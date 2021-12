Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Das Geschwindigkeits-Messgerät in der von Straßenlärm geplagten Friedrichsdorfer Landstraße soll bis Ende dieser Woche stehen. Dies teilte Bürgermeister Peter Reichert dem Sprecher der Anwohner- und Angrenzer-Initiative in der "Fridola", Felix Edelmann, auf dessen Anfrage hin mit. Edelmann hatte sich nach dem Verbleib der zwei avisierten Messgeräte erkundigt, die in beiden Fahrtrichtungen der Straße installiert werden sollen. Ziel der Initiative ist es, in der Fridola ein Tempolimit von 30 km/h durchzusetzen.

Bereits am 21. September hatte der Bürgermeister Edelmann wissen lassen, dass die Tempo-Anzeigegeräte mittlerweile zwar in Eberbach eingetroffen seien. Dass sie bedingt durch Personalmangel aufgrund urlaubender Mitarbeiter bisher aber noch nicht angebracht werden konnten. "Sobald diese Anzeigegeräte programmiert und eingestellt sind, werden sie an ihren vorgesehenen Standorten montiert", schrieb Reichert.

Vor der Entscheidung im Gemeinderat, ob eine fest eingerichtete stationäre Messanlage im Bereich der Friedrichsdorfer Landstraße aufgestellt werden soll, müssten zahlreiche Fragen geklärt und Informationen eingeholt werden.

Aktuell teilte der Verwaltungschef nun mit, "dass wir im Haushalt 2022 entsprechende Mittel für die Beschaffung und Installation einer fest eingerichteten stationären Messanlage oder alternativ einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage eingestellt haben". Über die Bereitstellung der Mittel hatte der Gemeinderat gestern im Rahmen seiner Haushaltsberatungen zu entscheiden. Die weitere Vorgehensweise, so Reichert, sei davon abhängig, ob die Haushaltsmittel bewilligt werden.

Unterdessen machte Felix Edelmann den Verwaltungschef darauf aufmerksam, dass die schon seit längerer Zeit stadteinwärts installierte, mit Akkus betriebene Messtafel des Öfteren ausfalle und sehr schlecht funktioniere. "Wir bitten um Behebung dieses Mangels".