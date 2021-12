Eberbach. (MD) Ein neues Geschwindigkeits-Messgerät wurde jetzt in der Friedrichsdorfer Landstraße installiert. Das Gerät ist an einem Laternenmast fest montiert und bezieht über diesen auch seinen Strom. Es misst stadtauswärts fahrende Autos. Halten sich Autofahrer an die geltende Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern, "bedankt" sich das Display mit einem großen "Danke" , wird dagegen schneller gefahren, warnt der Automat mit einem roten Dreieck mit Ausrufezeichen und fordert "Langsamer fahren". In beiden Fällen wird freilich auch die gefahrene Geschwindigkeit in großen Ziffern angegeben. Mit der Installation des neuen Geräts wird einem schon lange vorgetragenen Wunsch der Angrenzerinitiative Rechnung getragen.