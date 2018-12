Eberbach. (cum) Für viele Autofahrer ist Tempo 10 in der Friedrichstraße ein Ärgernis. Damit soll bald Schluss sein: Künftig soll dort Tempo 20 gelten. Das Verkehrsministerium hat die Zehner-Zonen landesweit gekippt. Wie sich das in Eberbach auswirkt, ist Thema in der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr am Donnerstag, 20. Dezember, diesmal bereits um 16 Uhr im Ratssaal.

In der Sitzung geht es auch um die Sauna im Hallenbad: Sie soll geöffnet bleiben. Dafür sollen aber zum neuen Jahr die Eintrittspreise kräftig steigen. Bislang kostete eine Einzelkarte 9 Euro, künftig sollen es 12 Euro sein. Der Preis für eine Zehnerkarte soll von 80 auf 110 Euro steigen.

Außerdem geht es in der Sitzung um die Verabschiedung des städtischen Haushalts und des Wirtschaftsplans der Stadtwerke für 2019, beides zusammen ein Paket von mehr als 60 Millionen Euro. Zudem soll ein neuer Friedhofsbagger angeschafft und sollen die Bebauungspläne am Parallelweg und zwischen Schafbrunnenstraße und Alter Dielbacher Straße geändert werden.

In Brombach geht es um die Zustimmung zu einem bereits errichteten Schuppen und eine schon gepflanzte Weihnachtsbaumkultur. Als Nachrücker für Jürgen Creß will die AGL Simon Dost in den Verwaltungs- und Finanzausschuss berufen.