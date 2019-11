Eberbach (fhs) Mit Informationen in Zeitungs- und Flugblattform sowie mit Hot Dogs haben Gewerkschafter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) am Donnerstag auch in Eberbach mit insgesamt drei Aktionen auf die Streitpunkte in den aktuellen Tarifverhandlungen aufmerksam gemacht.

Am Donnerstag kamen in Wiesbaden zum zweiten Mal auf Bundesebene Vertreter der Gewerkschaft und der Arbeitgeber zu Gesprächen zusammen, nachdem in einer lokalen Runde in Baden-Württemberg und in einem ersten Gespräch auf Bundesebene die unterschiedlichen Positionen ohne allzu große Annäherung miteinander ausgetauscht worden waren.

Thomas Hartnagel, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von Catalent sowie IG BCE-Gewerkschaftssekretär Max Nothaft aus Stuttgart erklärten den Catalent-Beschäftigten sowie auch Mitarbeitern von Gelita die Forderungen der Gewerkschaft und die ablehnende Haltung der Chemie-Arbeitgeber.

Foto: Hüll

Vor allem das Thema „Zukunftskonto“ zeichne sich demnach als Hauptstreitpunkt ab bei den Fragen nach mehr Entlastung, Geld und Sicherheit im Pflegefall. Weitere Gewrkschaftsthemen seien neben Wahlmodellen ’Zeit für Geld’, eine Entgelterhöhung, Pflegezusatzversicherung und eine digitale Qualifizierungsoffensive.

Die Gewerkschaft fordert einen Betrag von jährlich 1000 Euro, über den die Beschäftigten selbst entscheiden können sollen, ob es direkt in Freizeit umgewandelt wird oder angespart etwa für eine Sabbatical-Pausenzeit oder einen eventuellen früheren Ausstieg aus dem Berufsleben.

Obwohl die IG BCE seit den 70er Jahren nicht mehr gestreikt habe, gehe es diesmal auch darum, den Mitarbeitern in den Branchenbetrieben vor Augen zu führen, dass die Verhandlungsführer der Gewerkschaft Unterstützung benötigen, um gegebenenfalls nach einem Scheitern der Gespräche tatsächlich einen Arbeitskampf mit Aussicht auf Erfolg führen zu können.

Nach der ersten Info-Aktion zu Mittag am Catalent-Hauptwerkstor mit ca 150 bis 200 erreichten Beschäftigten plante die Gewerkschaft zum Wechsel zwischen Früh- und Spätschicht 260 bis 300 Menschen an der Pforte Nord anzusprechen sowie gegen 20.30 bis 21.45 Uhr die gleiche Aktion nochmals am Werkstor Nord für die Nachtschicht mit etwa 50 bis 100 Arbeitenden anzubieten, wie Betriebsrat Hartnagel erläuterte.