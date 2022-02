Eberbach. (pol/lesa) Einen Tag nach dem Dachstuhlbrand in der Theodor-Bansbach-Straße im Ortsteil Rockenau steht fest: Ein technischer Defekt hat wohl das Feuer ausgelöst. Die Polizei teilte mit, dass die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bei ihren Ermittlungen keine Hinweise auf vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten finden konnten. Die Ermittlungen dauern an.

Update: Mittwoch, 9. Februar 2022, 16.47 Uhr

Eberbach. (mabi) Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Eberbacher Ortsteil Rockenau wurde in der Nacht zu Dienstag der 62 Jahre alte Bewohner leicht verletzt. Der allein in dem Gebäude lebende Mann wurde von Rettungskräften mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss inklusive Dachstuhl brannten völlig aus. Der Dachstuhl des Gebäudes in der Theodor-Bansbach-Straße 7 (gegenüber der Festhalle) stürzte später in Teilen ein.

Um 4 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach ein. Laut Gesamtkommandant Markus Lenk war die Abteilung Rockenau zuerst vor Ort. Als kurz danach die Abteilung Stadt eintraf, war die Polizei ebenfalls schon an dem Einsatzort.

Lenk: "Aus dem Dachstuhl kam dichter Rauch, wir haben die Brandbekämpfung inklusive Menschenrettung eingeleitet." Drei Trupps arbeiteten wegen des starken Rauchs unter Atemschutz. Gleichzeitig wurde der Dachstuhlbrand über die Drehleiter bekämpft. Der Dachstuhl wurde dann für Nachlöscharbeiten geöffnet. Durch die in die Glutnester eindringende Luft haben sich dann gegen 7.30 Uhr nochmals offene Flammen gebildet. Den ganzen Vormittag waren die Einsatzkräfte vor Ort.

Laut dem Gesamtkommandanten waren insgesamt 77 Feuerwehrleute im Einsatz. Neben den Abteilungen Stadt und Rockenau mit dabei: die Abteilungen Pleutersbach, Brombach und die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn. Bürgermeister Peter Reichert sei zudem vor Ort gewesen sowie der Ortsvorsteher Dieter Redder, Polizei, Notarzt, Rettungsdienst und die Ortspolizeibehörde. Die Stadtwerke Eberbach hatten den Strom in der Straße abgestellt.

Die Ursache ist bislang noch unklar. Gegen Mittag war laut Stefan Wilhelm, Pressesprecher der Polizei Mannheim, noch das THW vor Ort. Da Einsturzgefahr bestand, wurde das Gebäude gesichert. Deshalb konnte auch die Heidelberger Kriminalpolizei das Haus noch nicht betreten und mit den Ermittlungen starten. Wilhelm schätzt den Sachschaden derzeit auf einen "mittleren sechsstelligen Betrag".

Laut Lenk wird die Theodor-Bansbach-Straße "vermutlich noch bis nächste Woche" komplett gesperrt werden.

Update: Dienstag, 8. Februar 2022, 12.36 Uhr

Eberbach. (pol/mün) Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Nacht zu Dienstag im Eberbacher Ortsteil Rockenau wurde der 62 Jahre alte Bewohner verletzt. Das erklärt die Polizei auf Nachfrage.

Der Dachstuhl des Gebäude brannte aus und stürzte später in Teilen ein. Der allein in dem Gebäude lebende Mann wurde von den Rettungskräften mit einer Rauchgasvergiftung aus dem Haus gerettet. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 7.25 Uhr brach das Feuer in dem Haus erneut aus, so dass die Löscharbeiten am Dienstagmorgen weiter andauern.

Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf mindesten 200.000 bis 250.000 Euro.

Update: Dienstag, 8. Februar 2022, 08.44 Uhr