Von Felix Hüll

Eberbach. Vor dem Catalent-Werkstor beteiligten sich gestern Beschäftigte und Gewerkschafter an drei Aktionen, die parallel zu den aktuell in der Chemiebranche laufenden Tarifgesprächen auch in Eberbach angeboten wurden. Der Gewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie (IG BCE) geht es dabei nicht vorwiegend um eine Entgelterhöhung, sondern um flexiblere Lösungen beim individuellen Wählen zwischen freier Zeit (etwa für Familie, Pflege Angehöriger oder Freizeit) und Ausgleichszahlungen – verdichtet auf das Schlagwort „Zukunftskonto“.

„Das ist der Hauptstreitpunkt in der dritten Verhandlungsrunde, die heute zum zweiten Mal auf Bundesebene in Wiesbaden stattfindet,“ erklärt IG BCE Sekretär Max Nothaft. Er verteilt zusammen mit dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden der Catalent Pharma Solutions Germany Eberbach GmbH, Thomas Hartnagel, am Catalent-Hauptwerkstor Informationen über die laufenden Verhandlungen, während sich die Beschäftigten um ein Hot Dog anstellen, das ebenfalls bei der Aktion ausgeben wird.

Hartnagel: „Wir machen heute drei Aktionen: jetzt hier zu Mittag am Werkstor, dann zum Wechsel der Früh- zur Spätschicht an der Pforte Nord und nochmals für die Nachtschichtkollegen von 20.30 bis 21.45 Uhr auch ebenfalls am Tor Nord.“ Insgesamt zwischen 460 und 600 Catalent- wie auch Gelita-Beschäftigte hoffen Nothaft und Hartnagel mit Flugblättern, einer aktuellen Tarifzeitung und dem Angebot zu direktem Gespräch zu erreichen und auch zu mobilisieren.

Foto: Hüll

Nothaft, „Es geht uns nicht nur darum, Mitarbeiter zu informieren, sondern auch darum zu sagen, dass wir ihre Unterstützung brauchen, wenn die Arbeitgeber weiter nicht auf unsere Vorschläge eingehen.“ Seit den 70er Jahren habe die IG BCE keinen Streik mehr organisiert, weil sich die Tarifparteien immer in Gesprächen hatten auf zukunftsfähige Lösungen einigen können.

Nothaft: „Diesmal sind die Arbeitgeber hartnäckig vor allem beim Thema Zukunftskonto.“ Thomas Hartnagel erklärt: Nach Vorbereitungen von Zukunftsfragen in einer 16-Personen zählenden und von beiden Seiten bestückten Arbeitsgruppe bringt die Gewerkschaft das Thema flexible Arbeitszeitgestaltung durch die Beschäftigten in die Verhandlungen.

Sie will tariflich absichern, dass ein jährliches Geldkonto in Höhe von 1000 Euro individuell vom Arbeitnehmer für freie Zeit etwa für die Familie, für Pflegeaufgaben oder eben für mehr Freizeit oder Urlaub eingesetzt werden kann oder gar aufgespart wird für eine kürzere Lebensarbeitszeit.

Tarifvertraglich absichern möchte die IG BCE aber auch eine Pflegezusatzversicherung, damit sich die steigenden Pflegekosten auch Familien mit niedrigeren Einkommen überhaupt leisten können.

Ein weiteres Thema ist die digitale Qualifizierung insbesondere in mittelständischen Unternehmen, bei der es bislang an verbindlichen Regelungen und Sicherheiten fehle. Mittags zeigte sich Hartnagel mit der Beteiligung der Beschäftigten zufrieden. Sekretär Nothaft erklärt, dass bei Catalent der gewerkschaftliche Organisationsgrad „deutlich über 50 Prozent“ liege und eine gute dreistellige Zahl betrage.

Aktionen wie in Eberbach gab es gestern auch andernorts, etwa in Manheim. Nothaft: „Wir sind hier im Pharmaland Baden-Württembergs in einer Region, die stark von Chemie geprägt ist.“

Catalent und Gelita zählten in Eberbach zu den größten Arbeitgebern - rechnet man für die rund 1000 Beschäftigten jeweils zwei Angehörige dazu, sei das Ergebnis der aktuellen Tarifverhandlungen von direkter Bedeutung für mindestens 3000 Menschen im Raum Eberbach, so Hartnagel.

Update: Donnerstag, 21. November 2019, 17.35 Uhr