzbundes geplant, sich mit dem Eberbacher Tierschutzverein auch aktiv für den Tierschutz in Kiew (Kyiv) einzubringen. Wie kam es dazu, was wird jetzt daraus?

Wir arbeiten in unserem Tierschutzverein nicht nur mit dem Tierheim in Dallau zusammen, sondern werden auch oft von anderen Vereinen und Organisationen angefragt, ob wir beispielsweise eine Vorkontrolle übernehmen würden. Leider entpuppen sich einige dieser Organisationen und Vereine auch als unseriös. Daher haben wir uns entschieden, nur noch Organisationen und Vereine zu unterstützen, die unseren internen Kriterien entsprechen und wir auch wirklich sicher sein können, dass das Geld, das unsere Mitglieder und Tierfreunde für Auslandstiere spenden, auch wirklich dort ankommt.

So unterstützen wir schon beispielsweise Carmens Tierasyl in Rumänien. Aufgrund der Tatsache, dass ich vermehrt Hinweise und Schreiben aus der Ukraine erhielt, wandte ich mich an unseren Dachverband den Deutschen Tierschutzbundes, der bereits seit 2005 ein Tierschutzzentrum in Odessa leitet. Man bedauerte zutiefst, dass man nicht schon längst ein Tierschutzzentrum oder etwas ähnliches in Kyiv habe. Um es kurz zu machen, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Kontakt mit einer Schweizer Organisation, die gute Kontakte zu dem ukrainischen Verein Adopt me – Hilfe für ukrainische Fellnasen hatte. Man muss wissen, dass die Ukrainer sehr tierliebe Menschen sind. Ich habe persönlich sehr viele berührende Geschichten live miterleben dürfen. Leider lag das Durchschnittsgehalt in der Ukraine bei 400 Euro. Eine Kastration kostet durchschnittlich 50 Euro. Die Menschen lieben ihre Tiere, sind aber zu arm, um diese kastrieren zu lassen. Daher waren wir gerade in Kontakt, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte, als der Krieg ausbrach.

Henn und ihre Kinder einst im Urlaub vor der Sophien-Kirche in Kyiv. Archivfoto: privat

Wie wichtig war der Tierschutz in der Ukraine, wie wichtig ist er jetzt geworden?

Der Tierschutz ist immer sehr wichtig, egal in welchem Land. Auch wenn es viele in Eberbach nicht sehen, haben wir auch ein Problem mit verwilderten Hauskatzen. Doch diese Tiere sind sehr scheu und eben nicht auf der Straße zu sehen. Und von daher denken viele, dieses Problem gibt es bei uns nicht. In Deutschland leben 1,7 Millionen Katzen auf der Straße.

Viele Straßentiere haben kein Vertrauen zu Menschen und auch in der Ukraine muss ein Kontakt langsam aufgebaut werden, wenn die Tiere jetzt noch durch Bombenangriffe traumatisiert werden. Es wird schwierig werden, bis diese Tiere überhaupt Vertrauen zu Menschen fassen können. Abgesehen von den Haustieren (Hund, Katze, Pferde und Co) gibt es auch noch Wildtiere, die durch den Beschuss verletzt werden und elendig und qualvoll verenden – da niemand da ist, sie von ihren Schmerzen zu erlösen.

Wie unterstützen Sie die Menschen in der Ukraine?

Wie ich auf unserer Facebook-Seite geschrieben habe, kann man auf unser Tierschutzkonto DE69 6729 1700 0020 2776 02 unter dem Verwendungszweck Ukraine spenden.

Für mich persönlich besteht im Augenblick leider keine Möglichkeit, direkt in der Ukraine zu helfen. Daher habe ich alle für mich verfügbaren Räumlichkeiten für Flüchtende vorbereitet.

Und was haben Sie in Bezug auf den Tierschutz in der Ukraine unternommen?

Zurzeit ist die Lage zu unübersichtlich und zu gefährlich, um einen Tiertransport in die Ukraine zu senden. Sobald die Lage sich etwas entspannt und kein Menschenleben mehr in Gefahr ist, werden die Tiere evakuiert. Hilfe dazu wurde uns von rumänischer Seite bereits zugesagt.